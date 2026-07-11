Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Honvéd hat, a Nyíregyháza két góllal győzött szombaton

K. Zs.K. Zs.
2026.07.11. 19:11
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Fotó: Nyíregyháza Spartacus
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Újpest Nyíregyháza Honvéd Puskás Akadémia felkészülés
A labdarúgó NB I két hét múlva esedékes idényrajtjára készülő csapatok közül a Kispest-Honvéd hatgólos, a Nyíregyháza Spartacus kétgólos győzelmet aratott alacsonyabb osztályú riválisa ellen szombat délután, a Puskás Akadémia 1–1-es döntetlent játszott az osztrák élvonaltól tavasszal búcsúzó BW Linzcel, míg az MTK 3–1-re kikapott a szlovén ezüstérmes Kopertől.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
MEZŐKÖVESD (NB II)–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS 0–2 (0–0)
Mezőkövesd: Winter – Csatári, Varjas, Csörgő, Vajda, Zachán, Rab, Lőrinczy, Pintér, Keresztes Z., Vörös. Csere: Deczki, Balogh, Máté, Keresztes B., Csirmaz, Ternován, Perpék, Kovács P., Ottucsák, Mamusits, Kárász. Vezetőedző: Máté Péter
Nyíregyháza: Tóth B. (Dala, 60.) – Májer (Jovanov, a szünetben), Temesvári (Zikovic, a szünetben), Katona L., Benczenleitner (Kaczvinszki, 60.) – Manner (Vukk, 60.), Katona B. (Törő M., 60.), Toma (Alaxai, 85.), Katona M. (Hős, 60.) – Kvasina, Medved (Tarcsi, 60.). Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Medved (60.), Hős (82.)
Forrás: nyiregyhazaspartacus.hu

KOPER (szlovén)–MTK BUDAPEST 3–1 (0–1)
MTK Budapest: Demjén – Varju, Beriasvili, Radics, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Átrok (Jádi, 75.), Hinora, Kerezsi – Nyers. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Manseri (63., 68.), Irabor (64.), ill. Hinora (24.)
Forrás: mtkbudapest.hu

Monor SE (NB III)–Kispest-Honvéd 0–6 (Gyurcsó 14., Somogyi T. 40., Pekár I. 45+2., Szamosi 65., Alic 77., 83.)
Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.) 1–1 (a magyar csapat gólszerzője: Golla 31.)

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Újpest Nyíregyháza Honvéd Puskás Akadémia felkészülés
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