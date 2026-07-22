Öttusa: kezdődik a litvániai U17-es és junior-vb

Csütörtöktől a litvániai Kaunas ad otthont az U17-es és junior öttusázók idei világbajnokságának. A magya fiatalok erre a megméretésre is bizakodva érkezhetnek, hiszen a közelmúltban rendezett Európa-bajnokságon nagyszerűen teljesítettek.

összesen hét érmet, közte három aranyat érdemeltek ki.

A juniorok barcelonai kontinensviadalának női fináléjában Rajncsák Diána az ötödik, Bauer Blanka a hatodik, Mészáros Emma a nyolcadik, Zemán Zóra a tizenegyedik helyen zárt. A csapateredménybe számító három legjobb magyar helyezés pedig Európa-bajnoki címet ért: Rajncsák, Bauer és Mészáros teljesítményével Magyarország megnyerte az Eb női csapatversenyét. A férfiak között az előző két junior Eb győztese, Tamás Botond jutott be a döntőbe, amelyben a kilencedik lett, de aztán Rajncsák Diánával vegyes váltóban most is jutott neki egy arany.

A junior Eb-n Rajncsák Diána volt a legjobb magyar Forrás: UIPM

Az U17-esek a szintén spanyolországi Pontevedrában rendezett Eb-jének nyitó napján Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa nagyszerű produkcióval nyert Eb-címet a leányváltók viadalán. Aztán a lányok egyéni döntőjében

Plébán Virág kimagasló teljesítménnyel bronzérmes lett,

az U15-ös korú Kósa Nóra az ötödik, Kertai Gréta a hatodik, Balzsay Jázmin pedig a tizenegyedik helyen végzett. Az eredmények alapján a Plébán, Kósa, Kertai trió csapatban ezüstéremnek örülhetett. A fiúk fináléjában Juhász Szilveszter az ötödik, Kántor Benedek a hatodik, Mitró Milán a nyolcadik, Birta Botond pedig a huszonkettedik helyen fejezte be a küzdelmeket, a három legjobb magyar versenyző eredménye összesítésben itt is csapatezüstöt ért, így Juhász, Kántor és Mitró is felállhatott a dobogó második fokára. Zárásként az egyéni versenyek két legjobbja, Plébán Virág és Juhász Szilveszter indult a vegyes váltók Eb-jén, és ért célba a harmadik helyen.

„Összességében jól sikerült Eb-ken vagyunk túl, és bár a tavalyi eredményeink még a mostaniaknál is jobbak voltak, nem lehetünk elégedetlenek – mondta a hazai sportági szövetség utánpótlás-koordinátora, Geleta Balázs. – Az OCR, vagyis az akadályverseny nagyban befolyásolja a végkimenetelt, hiszen például ha az előző két junior Eb-n győztes Tamás Botond nem hibázik ebben a számban, akkor most is éremért csatázhatott volna. A női juniorkeretünk nagyon erős, ezt az egyéni helyezések is mutatják. Ráadásul Varga Orsolya is sikerrel vette a selejtezőt, de nemzetenként csak négy fő juthatott tovább. A tavalyi U19-es Eb-győztes és még mindig a fiatalabb korosztályhoz tartozó Rajncsák Diána teljesítménye külön dicséretes.

A vébé mezőnye természetesen még erősebb lesz, így sokat számít majd az aznapi forma és a mentális felkészültség.

Úgy vélem, nagy potenciál rejlik a juniorjainkban, akik közül Bauer Blanka, Mészáros Emma és Tamás Botond a Los Angeles-i olimpiára felkészítő LA10 programnak is tagja. Az U17-eseink is nagyon ígéretesek és közülük is bárki odaérhet a világversenyek dobogójára, tehát bizakodva várjuk a litvániai eseményeket.”

Kaunasban csütörtökön az U17-es fiúváltók versenyét és a junior nők selejtezőjét rendezik.

(Kiemelt képünkön: az egyéni U17-es Eb-bronzérmes Plébán Virág Fotó: Hunyadi Levente)