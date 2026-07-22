Tour de France: Philipsen sikerével élesedett harc a zöld trikóért

A nagy hegyek előtt még kaptak egy esélyt a sprinterek a francia körverseny harmadik hetében, a Chambéry és Voiron közötti 174.7 kilométeres etap szintrajza ugyanis elsősorban nekik kedvezett. Klasszikus mezőnyhajrá ugyan végül nem lett, de egy nagy létszámú csoport harcolhatott a győzelemért.

Dombok között kezdődött a 17. szakasz, négy kategorizált emelkedőt is meg kellett mászni, de ezek közül a legnehezebb a harmadik kiemelést kapta. Chambéry városát elhagyva a hivatalos rajtot követően azonnal elindultak a támadási kísérletek, próbálkozott az a Baptiste Veistroffer is, akit az idei Touron már számos alkalommal láthattunk elmenésben. Hiába tette bele minden erejét a francia kerékpáros, őt és norvég társát nem engedte el a főmezőny.

Szinte állandóan átrendeződött az elöl lévők sora, feltűnt Mads Pedersen is, a zöld trikós dán kerékpáros a rajt előtt elismerte, szinte tökéletesen fekszik neki az útvonal, és a sprintre is jó lehet, hacsak nem Jasper Philipsen vagy Biniam Girmay ellen kell küzdenie. A Lidl-Trek dán kerékpárosa olykor leszakadt, máskor felküzdötte magát, de az emelkedős részeken igazán nagy különbség nem alakult ki a szökevények és a főmezőny között.

63 kilométerrel a vége előtt Pedersen felért az első csoporthoz, és kialakult egy ígéretes hattagú elmenés. Hátul Adam Yates szakadt le, az UAE brit kerékpárosát gyomorproblémák hátráltatták, de a csapata nem hagyta magára, Tim Wellens bevárta őt. Elöl viszont Pedersen begyűjtötte mind a 25 pontot a gyorsasági részhajrában, megerősítve ezzel a zöld trikót. A pontversenyben második helyen álló Jasper Philipsen csak az üldözőcsoportban haladt, de 9 egység így is jutott neki.

A likőréről is nevezetes Voiron városa felé közelítve a főmezőny (benne a sárga trikós Tadej Pogacarral) már mintegy öt és fél perces lemaradással tekert, elöl viszont részhajrá után lendületben maradt Jasper Stuyven. A Soudal Quick-Step belga kerékpárosa 45 másodperces előnyt épített ki magának Pedersenékkel szemben, szólóakciója közben felcsillant a remény, hogy öt évvel a Milánó–Sanremón elért győzelmét követően ismét nyerhet. Az üldözők azonban máshogy gondolták mindezt, 3.8 kilométerrel a cél előtt beérték Stuyvent.

VÉLEMÉNY Jasper Philipsen, a 17. szakasz győztese: – Igazi érzelmi hullámvasútként élem meg az idei Tourt, ahol a tizenhetedik szakaszig kellett várnom a győzelemre. Nagyon alaposan felkészültem, életem legjobb formájában vágtam neki a viadalnak, de az első tizenkét nap egész egyszerűen szörnyen alakult, nem találtam magamra, nem volt meg az az érzés, amiben reménykedtem. Ez a diadal a csapat érdeme, a társaim hittek bennem, és kitartottak.

Az utolsó két kilométeren öt éles kanyar kívánt fokozott figyelmet, szerencsére bukás nélkül átvészelték a kerékpárosok. Szinte állandóan próbálkozott valaki támadással, Joshua Tarling és Pablo Castrillo is így tett, ám egyikük sem járt sikerrel. Az Alpecin csapata viszont igen: Mathieu van der Poel ugyanis nagyszerűen készített elő Philipsennek, aki ezúttal élt a lehetőséggel és simán megnyerte a sprintet. Pedersennek végül igaza lett, mert alulmaradt belga ellenfelével szemben, aki nemcsak a győzelemnek, hanem annak is örülhet, hogy hét pontra csökkentette hátrányát dán riválisával szemben a gyorsasági pontversenyben. A Lidl-Trek versenyzője nem is fogta vissza magát, kifejezetten rossznak minősítette a napot, no nem pont ezekkel a szavakkal…

Ha már szóba kerültek a belgák, sorozatban harmadjára, összességében ezen a Touron hatodjára nyertek szakaszt, és ha a verseny teljes történelmét nézzük, Remco Evenepoel vasárnapi diadalával megszületett az 500. belga győzelem a francia körön. Mindeközben a hazai versenyzők még egyszer sem ünnepelhettek idén.

113. TOUR DE FRANCE

17. szakasz (Chambéry–Voiron, 174.7 km)

1. Jasper Philipsen (belga, Soudal Quick-Step)

2. Schmid (svájci, Jayco AlUla) azonos idővel

3. Kooij (holland, Decathlon) a. i.

…50. Pogacar (szlovén, UAE) 8:46 perc hátrány

Az összetett állása

1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 60:04:17 óra

2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:32 p h.

3. Del Toro (mexikói, UAE) 6:51 p h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 452 pont

2. Philipsen 445

3. Girmay (eritreai, NSN) 361

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 70

2. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 46

3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 40

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 60:11:08 óra

2. Seixas (francia, Decathlon) 20 másodperc h.

3. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 2:31 p h.

A csapatverseny állása

1. Lild-Trek 180:03:42 óra

2. UAE 18:10 p h.

3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 54:24 p h.