Kézilabda: ismertették a 2027–2028-as idény nemzetközi kupaindulóinak számát

Az EHF hivatalos honlapján közzétett cikkből kiderült, hogy a rangsor a nemzeti szövetségek klubjainak legutóbbi három idényben elért nemzetközi eredményei alapján készítették el.

A férfiaknál a Bajnokok Ligája rangsorát immáron Spanyolország vezeti, az Európa-liga listájának élén Németország, az Európa-kupáén pedig Bosznia-Hercegovina áll. A 2026–2027-es idénytől bevezetett új lebonyolítási rendszer szerint a férfi BL-ben ben 24 csapat szerepel, amelyeket hat négyes csoportba sorsolnak. Tíz országnak – Spanyolország, Németország, Dánia, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Horvátország és Norvégia – egy-egy fix helye van a sorozatban, míg a tíz legjobb szövetség legfeljebb két további csapat indulását kérheti az Európa-ligából történő felminősítéssel.

A férfi Európa-ligában 36 csapat versenyezhet, de közülük 12 felminősítéssel feljebb léphet a BL-be. A legtöbb hely Németországot és Franciaországot illeti meg (négy-négy), Portugália, Dánia és Svédország egyaránt három csapattal számolhat.

A nőknél ugyancsak új rendszer lép életbe: a BL-ben a 16 csapat immáron négy négyes csoportban szerepel, míg az Európa-liga 24 csapatosra bővül. A legrangosabb európai kupasorozatban kilenc ország – Magyarország, Franciaország, Dánia, Románia, Németország, Horvátország, Norvégia, Szlovénia és Montenegró – rendelkezik egy-egy fix hellyel.

A női BL rangsorát Magyarország vezeti, Franciaország a Metz idei BL-győzelmének köszönhetően a második helyre lépett előre. A CSM Bucuresti harmadik helye miatt Románia a negyedik helyre lépett előre, míg Németország feljött az ötödik pozícióba.

A női Európa-liga rangsorát Franciaország vezeti, amelyet a Bourgogne Dijon 2025–2026-os győzelme segített az első helyre. A franciák mögött Németország, Románia, Dánia, Norvégia és Magyarország következik a sorban. A sorozatból összesen hét csapat juthat fel a BL mezőnyébe, emellett két további helyet alacsonyabban rangsorolt országok számára tartanak fenn, amelyek felminősítést kérhetnek a sorozatba. A 24 csapatos mezőny utolsó helyét egy szabadkártyás együttes kapja majd meg.

Mindent egybevéve Magyarország mindkét nem esetében legfeljebb négy csapatot indíthat a sorozatokban a 2027–2028-as idényben, beleértve az Európa-kupát is. A Bajnokok Ligájában mindkét nem esetében egy-egy helyet, az Európa-ligában pedig egy férfi és három női helyet szerezhetnek csapataink, s a férfiaknál még két Európa-kupa helyünk is van. A leosztás a későbbi felminősítésekkel természetesen még változhat.