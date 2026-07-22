Videó: Loic Negót már az első félidőben kiállították az Omonia BL-selejtezőjén
A magyar labdarúgó-válogatott védőjét, Loic Negót az első félidő 34. percében kiállították a Kajrat Almati ellen.
Nego csapata, az Omonia a Kajrat Almati ellen lép pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában, a magyar válogatott játékosa azonban már biztos, hogy nem fejezi be a párharc első összecsapását.
Az első félidő 33. percében ugyanis Nego egy kemény belépő után sárga lapot kapott a játékvezetőtől, aki azonban kiment videón is megnézni a szabálytalanságot, majd ezután már a piros lap került elő a zsebéből.
Az Omonia így a mérkőzés 34. percében tíz emberre fogyatkozott.
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