Videó: Loic Negót már az első félidőben kiállították az Omonia BL-selejtezőjén

Nego csapata, az Omonia a Kajrat Almati ellen lép pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában, a magyar válogatott játékosa azonban már biztos, hogy nem fejezi be a párharc első összecsapását.

Az első félidő 33. percében ugyanis Nego egy kemény belépő után sárga lapot kapott a játékvezetőtől, aki azonban kiment videón is megnézni a szabálytalanságot, majd ezután már a piros lap került elő a zsebéből.

Az Omonia így a mérkőzés 34. percében tíz emberre fogyatkozott.