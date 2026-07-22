Férfi kézi: Vladan Matics fia felkerült a Szeged felnőttkeretébe

Saját nevelésű irányítóval bővült az OTP Bank-Pick Szeged felnőtt-kézilabdacsapatának kerete: Matics Dávid 2027-ig szóló szerződést írt alá a Tisza-parti klubbal – jelentette be hivatalos honlapján az egyesület. A 17 éves tehetség, akit a 2024–2025-ös idényben az év akadémistájának is megválasztottak, igazi kézilabdás családból származik: édesapja nem más, mint a szegediek legendája, Vladan Matics, aki játékosként Magyar Kupát nyert a kék-fehérekkel, edzőként pedig magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az idősebb Matics jelenleg is Szegeden dolgozik, igazgatóként a felnőtt- és utánpótlás-játékosmegfigyelésért felel.

„Egy álmom vált valóra, és őszintén szólva most nehezen találom a szavakat. Gyerekkorom óta ezért edzem, ezért dolgozom nap mint nap, így óriási megtiszteltetés, hogy most lehetőséget kaptam arra, hogy a legjobbak között fejlődhessek. Hálás vagyok a bizalomért, alig várom, hogy elkezdhessem a közös munkát, tanuljak, és minden egyes nap bizonyítsak” – fogalmazott szerződésének aláírása után Matics Dávid, aki 2025 óta magyar utánpótlás-válogatottat is erősíti.