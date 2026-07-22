Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Vladan Matics fia felkerült a Szeged felnőttkeretébe

V. H. L.V. H. L.
2026.07.22. 16:54
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Fotó: pickhandball.hu
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férfi kézilabda NB I Matics Dávid Vladan Matics OTP Bank-Pick Szeged
A 2026–2027-es idény végéig szóló szerződést írt alá a OTP Bank-Pick Szeged felnőtt férfi kézilabdacsapatával a dél-alföldiekkel játékosként Magyar Kupa-aranyat nyerő, edzőként magyar bajnok és kupagyőztes Vladan Matics fia, Matics Dávid, aki a klub akadémiáján nevelkedett.

Saját nevelésű irányítóval bővült az OTP Bank-Pick Szeged felnőtt-kézilabdacsapatának kerete: Matics Dávid 2027-ig szóló szerződést írt alá a Tisza-parti klubbal – jelentette be hivatalos honlapján az egyesület. A 17 éves tehetség, akit a 2024–2025-ös idényben az év akadémistájának is megválasztottak, igazi kézilabdás családból származik: édesapja nem más, mint a szegediek legendája, Vladan Matics, aki játékosként Magyar Kupát nyert a kék-fehérekkel, edzőként pedig magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az idősebb Matics jelenleg is Szegeden dolgozik, igazgatóként a felnőtt- és utánpótlás-játékosmegfigyelésért felel.

„Egy álmom vált valóra, és őszintén szólva most nehezen találom a szavakat. Gyerekkorom óta ezért edzem, ezért dolgozom nap mint nap, így óriási megtiszteltetés, hogy most lehetőséget kaptam arra, hogy a legjobbak között fejlődhessek. Hálás vagyok a bizalomért, alig várom, hogy elkezdhessem a közös munkát, tanuljak, és minden egyes nap bizonyítsak” – fogalmazott szerződésének aláírása után Matics Dávid, aki 2025 óta magyar utánpótlás-válogatottat is erősíti.

 

férfi kézilabda NB I Matics Dávid Vladan Matics OTP Bank-Pick Szeged
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