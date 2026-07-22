Nemzeti Sportrádió

Kálnoki-Kiss Attila: A korábbi világversenyek végső költségvetései masszívan túlárazottak lehettek

2026.07.22. 19:14
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Kálnoki-Kiss Attila (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
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Kálnoki-Kiss Attila költségvetés magyar sport sportállamtitkár
A korábbi világversenyek végső költségvetései masszívan túlárazottak lehettek – fogalmazott szerdán közösségi oldalán Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár.

Kálnoki-Kiss jelezte: kinevezése óta áttekintették a korábbi években megrendezett kiemelt világversenyek szerződéseit és bekerülési költségeit, s ezt tették a 2027-ben esedékes, korábbi kormánygaranciájával már elnyert világeseményekkel is.

„Utóbbiak kapcsán az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szakemberei megfeszített munkával épp új költségvetéseket készítenek. Az első részeredmények egyértelműen mutatják: a korábbi világversenyek végső költségvetései masszívan túlárazottak lehettek. A fejleményekről folyamatosan beszámolunk majd” – fogalmaz az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy biztosan változtatnak a jövőben, kidolgozzák a pályázatok döntési kritériumrendszerét és a jövőben nem rendeznek kizárólag vagy szinte kizárólag állami támogatásra támaszkodva világversenyeket.

„A kormányzat csak olyan szakmailag megalapozott sportrendezvényeket támogat, amelyek tervezett kiadásai indokoltak, észszerűek, van társadalmi megtérülésük, és legfőképp a költségvetési terveikben saját bevételi sorok is szerepelnek” – írta Kálnoki-Kiss Attila.

 

Kálnoki-Kiss Attila költségvetés magyar sport sportállamtitkár
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