Manner Balázs: Megfontoltabb, letisztultabb lett a játékom

IZGALMASNAK ÍGÉRKEZŐ MECCSEL kezdődik az NB I 2026–2027-es idénye, pénteken 20 órától rendezik meg a Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC összecsapást. A Szparinál a csapat magja együtt maradt, ám a támadósorból távozó Muhamed Tijani pótlását orvosolnia kellett a klubvezérkarnak; kiderül, hogy az újonnan érkező Jean Florent Batoumnak vagy a kölcsönből visszatérő Zan Medvednek sikerül-e betöltenie a nigériai által hagyott űrt. Marko Kvasina pedig maradt, opciós szerződése a nyáron életbe lépett, így a tavasszal hét gólig jutó osztrák csatár is bizonyíthat. Érdekesség, hogy Tijani – aki a tavasszal tizenöt bajnokin nyolc gólt szerzett és adott négy gólpasszt, így kulcsszerepet játszott abban, hogy a Nyíregyháza benn maradt az élvonalban – éppen Újpestre szerződött a Slavia Prahától, igaz, súlyos betegséggel küzd, így nincs bevethető állapotban, ezt Dárdai Pál újpesti sportigazgató is elismerte a múlt heti szurkolói ankéton.

A hírek szerint nagy az érdeklődés a mérkőzés iránt, így várhatóan sokan ülnek majd a lelátón.

„Örülök, hogy végre kezdődik a bajnokság, hosszú és kemény felkészülésen vagyunk túl – mondta lapunknak Manner Balázs, a Nyíregyháza Spartacus 21 éves szélsője. – Bódog Tamás vezetőedző nem kímélt minket, de ezen nem lepődtünk meg... A keret zöme együtt maradt, Muhamed Tijani távozása persze fájó. A közösségünk remek, ebben rejlik az erőnk, hiszem, hogy szép idény vár ránk. A jó rajt mindig fontos, az Újpest ellen hazai pályán nem lehet más célunk, mint nyerni. Ez persze nem egyszerű feladat, de nem is megoldhatatlan, vagyunk annyira erősek, hogy győzelemmel kezdjük a bajnokságot.”

Manner Balázs az előző idényben mutatkozott be az élvonalban, 25 bajnokin szerzett három gólt és adott két gólpasszt, de elismerte, ennél többre vágyik.

„Hasznos volt az első évem az élvonalban, de úgy érzem, még maradt bennem, ennél azért többre vagyok képes. Ezt meg is akarom mutatni, több gólt, illetve gólpasszt akarok jegyezni. Megfontoltabb, letisztultabb lett a játékom, biztos vagyok benne, hogy még nagyobb hasznára lehetek a csapatnak!”

Íme, a nyári érkezők jellemzése! Megkértük Manner Balázst, jellemezze a Spartacus nyáron szerződtetett futballistáit, akiket egyelőre kevésbé ismerhet a nyíregyházi közönség. Jean Florent Batoum: „Még csak egy hete van itt velünk a huszonnégy éves kameruni légiós, de hamar kiderült, gyors és agilis, nagy hasznunkra válhat.” Hős Zsombor: „Belső középpályás, hatos és nyolcas pozícióban egyaránt bevethető, nem bújik ki a munka alól. Még nem játszott az NB I-ben, de biztos vagyok benne, megkapja a lehetőséget a bizonyításra.” Kaczvinszki Dominik: „Korábbról ismerem, szerepeltünk együtt az U19-es válogatottban. Ragyogóan lép be a játékba, a mélységi passzai rendre jók.” Rocco Zikovic: „Kőkemény védő, aki stabilitást adhat a védelemnek. Vezéralkat, sokat beszél, irányít.”

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 24., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Július 25., szombat

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

Július 26., vasárnap

15.45: Vasas FC–ETO FC

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC

Július 27., hétfő

19.30: MTK Budapest–ZTE FC