A mostani idénytől már a magyar labdarúgó NB I-nek is lesz fantasy játéka

„A fantasy játékok világszerte meghatározó szerepet töltenek be, Európa számos élvonalbeli bajnoksága már évek óta saját fantasy ligával teszi még izgalmasabbá a mérkőzések követését, melyekben szurkolók milliói állítják össze álomcsapatukat és versenyeznek egymással” – olvasható a fantasy.mlsz.hu oldalán.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) fantasy játékával több mint tízmillióan játszanak, de népszerű a Bajnokok Ligája, vagy a La Liga platformja is. Mostantól már a magyar NB I játékosaival is játszhatunk, ugyanis indul az NB I Fantasy Liga, „amelynek célja, hogy még közelebb hozza a szurkolókat a magyar labdarúgáshoz, és új élményt kínáljon mindazoknak, akik hétről hétre követik a bajnokság eseményeit.”

A közleményből kiderül, hogy a szoftvert az MLSZ megbízásából egy hazai informatikai cég készítette, a folyamat során bevonta az élvonalbeli klubokat. A játékszabályok kialakítása során szerepet kaptak a külföldi bevált trendek, de a magyar sajátosságok is, például a hazai- és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer.

„A Fantasy Ligában minden résztvevő saját csapatot állíthat össze az NB I játékosaiból, majd a labdarúgók valódi pályán nyújtott teljesítménye alapján gyűjthet pontokat. A sikerhez nemcsak szerencsére, hanem alapos felkészülésre, taktikai érzékre és a magyar bajnokság alapos ismeretére is szükség lesz. Minél jobban válogat egy menedzser a játékospiacról, annál előrébb kerül a ranglistákon, melyből heti, havi, éves összesített és baráti is létezik. Ez utóbbi a közösségi élmény igazi motorja, mert itt a felhasználók közvetlenül versenyezhetnek fordulóról fordulóra a barátaikkal, családtagjaikkal vagy szurkolótársaikkal” – írja a közlemény, amely kiemeli, hogy ez nem csak egy játék, hanem a magyar labdarúgás digitális fejlődésének egyik kulcspontja.

Az M4 Sport a Fantasy Liga hivatalos médiapartnereként rendszeresen készít tartalmakat, amelyek segítik a játék megértését.

