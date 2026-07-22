Nemzeti Sportrádió

A mostani idénytől már a magyar labdarúgó NB I-nek is lesz fantasy játéka

2026.07.22. 14:04
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A bajnok ETO FC játékosai közül is válogathatunk az új NB I-es Fantasy Ligában (Fotó: fantasy.mlsz.hu)
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NB I labdarúgó NB I fantasy
A Magyar Labdarúgó-szövetség adta hírül, hogy a 2026–2027-es idényben elindul a magyar labdarúgó NB I hivatalos fantasy játéka.

„A fantasy játékok világszerte meghatározó szerepet töltenek be, Európa számos élvonalbeli bajnoksága már évek óta saját fantasy ligával teszi még izgalmasabbá a mérkőzések követését, melyekben szurkolók milliói állítják össze álomcsapatukat és versenyeznek egymással” – olvasható a fantasy.mlsz.hu oldalán.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) fantasy játékával több mint tízmillióan játszanak, de népszerű a Bajnokok Ligája, vagy a La Liga platformja is. Mostantól már a magyar NB I játékosaival is játszhatunk, ugyanis indul az NB I Fantasy Liga, „amelynek célja, hogy még közelebb hozza a szurkolókat a magyar labdarúgáshoz, és új élményt kínáljon mindazoknak, akik hétről hétre követik a bajnokság eseményeit.”

A közleményből kiderül, hogy a szoftvert az MLSZ megbízásából egy hazai informatikai cég készítette, a folyamat során bevonta az élvonalbeli klubokat. A játékszabályok kialakítása során szerepet kaptak a külföldi bevált trendek, de a magyar sajátosságok is, például a hazai- és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer.

„A Fantasy Ligában minden résztvevő saját csapatot állíthat össze az NB I játékosaiból, majd a labdarúgók valódi pályán nyújtott teljesítménye alapján gyűjthet pontokat. A sikerhez nemcsak szerencsére, hanem alapos felkészülésre, taktikai érzékre és a magyar bajnokság alapos ismeretére is szükség lesz. Minél jobban válogat egy menedzser a játékospiacról, annál előrébb kerül a ranglistákon, melyből heti, havi, éves összesített és baráti is létezik. Ez utóbbi a közösségi élmény igazi motorja, mert itt a felhasználók közvetlenül versenyezhetnek fordulóról fordulóra a barátaikkal, családtagjaikkal vagy szurkolótársaikkal” – írja a közlemény, amely kiemeli, hogy ez nem csak egy játék, hanem a magyar labdarúgás digitális fejlődésének egyik kulcspontja.

Az M4 Sport a Fantasy Liga hivatalos médiapartnereként rendszeresen készít tartalmakat, amelyek segítik a játék megértését.
 

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