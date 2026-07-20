Keddi sportműsor: az ETO FC a Konferencialiga selejtezőjében játszik

JÚLIUS 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.00: Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)

18.00: Sabah (azeri)–KuPS (finn)

18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)

18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)

19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)

20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)

20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

20.45: KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)

21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

19.30: Floriana (máltai)–Drita (koszovói)

20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FŐÁG

19.00: IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Continental Tour

16.00: ezüst kategóriás verseny, Besztercebánya

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Gary Anderson (skót, 12.)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol, 16.)

Josh Rock (északír, 8.)–Stephen Bunting (angol, 9.)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

12.45: 16. szakasz, Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains, 26.1 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, 14.15-től M4 Sport is)

LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1107 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel

WTA 250-es torna, Hamburg

Benne 10.00 körül: Udvardy Panna–Pridankina (orosz)

WTA 250-es torna, Prága

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni, selejtezők

Szerda, 3.00: férfi tőr (Mihályi Andor, Tóth Gergely)

Szerda, 5.15: női párbajtőr (Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Nagy Blanka Virág)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Élvezhető volt ez a hosszú futball-vb?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval:

12.00: Bajnokok – Tomiszlav Szivics. Műsorvezető: Szabó Bence

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége Szabó Ágota U20-as Eb-ezüstérmes hegyifutó és Berendi Antal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi- és terepfutó-bizottsá­gá­nak elnöke. Riporter: Budai Zoltán

13.30: Buli – műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Tóth Béla . Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Vendégünk Sebők Vilmos korábbi válogatott labdarúgó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Gergelics József

17.00: Összeállítás a Bissen–ETO FC párharc előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Szongoth Domán utat tör a magyar tehetségeknek az NHL felé?

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Balogh Ádám és Horváth-Garaba Ádám, az Európa-bajnok férfi U20-as kézilabda-válogatott tagjai érkeznek

a stúdióba

19.00: Szerdán kezdődik a vízilabda-világkupa szuperdöntője

19.40: Hamarosan jön a hongkongi vívó-világbajnokság

20.00: A Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtező felvezetése Wukovics Lászlóval

20.15: Közvetítés a Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Wukovics László

22.15: A Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtező értékelése Wukovics Lászlóval

22.30: Sportvilág Bera Emesével