Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: az ETO FC a Konferencialiga selejtezőjében játszik

I. SZ.I. SZ.
2026.07.20. 23:14
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A futballbajnok ETO FC a Konferencialiga selejtezőjében folytatja európai kupaszereplését, ellenfele a luxemburgi Atert Bissen lesz. A Tour de France egyéni időfutammal folytatódik, a darts World Matchplayen már a nyolcaddöntő mérkőzéseit játsszák. Szerda hajnalban pedig kezdődik a vívó-világbajnokság Hongkongban.

 JÚLIUS 21., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.00: Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)
18.00: Sabah (azeri)–KuPS (finn)
18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)
18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
20.45: KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)
21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)Hapoel Beer-Seva (izraeli)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
19.30: Floriana (máltai)–Drita (koszovói)
20.15: Atert Bissen (luxemburgi)ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FŐÁG
19.00: IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
Continental Tour
16.00: ezüst kategóriás verseny, Besztercebánya

DARTS
PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Gary Anderson (skót, 12.)
Michael van Gerwen (holland, 4.)–Dirk van Duijvenbode (holland)
Luke Littler (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol, 16.)
Josh Rock (északír, 8.)–Stephen Bunting (angol, 9.)

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
12.45: 16. szakasz, Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains, 26.1 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, 14.15-től M4 Sport is)

LÓSPORT
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1107 (Tv: Sport2)

TENISZ
 ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel
WTA 250-es torna, Hamburg
Benne 10.00 körül: Udvardy Panna–Pridankina (orosz)
WTA 250-es torna, Prága

VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, selejtezők
Szerda, 3.00: férfi tőr (Mihályi Andor, Tóth Gergely)
Szerda, 5.15: női párbajtőr (Büki Lili, Jász-Borsody Emma, Nagy Blanka Virág)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Patai Gergely. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Élvezhető volt ez a hosszú futball-vb?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna 
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 
12.00: Bajnokok – Tomiszlav Szivics. Műsorvezető: Szabó Bence
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége Szabó Ágota U20-as Eb-ezüstérmes hegyifutó és Berendi Antal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi- és terepfutó-bizottsá­gá­nak elnöke. Riporter: Budai Zoltán
13.30: Buli – műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Tóth Béla . Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendégünk Sebők Vilmos korábbi válogatott labdarúgó 
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Gergelics József
17.00: Összeállítás a Bissen–ETO FC párharc előtt 
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Szongoth Domán utat tör a magyar tehetségeknek az NHL felé?

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Balogh Ádám és Horváth-Garaba Ádám, az Európa-bajnok férfi U20-as kézilabda-válogatott tagjai érkeznek 
a stúdióba
19.00: Szerdán kezdődik a vízilabda-világkupa szuperdöntője
19.40: Hamarosan jön a hongkongi vívó-világbajnokság 
20.00: A Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtező felvezetése Wukovics Lászlóval
20.15: Közvetítés a Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Wukovics László
22.15: A Bissen–ETO FC Konferencialiga-selejtező értékelése Wukovics Lászlóval

22.30: Sportvilág Bera Emesével 

 

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