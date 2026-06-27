Felkészülés: nem bírt egymással az Újpest és a kolozsvári Universitatea
Az Újpest túl volt már az első felkészülési mérkőzésen, közelmúltban Karcagon futballoztak a lila-fehérek egy gálameccs keretében. A szlovéniai edzőtábor programjában viszont az első meccs volt a szombati.
A keretében öt új igazolással érkező együttes rendkívül erős összeállításban kezdett, még akkor is, hogy közvetlenül az összecsapás előtt Bodnár Gergő sérülést jelentett, a szakmai stáb nem kívánt kockáztatni, így a fiatal Sarkadi Kristóf kezdett a jobb oldali védő pozíciójában.
A mérkőzésen nem született gól, Szélesi Zoltán vezetőedző nyilván talált pozitívumot abban, hogy a román bajnokság második helyezettje ellen sikerült tartani a lépést.
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ÚJPEST FC–FC UNIVERSITATEA CLUJ (román) 0–0
Gornja Radgona (Szlovénia)
ÚJPEST: Banai (Dombó)– Sarkadi, Fiola (Nunes), Stronati (Ndiaye), Mladenovic – Fenyő (Markgráf), Mucsányi Miron (Amenyido) – Matko (Vlijter), Ljuljics (Lacoux), Krajcsovics (Horváth K.) – Brodic (Pataki)
AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)
Ausztria
Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (román) 0–0
Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)
Itthon
Július 11. (szombat): DVTK–Újpest
Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)