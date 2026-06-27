Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: nem bírt egymással az Újpest és a kolozsvári Universitatea

V. GY.V. GY.
2026.06.27. 20:50
null
Fotó: Facebook/FC Universitatea Cluj
Címkék
Újpest NB I Kolozsvár Cluj
Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a szlovéniai Gorna Radgonéban az Újpest gól nélküli döntetlent játszott a kolozsvári FC Universitateával szombaton.

Az Újpest túl volt már az első felkészülési mérkőzésen, közelmúltban Karcagon futballoztak a lila-fehérek egy gálameccs keretében. A szlovéniai edzőtábor programjában viszont az első meccs volt a szombati.

A keretében öt új igazolással érkező együttes rendkívül erős összeállításban kezdett, még akkor is, hogy közvetlenül az összecsapás előtt Bodnár Gergő sérülést  jelentett, a szakmai stáb nem kívánt kockáztatni, így a fiatal Sarkadi Kristóf kezdett a jobb oldali védő pozíciójában.

A mérkőzésen nem született gól, Szélesi Zoltán vezetőedző nyilván talált pozitívumot abban, hogy a román bajnokság második helyezettje ellen sikerült tartani a lépést.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ÚJPEST FC–FC UNIVERSITATEA CLUJ (román) 0–0
Gornja Radgona (Szlovénia)
ÚJPEST: Banai (Dombó)– Sarkadi, Fiola (Nunes), Stronati (Ndiaye), Mladenovic – Fenyő (Markgráf), Mucsányi Miron (Amenyido) – Matko (Vlijter), Ljuljics (Lacoux), Krajcsovics (Horváth K.) – Brodic (Pataki)

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5. 
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)
Ausztria
Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (román) 0–0
Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)
Itthon
Július 11. (szombat): DVTK–Újpest
Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)

 

Újpest NB I Kolozsvár Cluj
Legfrissebb hírek

Felkészülés: a Nyíregyháza kétgólos vereséget szenvedett a Wolfsbergtől

Labdarúgó NB I
1 órája

Győzelemmel vette vissza régi nevét a Honvéd a Kisvárda ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Felkészülés: Jurek Gábor mesternégyesével az MTK legyőzte a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
23 órája

Kölcsönadta fiatal támadóját a Vasas az NB II-es Mezőkövesdnek

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:51

DVSC: Diósgyőrből és Békéscsabáról is érkezett új szerzemény

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 17:26

NB I: francia igazolás a Fradinál, magyar válogatottak Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 13:18

Ezzel a kerettel készül az Újpest Ausztriában

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 12:21

NB I: hosszabbított az Újpest saját nevelésű játékosa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 10:29
Ezek is érdekelhetik