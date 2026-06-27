Felkészülés: nem bírt egymással az Újpest és a kolozsvári Universitatea

Az Újpest túl volt már az első felkészülési mérkőzésen, közelmúltban Karcagon futballoztak a lila-fehérek egy gálameccs keretében. A szlovéniai edzőtábor programjában viszont az első meccs volt a szombati.

A keretében öt új igazolással érkező együttes rendkívül erős összeállításban kezdett, még akkor is, hogy közvetlenül az összecsapás előtt Bodnár Gergő sérülést jelentett, a szakmai stáb nem kívánt kockáztatni, így a fiatal Sarkadi Kristóf kezdett a jobb oldali védő pozíciójában.

A mérkőzésen nem született gól, Szélesi Zoltán vezetőedző nyilván talált pozitívumot abban, hogy a román bajnokság második helyezettje ellen sikerült tartani a lépést.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ÚJPEST FC–FC UNIVERSITATEA CLUJ (román) 0–0

Gornja Radgona (Szlovénia)

ÚJPEST: Banai (Dombó)– Sarkadi, Fiola (Nunes), Stronati (Ndiaye), Mladenovic – Fenyő (Markgráf), Mucsányi Miron (Amenyido) – Matko (Vlijter), Ljuljics (Lacoux), Krajcsovics (Horváth K.) – Brodic (Pataki)

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)

Ausztria

Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (román) 0–0

Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)

Itthon

Július 11. (szombat): DVTK–Újpest

Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)