Nemzeti Sportrádió

Az ötszörös BL-győztes Casemiro az Inter Miamihoz szerződött – hivatalos

2026.07.22. 19:42
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Fotó: Inter Miami/Facebook
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átigazolás MLS Casemiro Inter Miami
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását.

A részben David Beckham tulajdonában lévő, Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható,

A 91-szeres válogatott futballista karrierje legjobb éveit a Real Madridban töltötte, nyolc idényt játszott a spanyol fővárosi klubban, 336 mérkőzésen lépett pályára, 18 trófeát nyert a csapattal, ötszörös Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát.

Casemiro – aki a brazil válogatottal a nyolcaddöntőben búcsúzott a vasárnap befejeződött világbajnokságon – 2022 óta az angol élvonalban szereplő Manchester Unitedet erősítette.

 

átigazolás MLS Casemiro Inter Miami
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