A Pakstól szerződtetett támadót a DVSC – hivatalos

„Klubunk és a Debreceni VSC a mai napon megegyezett Szendrei Ákos játékjogát illetően, így saját nevelésű támadónk másfél év után ismét búcsúzik csapatunktól” – közölte honlapján a Paksi FC hétfő este.

A 23 éves játékos paksi színekben a Mol Magyar Kupában 2019 decemberében 16 évesen, majd alig egy hónappal később, 2020 januárjában az NB I-ben is debütált a Ferencváros ellen a Groupama Arénában, ekkor már 17 évesen. 2025 januárjában tért vissza Paksra a DAC-tól, ezt követően a tavaszi szezont kölcsönben Mezőkövesden töltötte. A 2025–2026-os évadra már ismét zöld-fehérben bizonyíthatott.

Mint a DVSC a közleményében írja, a korábbi korosztályos válogatott támadó a Paksban nevelkedett, majd megfordult a szlovákiai Dunaszerdahely, a Fehérvár FC, a Győr, a Kecskemét és a Mezőkövesd együttesében is. A legutóbbi idényben a Paksi FC színeiben 20 bajnokin hat gólt szerzett, két asszisztot adott, összességében 54 NB I-es mérkőzésen 10 találatnál és négy gólpassznál jár. A 184 centiméter magas csatár remekül él a tizenhatoson belül, elég csak az előző szezonban a Kazincbarcika elleni duplájára gondolni. Érdekesség, hogy Szendrei Ákos duplázott már a Nagyerdei Stadionban is, az U18-as válogatott színeiben 2021-ben két gólt rúgott Románia ellen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, szabadon igazolható), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd)

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Tamás Olivér (Haladás)

Kölcsönbe távozók: Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –