Dénes Adrián az Újpesttől végleg a BVSC-hez került

Dénes 2024-ben érkezett az Újpesthez, de már az előző idényt is a BVSC-nél töltötte kölcsönben. Bár az alapozásra visszatért a lilákhoz, mégis a zuglóiaknál folytatja a pályafutását.

A hírt a BVSC is bejelentette.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolható, próbajáték)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc – legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsönjáték után végleg)

Kölcsönbe távozott: Juhász Bence (AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezett: Farkas Balázs Kesző (ETO FC Győr – kölcsön után végleg), Ivády Péter (Iváncsa), Kovács Nikolasz (Ajka), Papp Csongor (ZTE), Sejben Viktor (Ajka), Törőcsik Péter (MTK – kölcsön után végleg), Dénes Adrián (Újpest – kölcsön után végleg)

Távozott: Kelemen Patrik (?), Nemes Marcell (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (Kazincbarcika), Pekár László (Budafok), Székely Krisztián (román-magyar, ?)