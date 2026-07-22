Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: három spanyol is bekerült a FIFA szurkolói álomtizenegyébe

T. Z.T. Z.
2026.07.22. 18:36
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Carl RecineRodri (középen) bekerült a szurkolók álomcsapatába, Cubarsí (balra) és Unai SImón viszont meglepetésre nem (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 vb 2026 álomcsapat
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerdán nyilvánosságra hozta a labdarúgó-világbajnokság álomcsapatát, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze.

A legjobb tizenegybe hárman is bekerültek a vb-győztes spanyol válogatottból: Pedro Porro, Marc Cucurella és a torna legjobbjának (MVP) megválasztott Rodri. Érdekesség, hogy Pau Cubarsíra és Aymeric Laporte-ra nem lehetett szavazni, és a torna legjobb kapusának megválasztott Unai Simón sem került be az álomcsapatba, helyette – a legnagyobb meglepetésre – a zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha nevével kezdődik a gárda összeállítása.

Ennek ellenére is Spanyolország adja azonban a legtöbb játékost a válogatottba, holtversenyben Franciaországgal, amely Dayot Upamecano, Michael Olise, valamint a torna gólkirálya, Kylian Mbappé révén képviselteti magát a szurkolói álomcsapatban. A világbajnoki ezüstérmes Argentína két futballistát ad a csapatba: Lisandro Martínezt és Lionel Messit.

A csapatot az angol Jude Bellingham és a norvég Erling Haaland teszi teljessé a mezőnyjátékosokat tekintve.

A szurkolók világbajnoki álomcsapata
Vozinha – Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella – Rodri, Jude Bellingham, Michael Olise – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland

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Tegnap, 12:36

Hátul hat spanyol, elöl csupa világsztár – íme, a vb szubjektív álomcsapata!

A világbajnok spanyol válogatottból a komplett hátsó alakzatot, rajtuk kívül két francia, valamint egy-egy angol, argentin és norvég játékost válogattunk be All Star-gárdánkba.

 

 

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