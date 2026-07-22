Vb 2026: három spanyol is bekerült a FIFA szurkolói álomtizenegyébe

A legjobb tizenegybe hárman is bekerültek a vb-győztes spanyol válogatottból: Pedro Porro, Marc Cucurella és a torna legjobbjának (MVP) megválasztott Rodri. Érdekesség, hogy Pau Cubarsíra és Aymeric Laporte-ra nem lehetett szavazni, és a torna legjobb kapusának megválasztott Unai Simón sem került be az álomcsapatba, helyette – a legnagyobb meglepetésre – a zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha nevével kezdődik a gárda összeállítása.

Ennek ellenére is Spanyolország adja azonban a legtöbb játékost a válogatottba, holtversenyben Franciaországgal, amely Dayot Upamecano, Michael Olise, valamint a torna gólkirálya, Kylian Mbappé révén képviselteti magát a szurkolói álomcsapatban. A világbajnoki ezüstérmes Argentína két futballistát ad a csapatba: Lisandro Martínezt és Lionel Messit.

A csapatot az angol Jude Bellingham és a norvég Erling Haaland teszi teljessé a mezőnyjátékosokat tekintve.

A szurkolók világbajnoki álomcsapata

Vozinha – Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella – Rodri, Jude Bellingham, Michael Olise – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland