Lenny Joseph: A derbin is csak a győzelem elfogadható!

„Keményen védekezett az ellenfél, de a pályán ekkor is azt éreztem, mi irányítjuk a játékot – mondta lapunk érdeklődésére Joseph. – Aztán szép lassan jöttek a helyzeteink, és egyre több szögletet harcoltunk ki. Sokat gyakoroltuk az elmúlt időszakban ezeket a szituációkat, nem véletlen, hogy ilyenből szereztük meg a vezetést. Az első gólomnál persze jókor kellett jó helyen lenni, ahogyan az a csatárokra jellemző.”

Rendkívül fontos gól volt, hiszen még a szünet előtt megszerezte a vezetést a Ferencváros, ami lelkileg sokat jelentett neki. A tavaly télen szerződtetett 25 éves légiós jó formában érzi magát, ennek is köszönhető a második gólja, a tökéletes kivitelezés.

„A labdaszerzést követően gyorsan a paksi kapu elé értünk, és sikerült góllal zárni az akciót. Ekkor már éreztem, hogy értékes pontokat szerezve megnyerjük a mérkőzést. Nem adjuk fel a harcot, két fordulóval a vége előtt egy pont a hátrányunk, bízunk magunkban. Egyértelmű a feladatunk: a hátralévő két bajnokin hat pontot kell szereznünk. A többit meglátjuk.”

Lapunk – 7-es osztályzattal – a vasárnapi összecsapás legjobbjának választotta, és később a ferencvárosi szurkolók szavazatai alapján is ő lett a Paks elleni csata hőse. Érdekesség: ahogyan az elmúlt idény végén is egyre jobb formába lendült, ezúttal is a bajnokság hajrájában kapja el a fonalat. Csatártársa, a sérült Bamidele Yusuf hiányában egyértelműen tőle várják a gólokat, alighanem az Újpest elleni vasárnapi derbin is rá szegeződik majd a figyelem. De ez nem okoz gondot neki, egyáltalán nem bénítja meg a teher.

Lenny Josephet szorosan őrizték a paksiak, de így is szerzett két gólt az FTC vasárnapi bajnokiján (Fotó: Dömötör Csaba)

„Hétévesen a Paris Saint-Germain akadémiájára kerültem, sztárok közelében tanulhattam meg a labdarúgás alapjait. Tizenhat éves koromig játszottam a különböző korosztályos csapatokban, az ott eltöltött kilenc év nem múlt el nyomtalanul. Megtanultam nyomás alatt futballozni, miként lehet a legkönnyebben kizárni a külső tényezőket. Ha azon idegeskednék, hogy a következő helyzetet vajon berúgom-e, biztos, hogy elrontanám a ziccert. Higgadtnak, nyugodtnak kell maradnom, a labdarúgás mégiscsak játék.”

Ami az Újpest FC elleni mérkőzést illeti, eddig egyetlen derbin lépett pályára. Az októberben 1–1-re végződő találkozón mindössze húsz percet töltött csereként a pályán, ezúttal szinte biztos, hogy a kezdőcsapatban kap helyet.

„Kemény mérkőzés, jelentős kihívás vár ránk. A derbi különleges esemény, biztosak lehetünk benne, hogy az ellenfél kettőzött erővel küzd ellenünk. Megfelelő felkészülés után végig koncentrálnunk kell, nem engedhetünk le az idény végén, hiszen nekünk csak a győzelem elfogadható!”

Szasa Sztevanovics: Ha az ETO hozza a formáját, bajnok lesz

Döntetlent játszott vasárnap a DVSC vendégeként a listavezető ETO FC, Szasa Sztevanovics, a győriek korábbi ikonikus kapusa reméli, a csapat előnye megmarad az idény végéig.

LEGFONTOSABB FELADATÁT MEGOLDOTTA az ETO FC, nem kapott ki vasárnap Debrecenben, így bár a forduló előtt meglévő hárompontos előnye egy pontra olvadt, továbbra is a saját kezében van a sorsa az aranyéremért zajló küzdelemben. Noha gólszerzési lehetőség mindkét kapu előtt volt, az első játékrészben csak Vitális Milán, a vendégek kapitánya talált be, jó negyedórával a vége előtt aztán Cibla Flórián szép fejessel egyenlített, így döntetlen lett a vége, és ez tulajdonképpen egyik csapatnak sem rossz eredmény.

„Néztem a meccset, szurkoltam az ETO-nak, szerencsére az egy-egyes döntetlen után továbbra is a saját kezében van a sorsa – mondta lapunk érdeklődésére Szasa Sztevanovics, aki 2004 és 2014 között védett Győrben, és kapitánya volt a mindmáig utolsó, 2013-ban Pintér Attila irányításával bajnoki címet nyerő ETO-nak. – Vitális Milán nagyon szép gólt szerzett, emlékszem, amikor mi lettünk aranyérmesek, már ott volt valamelyik utánpótláscsapatban, most pedig ő a csapatkapitány, a vezér! Megvolt az előny a szünetre, voltaképpen természetes, hogy a jó eredmény birtokában nem úgy játszik a csapat a folytatásban, mint, mondjuk, a bajnokság közepén, a lényeg, hogy sikerült pontot szerezni. Számomra nem kérdés, egész éves formája alapján az ETO megérdemelné a bajnoki címet, s ahogy hallom, Magyarországon is azt mondja szinte valamennyi szakember, ebben az idényben a győriek futballoznak a legszebben. A Ferencváros kerete nyilván értékesebb, s hogy mégis hátrányban van az aranyéremért zajló versenyben, a fárasztó európai kupaszereplésének is tulajdonítható. ETO-s vagyok, korábbi csapatom kezében van a saját sorsa, és ha hozza a formáját, megszerzi az aranyat.”