Lenny Joseph: A derbin is csak a győzelem elfogadható!

FONTOS KÉT GÓLT lőtt a hétvégén Lenny Joseph. Az első félidőben szögletet követően vágta közelről a labdát a paksiak kapujába, majd a fordulást követően Gavriel Kanikovszki passza után lőtt laposan, okosan a bal alsó sarokba. A két gól és a 2–0-s győzelem életben tartotta a Ferencváros bajnoki esélyeit, miután az ETO FC vasárnap este a Debrecen otthonában 1–1-es döntetlent játszott – két fordulóval az NB I zárása előtt egyetlen pont a győriek előnye az FTC-vel szemben.
A Népligetben bíznak az ETO botlásában, de Robbie Keane vezetőedző együttesére sem várnak könnyű mérkőzések a hajrában, vasárnap délután az Újpest vendége lesz, az utolsó játéknapon pedig a dobogóért hajtó Zalaegerszeget fogadja.
A derbin különösen nagy jelentősége lesz a helyzetek kihasználásának, így a Paks ellen duplázó Lenny Josephre alighanem ismét főszerep vár. A francia csatár elismerte, a paksiak a találkozó elején megnehezítették a helyzetüket.
„Keményen védekezett az ellenfél, de a pályán ekkor is azt éreztem, mi irányítjuk a játékot – mondta lapunk érdeklődésére Joseph. – Aztán szép lassan jöttek a helyzeteink, és egyre több szögletet harcoltunk ki. Sokat gyakoroltuk az elmúlt időszakban ezeket a szituációkat, nem véletlen, hogy ilyenből szereztük meg a vezetést. Az első gólomnál persze jókor kellett jó helyen lenni, ahogyan az a csatárokra jellemző.”
Rendkívül fontos gól volt, hiszen még a szünet előtt megszerezte a vezetést a Ferencváros, ami lelkileg sokat jelentett neki. A tavaly télen szerződtetett 25 éves légiós jó formában érzi magát, ennek is köszönhető a második gólja, a tökéletes kivitelezés.
„A labdaszerzést követően gyorsan a paksi kapu elé értünk, és sikerült góllal zárni az akciót. Ekkor már éreztem, hogy értékes pontokat szerezve megnyerjük a mérkőzést. Nem adjuk fel a harcot, két fordulóval a vége előtt egy pont a hátrányunk, bízunk magunkban. Egyértelmű a feladatunk: a hátralévő két bajnokin hat pontot kell szereznünk. A többit meglátjuk.”
Lapunk – 7-es osztályzattal – a vasárnapi összecsapás legjobbjának választotta, és később a ferencvárosi szurkolók szavazatai alapján is ő lett a Paks elleni csata hőse. Érdekesség: ahogyan az elmúlt idény végén is egyre jobb formába lendült, ezúttal is a bajnokság hajrájában kapja el a fonalat. Csatártársa, a sérült Bamidele Yusuf hiányában egyértelműen tőle várják a gólokat, alighanem az Újpest elleni vasárnapi derbin is rá szegeződik majd a figyelem. De ez nem okoz gondot neki, egyáltalán nem bénítja meg a teher.
„Hétévesen a Paris Saint-Germain akadémiájára kerültem, sztárok közelében tanulhattam meg a labdarúgás alapjait. Tizenhat éves koromig játszottam a különböző korosztályos csapatokban, az ott eltöltött kilenc év nem múlt el nyomtalanul. Megtanultam nyomás alatt futballozni, miként lehet a legkönnyebben kizárni a külső tényezőket. Ha azon idegeskednék, hogy a következő helyzetet vajon berúgom-e, biztos, hogy elrontanám a ziccert. Higgadtnak, nyugodtnak kell maradnom, a labdarúgás mégiscsak játék.”
Ami az Újpest FC elleni mérkőzést illeti, eddig egyetlen derbin lépett pályára. Az októberben 1–1-re végződő találkozón mindössze húsz percet töltött csereként a pályán, ezúttal szinte biztos, hogy a kezdőcsapatban kap helyet.
„Kemény mérkőzés, jelentős kihívás vár ránk. A derbi különleges esemény, biztosak lehetünk benne, hogy az ellenfél kettőzött erővel küzd ellenünk. Megfelelő felkészülés után végig koncentrálnunk kell, nem engedhetünk le az idény végén, hiszen nekünk csak a győzelem elfogadható!”
Szasa Sztevanovics: Ha az ETO hozza a formáját, bajnok lesz
Döntetlent játszott vasárnap a DVSC vendégeként a listavezető ETO FC, Szasa Sztevanovics, a győriek korábbi ikonikus kapusa reméli, a csapat előnye megmarad az idény végéig.
LEGFONTOSABB FELADATÁT MEGOLDOTTA az ETO FC, nem kapott ki vasárnap Debrecenben, így bár a forduló előtt meglévő hárompontos előnye egy pontra olvadt, továbbra is a saját kezében van a sorsa az aranyéremért zajló küzdelemben. Noha gólszerzési lehetőség mindkét kapu előtt volt, az első játékrészben csak Vitális Milán, a vendégek kapitánya talált be, jó negyedórával a vége előtt aztán Cibla Flórián szép fejessel egyenlített, így döntetlen lett a vége, és ez tulajdonképpen egyik csapatnak sem rossz eredmény.
„Néztem a meccset, szurkoltam az ETO-nak, szerencsére az egy-egyes döntetlen után továbbra is a saját kezében van a sorsa – mondta lapunk érdeklődésére Szasa Sztevanovics, aki 2004 és 2014 között védett Győrben, és kapitánya volt a mindmáig utolsó, 2013-ban Pintér Attila irányításával bajnoki címet nyerő ETO-nak. – Vitális Milán nagyon szép gólt szerzett, emlékszem, amikor mi lettünk aranyérmesek, már ott volt valamelyik utánpótláscsapatban, most pedig ő a csapatkapitány, a vezér! Megvolt az előny a szünetre, voltaképpen természetes, hogy a jó eredmény birtokában nem úgy játszik a csapat a folytatásban, mint, mondjuk, a bajnokság közepén, a lényeg, hogy sikerült pontot szerezni. Számomra nem kérdés, egész éves formája alapján az ETO megérdemelné a bajnoki címet, s ahogy hallom, Magyarországon is azt mondja szinte valamennyi szakember, ebben az idényben a győriek futballoznak a legszebben. A Ferencváros kerete nyilván értékesebb, s hogy mégis hátrányban van az aranyéremért zajló versenyben, a fárasztó európai kupaszereplésének is tulajdonítható. ETO-s vagyok, korábbi csapatom kezében van a saját sorsa, és ha hozza a formáját, megszerzi az aranyat.”
Szasa Sztevanovics 2004-ben az OFK Beogradtól igazolt Győrbe, közönségkedvencnek számított, és a mai napig jól emlékszik arra az ünneplésre, amely tizenhárom évvel ezelőtt a bajnoki cím elhódításakor volt a városban.
„Négy fordulóval a vége előtt hét pont előnyünk volt a Videotonnal szemben, aztán riválisunk kikapott Debrecenben, mi pedig Völgyi Dániel góljával megvertük a Ferencvárost: leírhatatlanul boldogok voltunk, hiszen bajnokok lettünk – folytatta az 51 éves korábbi kapus. – Annak a bajnokinak a második félidejét már az oldalvonal mellől néztem, mert az elsőben megsérültem és cserét kellett kérnem: akkor harminc évet kellett várni az aranyéremre, most tizenhárom esztendő elteltével jöhet újra össze. Szeretnék ott lenni a DVTK elleni hétvégi mérkőzésen, meglehet, már abban a fordulóban eldől a legfontosabb kérdés, ha pedig mégsem, hiszem, hogy Kisvárdán, az utolsó játéknap végén lehet ünnepelni.”
Dala Martin: Mintha most mutatkoztam volna be az NB I-ben
Dala Martin, a Nyíregyháza Spartacus 22 éves kapusa beszélt a ZTE FC elleni remek játékáról, a lapunktól kapott 8-as osztályzatról, a jövőjéről, valamint az 57-es mezszámról is.
SZOMBATON ÚJRA VÉDETT az NB I-ben, vasárnap pedig betöltötte huszonkettedik életévét – ennél szebb hétvégéről nem is álmodhatott volna Dala Martin, a Nyíregyháza Spartacus kapusa.
„A legszebb születésnapi ajándékomat kaptam azzal, hogy ismét a kapuba állhattam az NB I-ben – mondta lapunknak a Nyíregyháza Spartacus játékosa, aki előzőleg 2025. augusztus 3-án a PAFC–Nyíregyháza (3–2) bajnokin állhatott a gólvonalon tétmérkőzésen felcsúti színekben. – Úgy tekintettem a szombati meccsre, mint amolyan második élvonalbeli bemutatkozásra: bár 2024 augusztusában állhattam először a kapuban az NB I-ben a Fehérvár játékosaként, régen, csaknem tíz hónapja futballozhattam újra tétmeccsen. Próbáltam minden percét élvezni a mérkőzésnek, csak az első negyedórában nem éreztem magam annyira jól a pályán, kicsit kerestem a helyem, de hamar visszajött az érzés, milyen is védeni az élvonalban. Örülök, hogy a Nemzeti Sport engem választott a mérkőzés játékosának nyolcas osztályzattal, ez jó visszajelzés számomra. Én is úgy éreztem, jól megy a védés, többször is közbe kellett avatkoznom, Fabricio Amato lövése után fejjel mentettem; szerencsére nem az orromat vagy a számat találta el a labda, hanem a homlokomat. A legnagyobb védésemet a második félidőben mutattam be, amikor Daniel Lima közeli lövése után lábbal védtem. Próbáltam minél közelebb kerülni a zalaegerszegihez, zárni a szöget, szerencsére elakadt a labda a lábamban, ehhez szerencse is kellett – de ennél is fontosabb, hogy nyertünk kettő-egyre a remek közönségünk előtt.”
Dala Martin azután kapott lehetőséget, hogy az első számú kapus, Kovács Dániel betegséggel küszködött a múlt héten: „Sajnáltam Danit, hogy megbetegedett, de miután megtudtam, hogy én védek, próbáltam csak arra koncentrálni, hogy jó teljesítménnyel térjek vissza. Amúgy is reménykedtem benne, miután biztossá vált a bennmaradásunk, hogy én is kapok majd esélyt, bízom benne, hogy a hátralévő két bajnokin is játszhatok még. Nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen Dani mellett ott van Tóth Balázs is, aki felépült tavalyi térdműtétjéből – meglátjuk, milyen döntést hoz a szakmai stáb.”
És az is hamarosan kiderülhet, milyen jövő vár a 22 éves kapusra: februárban Felcsútról került kölcsönbe Nyíregyházára, ahová még szerződés köti.
„Reálisan látnom kell, hogy a Puskásban Szappanos Péter mellett nehéz szerephez jutni, így nem lehet más célom a következő idényre, mint hogy minél többet védjek – hogy erre hol kerül sor, nem tudom, remélem, jó megoldást választunk.”
Teljesítménye mellett az is feltűnő, hogy rendre az 57-es mezszámot választja: „Csupán annyi a sztorija, hogy óvodás koromban megtetszett ez a szám, s azóta a Vidiben, Felcsúton és a Szpariban is ezt viselem.”
Dombó Dávid élt a váratlanul érkezett lehetőséggel az Újpestben
Banai Dávidot a Puskás Akadémia otthonában 2–0-ra elveszített bajnoki 25. percében le kellett cserélni, s a helyére beugró Dombó Dávid nagyszerűen helytállt. A csaknem két év után NB I-es mérkőzésen pályára lépő kapus kiemelkedett a lila-fehérek csapatából, hat védéssel bizonyította rátermettségét – ha kollégája nem épül fel a hétvégéig, ő védhet a vasárnapi derbin.
A SZÍVE LEGMÉLYÉN talán már Dombó Dávid sem számított rá, hogy az idényben bemutatkozhat az Újpestben, csakhogy a nyári átigazolási időszak legvégén a Kazincbarcikától kölcsönvett 33 éves kapusnak kollégája váratlan sérülése miatt pályára kellett lépnie a Puskás Akadémia otthonában szombat délután: Banai Dávidot a 25. percben le kellett cserélni. Hiába nem védett 2024 májusa óta az NB I-ben, tökéletesen látta el a beugró szerepkörét: hét lövésből hat védése volt, a kapott gólról nem tehetett, lapunk 7-esre osztályozta a teljesítményét.
„Izgatottan léptem pályára, hiszen nagyon hiányzott már a meccshelyzet – mondta lapunknak Dombó Dávid. – Mindvégig úgy készültem, ha lehetőséget kapok, élnem kell vele, az viszont természetes, hogy nem ilyen áron szerettem volna bemutatkozni az Újpestben. Nem ez volt az első alkalom, hogy csereként kellett beszállnom, még az NB II-ben Mezőkövesden egy kiállítás következtében kellett hirtelenjében beállnom a kapuba. Emlékszem, azon a meccsen jól ment a védés, és szerencsére ezúttal is jó teljesítményt nyújtottam.”
Percekkel a becserélését követően bravúrt kellett bemutatnia: Nagy Zsolt kilenc méterről próbálta bevenni a kapuját, de a bal sarok irányába tartó labdát az alapvonalon túlra tolta.
„Az a mozzanat valóban nagyon fontos volt, jót tett a lelkemnek. Nagy Zsolt nem is értette, hogyan szedtem ki, viccesen oda is szóltam neki, ha a meccs előtt levágtam volna a körmömet, aligha érem el a labdát. Belülről úgy éreztem, megvolt az összhang a társakkal. Noha ez volt az első éles helyzet, amikor együtt játszottunk, az edzéseken jól összecsiszolódtam a védőkkel. Örülök, hogy sikerült több védéssel hozzátennem a magamét. Jólesett, hogy a meccs után még a felcsúti játékosok közül is többen odajöttek hozzám gratulálni, az viszont bosszant, hogy vereséget szenvedtünk. Meg kell néznünk, mi siklott félre, és gyorsan talpra kell állnunk, hiszen a hétvégén a Ferencvárossal játszunk.”
Kérdés, ki lesz a kapus a vasárnapi derbin. Banai Dávidnak a korábbi sérülése újult ki, a hasfalizmát fájlalta, és közel sem biztos, hogy tudja vállalni a játékot, Riccardo Piscitellinek pedig a keze sérült.
„Erről még én sem tudok mit mondani, mert nem tudjuk, milyen súlyos Dávid sérülése. Bízom benne, hogy minél hamarabb felépül. A meccs után Balajcza Szabolcs kapusedző külön megdicsért, szerinte az elvégzett munkának meglett az eredménye. Szeretném megköszönni az ő és Elbert András munkáját is, ők mindennap sokat tesznek azért, hogy formában legyek.”
A 31. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 24., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0
Április 25., szombat
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2
Puskás Akadémia–Újpest FC 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
Április 26., vasárnap
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18
A 32. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
A 33. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
Május 16., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Diósgyőri VTK–Paksi FC
Debreceni VSC–Újpest FC
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC
Puskás Akadémia–MTK Budapest
Kisvárda Master Good–ETO FC
Pontos időrend még nincs.