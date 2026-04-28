Három-három FTC- és Nyíregyháza-játékos a 31. forduló NS-válogatottjában, a Szpari adja a hétvége emberét is

A 31. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

DALA 8 (Nyíregyháza Spartacus) – TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), CSINGER 6 (ETO FC), KRPICS 6 (ETO FC) – MANNER 7 (Nyíregyháza Spartacus), DUARTE 7 (Puskás Akadémia), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros) – PETŐ M. 7 (Diósgyőri VTK), JOSEPH 7 (Ferencváros), GRUBER 7 (Ferencváros)

A forduló játékvezetője: Molnár Attila 9 – Belicza Bence, Szalai Dániel (Kazincbarcika–MTK Budapest)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: DALA Martin 8 (Nyíregyháza Spartacus)

Kiemelkedően teljesített a 22. életévét vasárnap betöltő kapus a ZTE FC ellen: az első félidőben Maxsuell, Fabricio Amato, Daniel Lima és Kiss Bence próbálkozását is hárította, míg a fordulás után Lima lövésénél védte a legnagyobbat, lábbal mentett. Bódog Tamás, a Szpari vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem véletlenül mondta róla, hogy „megmutatta, miért van velünk, parádésan védett, teljesítményével ő is hozzájárult a sikerhez”.

A 31. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4417

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4246

A 31. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Április 24., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0

Április 25., szombat

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2

Puskás Akadémia–Újpest FC 2–0

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

Április 26., vasárnap

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0

Debreceni VSC–ETO FC 1–1

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 31 18 9 4 60–30 +30 63 2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59–31 +28 62 3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47–35 +12 50 4. Zalaegerszegi TE 31 13 9 9 48–37 +11 48 5. Paksi FC 31 13 8 10 55–43 +12 47 6. Puskás Akadémia 31 12 6 13 38–40 –2 42 7. Újpest FC 31 11 7 13 47–50 –3 40 8. Kisvárda 31 11 7 13 35–46 –11 40 9. Nyíregyháza 31 10 8 13 44–54 –10 38 10. MTK Budapest 31 9 9 13 52–59 –7 36 11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38–58 –20 28 12. Kazincbarcika 31 5 3 23 27–67 –40 18

A 32. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 1., péntek

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)