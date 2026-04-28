Három-három FTC- és Nyíregyháza-játékos a 31. forduló NS-válogatottjában, a Szpari adja a hétvége emberét is
A 31. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
DALA 8 (Nyíregyháza Spartacus) – TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), CSINGER 6 (ETO FC), KRPICS 6 (ETO FC) – MANNER 7 (Nyíregyháza Spartacus), DUARTE 7 (Puskás Akadémia), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros) – PETŐ M. 7 (Diósgyőri VTK), JOSEPH 7 (Ferencváros), GRUBER 7 (Ferencváros)
A forduló játékvezetője: Molnár Attila 9 – Belicza Bence, Szalai Dániel (Kazincbarcika–MTK Budapest)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: DALA Martin 8 (Nyíregyháza Spartacus)
Kiemelkedően teljesített a 22. életévét vasárnap betöltő kapus a ZTE FC ellen: az első félidőben Maxsuell, Fabricio Amato, Daniel Lima és Kiss Bence próbálkozását is hárította, míg a fordulás után Lima lövésénél védte a legnagyobbat, lábbal mentett. Bódog Tamás, a Szpari vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem véletlenül mondta róla, hogy „megmutatta, miért van velünk, parádésan védett, teljesítményével ő is hozzájárult a sikerhez”.
A 31. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4417
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4246
A 31. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 24., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0
Április 25., szombat
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2
Puskás Akadémia–Újpest FC 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
Április 26., vasárnap
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18
A 32. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)