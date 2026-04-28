Három-három FTC- és Nyíregyháza-játékos a 31. forduló NS-válogatottjában, a Szpari adja a hétvége emberét is

2026.04.28. 08:44
A Paksot legyőző Ferencvárosból, valamint a Zalaegerszeget megverő Nyíregyházából is három játékos került be a Nemzeti Sport álomcsapatába a 31. fordulóban nyújtott teljesítmények alapján. Az élen álló ETO-t két, a Puskás Akadémiát, a Diósgyőrt, valamint a Zalaegerszeget egy-egy labdarúgó képviseli a forduló válogatottjában.

A 31. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

DALA 8 (Nyíregyháza Spartacus) – TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), CSINGER 6 (ETO FC), KRPICS 6 (ETO FC) – MANNER 7 (Nyíregyháza Spartacus), DUARTE 7 (Puskás Akadémia), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros) – PETŐ M. 7 (Diósgyőri VTK), JOSEPH 7 (Ferencváros), GRUBER 7 (Ferencváros)

A forduló játékvezetője: Molnár Attila 9 – Belicza Bence, Szalai Dániel (Kazincbarcika–MTK Budapest)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: DALA Martin 8 (Nyíregyháza Spartacus)

Kiemelkedően teljesített a 22. életévét vasárnap betöltő kapus a ZTE FC ellen: az első félidőben Maxsuell, Fabricio Amato, Daniel Lima és Kiss Bence próbálkozását is hárította, míg a fordulás után Lima lövésénél védte a legnagyobbat, lábbal mentett. Bódog Tamás, a Szpari vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem véletlenül mondta róla, hogy „megmutatta, miért van velünk, parádésan védett, teljesítményével ő is hozzájárult a sikerhez”.

A 31. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4417

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4246

A 31. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 24., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0
Április 25., szombat
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2
Puskás Akadémia–Újpest FC 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
Április 26., vasárnap
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza 

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

A 32. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

Legfrissebb hírek

„Csapatkapitányként elégedetlen vagyok” – Vitális az ETO döntetlenje után

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:31

Borbély Balázs: Egy pont megvan, még hat kell...

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:38

Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 21:25

Robbie Keane a kiállításról: Így kiesik még egy labdarúgó, akit a szabály betartása érdekében játszatni tudnék

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 20:46

Osváth Attila: Ismerem a paksi csatárokat, tudom, mit várhatok tőlük

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 09:57

Nevető második – Ballai Attila publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.04.25. 23:53

A ZTE látványos futballja nem vezetett eredményre, harmadszor is kikapott az idényben a Nyíregyházától

Labdarúgó NB I
2026.04.25. 21:26

Súlyosan megsérült a DVTK fiatal védője, a klub hírt adott az állapotáról

Labdarúgó NB I
2026.04.25. 19:30
Ezek is érdekelhetik