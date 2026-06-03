Lenny Joseph: A Fradiban viselt cipőmben játszom a világbajnokságon

Port-au-Prince nem a futballromantika városa. Nem az a hely, ahol a gyerekek gondtalanul kergetik a labdát a poros utcákon, miközben az ablakokból zene szól, az emberek az esti melegben az ajtófélfának támaszkodva beszélgetnek a labdarúgásról. Haiti fővárosa az elmúlt hónapokban-években sokkal inkább a fegyveres bandák, lezárt utak, bizonytalan repülőjáratok, emberrablások, menekülő családok és állandó veszélyhelyzet miatt került a középpontba. Vannak városrészek, amelyeket fegyveres csoportok ellenőriznek és hozzák a szabályokat a gyenge központi hatalom helyett.

És mégis: Haiti válogatottja a világbajnokságra készülhet!

Már önmagában ez a mondat is (futball)történeti jelentőségű: a karibi ország korábban csak egyszer jutott ki vb-re, 1974-ben az NSZK-ban Olaszország, Lengyelország és Argentína ellen szerepelt a csoportban. A mintegy 12 millió lakosú nemzet tehát 52 év elteltével tér vissza a futball legfényesebb porondjára.

Történelmi gól a legendás Dino Zoffnak Haiti előzőleg egyetlen világbajnokságon szerepelt, az 1974-es nyugat-németországi tornán, de így is örök emlékkel gazdagodott a válogatott. Az olaszok elleni csoportmérkőzésen Emmanuel Sanon a második félidő elején, 0–0-s állásnál kilépett a védők közül, elhúzta a labdát Dino Zoff mellett, majd a kapuba gurította. Ez nemcsak Haiti első vb-gólja volt, hanem futballtörténeti jelentőségű pillanat is: ezzel szakadt meg ugyanis a legendás olasz kapus 1142 perces kapott gól nélküli sorozata. A történetből végül nem lett tündérmese, Olaszország 3–1-re nyert, Haiti pedig mind a három csoportmérkőzését elveszítette: Lengyelországtól 7–0-ra, Argentínától 4–1-re kapott ki, utóbbi mérkőzésen szintén Sanon szerezte a gólt. Fotó: AFP

Úgy lehet válogatott,

hogy sohasem járt a szigeten

Az ország válogatottja ráadásul nehezített pályán harcolta ki a vb-részvételt, az ország politikai, biztonsági, gazdasági és humanitárius válsága miatt a hazai mérkőzéseit távol a szigettől, semleges helyszínen, Curacao szigetén kellett lejátszania. Mindebből Lenny Joseph, a Ferencváros támadója kimaradt, most mégis a csapattal készül a floridai főhadiszálláson.

„A torna előtti hónapokban már tudtam róla, hogy figyelnek, de nem éltem bele magam a lehetőségbe – mondta lapunknak az edzőtáborban utolért Lenny Joseph. – A szövetségi kapitány, Sébastien Migné többször keresett telefonon, nem tagadom, amikor először hívott, meglepődtem. Onnantól csak reméltem, hogy eljuthatok a világbajnokságra. Az amerikai edzőbázisra megérkezve ő mutatott be a többieknek, a csapat előtt mondott néhány szót rólam, úgy érzem, mostanra sikerült beilleszkednem. Gólokat várnak tőlem, és azt a teljesítményt, amit az idény közben nyújtottam. A Fradiban használt cipőmet mindenesetre magammal hoztam, abban játszom a világbajnokságon.”

A zöld-fehérek 25 éves légiósa Párizsban született, Franciaországban nevelkedett, édesapja származik Haitiről. Bár sohasem járt még a karibi országban, örömmel vette a megkeresést, és tudja, családja mennyire büszke rá.

„Édesapám és az egész családja Haitiről származik. Később költözött Franciaországba, én már Párizsban születtem. Haitin még nem voltam, bár többször szóba került, hogy elutazom, de amikor ott a legkellemesebb az időjárás, novemberben, decemberben, nekünk akkor javában zajlik az idény, rengeteg mérkőzéssel.”

Meglepte Robbie Keane távozása A nyári szünidőben Lenny Joseph szándékosan napokra kikapcsolta a mobilját, így arról is csak később szerzett tudomást, hogy Robbie Keane távozott a Ferencvárostól. Nem tagadja, meglepte a váltás, de sok ideje nem volt ezen rágódni, hiszen a haiti válogatottra és a világbajnoki felkészülésre kell koncentrálnia. Robbie Keane és Lenny Joseph (Fotó: Árvai Károly)

A brazilok elleni meccset várja

a leginkább a tornán

A behívó megérkezésével a Joseph család nyári programja jelentősen átalakult. A csatár a Zalaegerszeg elleni utolsó bajnoki fordulóban 3–0-ra megnyert mérkőzés másnapján Afrikába utazott, feleségével és másfél éves kislányával Tunéziában pihent. A nyári szünet azonban meglehetősen rövidre sikerült, május végén máris útra kelt, hiszen a válogatott tengerentúli edzőtáborában volt jelenése. A csapat Floridában, a Port St. Lucie-ban található elzárt edzőközpontban készül a világbajnokságra, ami egyszerre biztosít szállást, edzőpályákat, regenerációs lehetőséget és szakmai hátteret.

„Az utazásnál szerencsém volt, mert Európából együtt repültem a csapat legrutinosabb játékosával, Johny Placide-dal, akit a francia ligából ismerek. Elmúlt harmincnyolc esztendős, tizenöt éve véd a válogatottban, ő sok jó tanáccsal ellátott. Sokat segített, mondta, hogy ne izguljak, élvezzem minden pillanatát a felkészülésnek, és meglátom, minden rendben lesz. Nagyon kedves volt, jólesett, mert mégiscsak teljesen új közegbe csöppentem, érthető, ha az ember izgatott.”

Lenny Joseph számára ez nem csupán szakmai ugrás. A Ferencváros játékosaként bajnoki és nemzetközi kupameccsekhez szokott, tapasztalta, milyen elvárásokkal jár egy nagy klub támadójának lenni. De a világbajnokság más dimenzió, többek között a tét, a figyelem és az idegállapot miatt.

„A csoportban Skócia ellen kezdünk, Marokkó ellen zárunk, de a legjobban a brazilok ellen mérkőzést várom. Hatalmas élmény lenne ellenük pályára lépni. Nem szeretnék túl nagy szavakat használni, de tudom, óriási lehetőség előtt állok. A világbajnokság minden futballista álma. Most itt vagyok a kapujában, készülök, szeretném élvezni, de közben bizonyítani is akarok. Ha lehetőséget kapok, mindent megteszek, hogy gólokat szerezzek.”

Már a L’Équipe is a ferencvárosi légiós klubváltásáról ír Lenny Joseph

(Fotó: Czinege Melinda) Lenny Joseph iránt jelentős az érdeklődés a nyári átigazolási időszakban, miután a 2025–2026-os idényben 16 gólt és 10 gólpasszt jegyzett tétmérkőzéseken – írja a L’Équipe. A tekintélyes francia lap szerint a csatár már korábban felkeltette több csapat figyelmét, a télen a Nice, a Genk és a Basel is megpróbálta megszerezni, most pedig más európai klubok is szívesen látnák – például a Crvena zvezda, a Monza, meg nem nevezett belga együttesek, valamint több, a Ligue 1 élmezőnyéhez tartozó együttes. B. L.

Meglepetéscsapat is lehet a karibi együttes

A sikerben nagy szerepe van a szövetségi kapitánynak, Sébastien Mignének, aki úgy juttatta ki Haitit a világbajnokságra, hogy munkája jelentős részét az országtól távol végezte. Kinevezését követően a biztonsági helyzet miatt sokáig be sem engedték az országba, ő mégis megtalálta azokat a futballistákat, akikkel futballtörténelmet írt.

A haiti együttes igazi diaszpóraválogatott. A keretben szerepelnek Franciaországban, Belgiumban, az Egyesült Államokban, Angliában, Magyarországon, Portugáliában vagy éppen más európai bajnokságokban élő és futballozó játékosok. Akadnak, akik Haitin születtek, mások már Európában vagy Észak-Amerikában, de családi kötelékeik révén kapcsolódnak az országhoz. A keret egyik vezéralakja a 38 éves kapus, Johny Placide, aki csapatkapitányként képviseli az állandóságot. Ott van a Wolverhampton középpályása, Jean-Ricner Bellegarde, valamint Duckens Nazon, Haiti legeredményesebb válogatott játékosa, aki a selejtezőben fontos gólokat szerzett.

A karibi ország együttese nem csupán résztvevője vagy statisztája akar lenni a 48 csapatot felvonultató mezőnynek, szeretné meglepni a világot. Lenny Joseph úgy gondolja, Haiti a torna meglepetéscsapata is lehet.

Lenny Joseph (Fotó: FHF)

„Nem gondolom, hogy csupán mellékszereplők leszünk a vb-n, a csoportban igenis szerezhetünk néhány pontot. Még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy mi leszünk a világbajnokság egyik meglepetéscsapata. Rengeteg jó játékos van a keretünkben, meglátjuk, hogy jön ki a lépés.”

A haiti válogatott felkészülése a Ferencváros támadója számára különösen fontos, hiszen újoncként kell megtalálnia a helyét a csapatban, megismernie a társait, a szokásokat.

„Sokat vagyunk együtt, három hetet töltünk a világbajnokság előtt közösen, utána rajtol a torna. Nem gondoltam volna, hogy így alakul a nyaram. Az edzőtáborban sok szabadidőnk is van, a pihenés mellett olyankor olvasok vagy videójátékozom, az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA a kedvencem.”

Június 8-án aztán New Jersey-be költözik a válogatott, a Stockton Univer­sity lesz Haiti hivatalos bázisa a torna idején. Az egyetem nyugodt, zöld, igazi amerikai campus, amelyet azért választottak a szövetség vezetői, mert szeretnék, ha nyugalomban, távol a város zajától készülne a meccsekre a csapat. És bár az ember azt gondolná, Haiti kicsi és szegény ország ahhoz, hogy túlzott elvárásai legyenek, az egyetemnek külön kéréseknek is meg kellett felelnie. Hogy csak egy példát említsünk, az edzőpálya gyepszőnyegét olyan fűtípusra cserélik, amely a philadelphiai stadionban is van – Haiti június 19-én ott lép pályára Brazília ellen.

A karibi ország kijutása a világbajnokságra nem csupán sportteljesítmény, az együttes az ország súlyos gondjain is enyhítene, és minden mérkőzésen azt szeretné üzenni: még létezünk, itt vagyunk, van minek örülni!