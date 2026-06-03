Nemzeti Sportrádió

Haiti kiütötte Új-Zélandot, az FTC most bemutatkozó csatára is lőtt egy gólt

K. Zs.K. Zs.
2026.06.03. 08:00
Max Crocombe kapus tehetetlen, Lenny Joseph megszerzi Haiti második gólját (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Lenny Joseph vb-felkészülés Új-Zéland Haiti
Haiti 4–0-ra legyőzte Új-Zélandot a világbajnokságra készülő két labdarúgó-válogatott magyar idő szerint szerda hajnali, egyesült államokbeli felkészülési mérkőzésén.

Új-Zéland válogatottja már egy hete Floridában edzőtáborozik, ehhez képest úgy tűnt, mintha játékosai most estek volna be a repülőtérről: nagyon gyengén futballoztak.

Ruben Providence már a 12. percben megszerezte a vezetést Haitinak – az Inter Miami stadionjában jelentős létszámban jelen lévő karibi drukkerek nagy örömére –, majd a második félidő elején becserélt Lenny Joseph növelte az előnyt két védő között kiugorva a leshatárról. A Ferencváros támadójának ez volt az első válogatott mérkőzése – és máris gólt szerzett.

Frantzdy Pierrot fejelte a harmadik gólt, majd Markhus Lacroix távoli lövésével alakult ki a végeredmény.

A haitiak nem vethették be egyetlen olyan labdarúgójukat, aki a karibi térségben futballozik: a fiatal Woodensky Pierre túl későn kapott vízumot, nagyjából a meccs szünetében landolt a repülőgépe – és már nem ért oda a hajrára.

A világbajnokságon eddig csak egyszer (1974) járó Haiti csoportellenfele Brazília, Marokkó és Skócia lesz, de a rajt előtt még vív egy felkészülési meccset Peruval.

A vb-re 2010 után visszatérő Új-Zéland még játszik egy felkészülési mérkőzést Angliával, majd a június 11-én kezdődő tornán Irán, Egyiptom és Belgium lesz az ellenfele. A csapatkapitány Chris Wood, a Nottingham Forest légiósa Haiti ellen játszotta a 89. válogatott mérkőzését, ezzel megelőzte Ivan Vicelichet – már egyedül tartja az új-zélandi rekordot.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
HAITI–ÚJ-ZÉLAND 4–0 (1–0)
Fort Lauderdale. G: Providence (12.), Joseph (51.), Pierrot (62.), Lacroix (87.)

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Haiti válogatottjával készül a június 11-én kezdődő vb-re az FTC csatára, aki bár még sohasem járt édesapja szülőhazájában, ott lehet a sportág legfényesebb színpadán – a csoportban Brazília, Marokkó és Skócia ellen futballozhat.

 

 

vb 2026 Lenny Joseph vb-felkészülés Új-Zéland Haiti
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