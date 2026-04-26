Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

Hazai oldalon az nem okozott meglepetést, hogy a múlt héten Diósgyőrben két gólt szerző 21 éves Cibla Flórián ezúttal is ott volt a kezdők között. Arra viszont sokan felkapták a fejüket, hogy a tavaszi szezont végigvédő Erdélyi Benedek helyére Demjén Patrik került a kapuba. Amikor a téli átigazolási időszakban a rutinos kapus Debrecenbe igazolt, mindenki biztos volt benne, ő veszi át a Ferencváros által visszarendelt Varga Ádám helyét. A Loki spanyol mestere azonban váratlant húzott, és a saját nevelésű fiatal Erdélyi Benedeknek szavazott bizalmat, aki nem is okozott csalódást. Éppen ezért volt meglepő, hogy a Győr elleni rangadóra előre lépett a kispadról Demjén Patrik, aki legutóbb december 13-án az MTK–Újpest mérkőzésen állt a kapuban.

A debreceniek legutóbbi hazai mérkőzésére megtelt a Nagyerdei Stadion, most alig több mint harmadannyian voltak a lelátókon, pedig a tét a Loki számára maradt ugyanaz, a harmadik hely megszerzése, ráadásul a listavezető volt az ellenfél. Emellett az is bizakodásra adhatott okot a hazaiaknak, hogy az ETO ebben az évszázadban eddig egyetlenegyszer, 2004 augusztusában nyert Debrecenben.

Ahogy az várható volt, mindkét csapat az óvatosságot tartotta szem előtt, a „csak gólt nem kapni” volt a jelszó, hiszen egy döntetlennel a Győr és a Debrecen is léphetett egy aprót a célja felé. A második percben rövid ideig állt a játék a lelátó hazai oldaláról érkező piros-fehér füstbombák miatt.

A debrecenieknél a múlt heti hős, Cibla Flórián volt aktívabb, a legnagyobb lehetőség azonban nem előtte adódott, Kocsis Dominik szerezhetett volna gólt egy visszagurítás után, a szélvészgyors szélső azonban „eltörte” a labdát, odalett a lehetőség.

A két kapusnak nem sok dolga volt, egészen a félidő hajrájáig, ugyanis akkor villant a Schön Szabolcs, Vitális Milán duó, s utóbbi a leginkább kritikus pillanatban is higgadt megoldást választott, átjátszotta Lang Ádámot, és megszerezte a vezetést, így az első félidőben csak az ETO valósította meg a kapott gól nélküli meccsre vonatkozó tervet.

Nem tudni, mi hangzott el a szünetben a debreceni öltözőben, az biztos, hogy teljesen más felfogásban futballozó DVSC érkezett a folytatásra, és sorra alakította ki a helyzeteket. Josua Mejías fejesénél már sokan gólt kiáltottak, ám a venezuelai védő rosszul célzott, a labda elkerülte a kaput. Közben egy kontraakcióból a vendégek előtt is adódott lehetőség, de Zseljko Gavrics kulcspassza után Schön Szabolcs sokáig kivárt, így Demjén Patriké lett a labda. Nem sokkal később a Loki kapusa azt is bebizonyította, hogy a tétmeccs nélkül töltött majd öt hónap nem hagyott nyomokat a reflexein: Ahmed Benbuali fejese után a labda a kapu bal oldala felé tartott, ám elképesztő bravúrral hárított.

A Loki játékán érződött, hogy Bárány Donát sérülése óta nagyon nehezen tud gólt szerezni éles helyzetekben. Sergio Navarro egészen a második félidő derekig kivárt a cserével, ekkor érkezett Fran Manzarana és Komáromi György, egy perccel később pedig jött a debreceni egyenlítés, Kusnyír Erik remekbe szabott beadása után Cibla Flórián fejelt, Samuel Petrásnak esélye sem volt a hárításra.

Támadásban maradt a hazai csapat, ment előre a DVSC, az esetleges győzelemmel ugyanis nagyon közel kerülhetett volna a bronzéremhez. A győrieknél Borbély Balázs is próbálta forgatni csapatát, még az egyenlítés előtt jött Schön Szabolcs helyére a román Stefan Vladoiu, aztán a hajrára Senna Miangue és a múlt vasárnapi, Ferencváros elleni bajnoki hőse, a győztes gólt szerző Bánáti Kevin.

Az utolsó percekben még sorozatos cserékkel frissített mindkét oldal, de az újonnan érkezőknek már nem maradt idejük arra, hogy érdemben változtassanak a mérkőzés képén. Főként, mert Karakó Ferenc játékvezető elkövette legnagyobb hibáját a mérkőzésen, amikor mindössze három percet hosszabbított, holott ennél jóval több lett volna indokolt. Így maradt az az eredmény, amely egyik csapatnak sem igazán jó, de egyiknek sem igazán rossz – sorozatban ötödször játszott döntetlent az ETO és a Loki egymással. 1–1

