Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6544 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Cibla (73.), ill. Vitális (39.)
Nagyon más volt a szituáció egy évvel ezelőtt, amikor az utolsó három körre fordult rá a honi első osztály mezőnye. Az ETO FC a negyedik helyről várta a közvetlen hajrát, míg a debreceniek a kiesést jelentő 11. pozícióban bizakodtak abban, hogy megőrzik élvonalbeli tagságukat. Ezzel szemben most az ETO lépéselőnyből várta a fordulót a Ferencvárossal szemben a bajnoki címért folyó harcban, a Loki pedig a harmadik helyről indult neki a vasárnapnak, ráadásul a piros-fehérek közvetlen riválisai pont nélkül maradtak a hétvégén.
Meglehetősen feszült a két csapat közös históriájának legfrissebb fejezete: sorozatban négyszer játszottak egymás ellen döntetlent, s legutóbbi meccsükön, január 31-én Győrben szinte vibrált a levegő a kispadok környékén. A második játékrész hosszabbításában jókora szócsata alakult ki a vezetőedzők között, szerencsére ennél tovább nem jutottak, aztán Borbély Balázs és Sergio Navarro úriemberhez méltóan rendezték a nézeteltérést.
A vasárnapi rangadó előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy a győriek szakmai stábja miként forgatja a csapatot, hiszen az ETO szerdán éjszakába nyúló, tizenegyespárbajba torkolló Mol Magyar Kupa-elődöntőt játszott a Groupama Arénában. A győriek nagyjából a fél csapatot cserélték ki, a Tóth Rajmund, Claudiu Bumba, Schön Szabolcs, Csinger Márk, Daniel Stefulj, Vitális Milán hatos fogat volt kezdő az Üllői úton és Debrecenben egyaránt.
Hazai oldalon az nem okozott meglepetést, hogy a múlt héten Diósgyőrben két gólt szerző 21 éves Cibla Flórián ezúttal is ott volt a kezdők között. Arra viszont sokan felkapták a fejüket, hogy a tavaszi szezont végigvédő Erdélyi Benedek helyére Demjén Patrik került a kapuba. Amikor a téli átigazolási időszakban a rutinos kapus Debrecenbe igazolt, mindenki biztos volt benne, ő veszi át a Ferencváros által visszarendelt Varga Ádám helyét. A Loki spanyol mestere azonban váratlant húzott, és a saját nevelésű fiatal Erdélyi Benedeknek szavazott bizalmat, aki nem is okozott csalódást. Éppen ezért volt meglepő, hogy a Győr elleni rangadóra előre lépett a kispadról Demjén Patrik, aki legutóbb december 13-án az MTK–Újpest mérkőzésen állt a kapuban.
A debreceniek legutóbbi hazai mérkőzésére megtelt a Nagyerdei Stadion, most alig több mint harmadannyian voltak a lelátókon, pedig a tét a Loki számára maradt ugyanaz, a harmadik hely megszerzése, ráadásul a listavezető volt az ellenfél. Emellett az is bizakodásra adhatott okot a hazaiaknak, hogy az ETO ebben az évszázadban eddig egyetlenegyszer, 2004 augusztusában nyert Debrecenben.
Ahogy az várható volt, mindkét csapat az óvatosságot tartotta szem előtt, a „csak gólt nem kapni” volt a jelszó, hiszen egy döntetlennel a Győr és a Debrecen is léphetett egy aprót a célja felé. A második percben rövid ideig állt a játék a lelátó hazai oldaláról érkező piros-fehér füstbombák miatt.
A debrecenieknél a múlt heti hős, Cibla Flórián volt aktívabb, a legnagyobb lehetőség azonban nem előtte adódott, Kocsis Dominik szerezhetett volna gólt egy visszagurítás után, a szélvészgyors szélső azonban „eltörte” a labdát, odalett a lehetőség.
A két kapusnak nem sok dolga volt, egészen a félidő hajrájáig, ugyanis akkor villant a Schön Szabolcs, Vitális Milán duó, s utóbbi a leginkább kritikus pillanatban is higgadt megoldást választott, átjátszotta Lang Ádámot, és megszerezte a vezetést, így az első félidőben csak az ETO valósította meg a kapott gól nélküli meccsre vonatkozó tervet.
Nem tudni, mi hangzott el a szünetben a debreceni öltözőben, az biztos, hogy teljesen más felfogásban futballozó DVSC érkezett a folytatásra, és sorra alakította ki a helyzeteket. Josua Mejías fejesénél már sokan gólt kiáltottak, ám a venezuelai védő rosszul célzott, a labda elkerülte a kaput. Közben egy kontraakcióból a vendégek előtt is adódott lehetőség, de Zseljko Gavrics kulcspassza után Schön Szabolcs sokáig kivárt, így Demjén Patriké lett a labda. Nem sokkal később a Loki kapusa azt is bebizonyította, hogy a tétmeccs nélkül töltött majd öt hónap nem hagyott nyomokat a reflexein: Ahmed Benbuali fejese után a labda a kapu bal oldala felé tartott, ám elképesztő bravúrral hárított.
A Loki játékán érződött, hogy Bárány Donát sérülése óta nagyon nehezen tud gólt szerezni éles helyzetekben. Sergio Navarro egészen a második félidő derekig kivárt a cserével, ekkor érkezett Fran Manzarana és Komáromi György, egy perccel később pedig jött a debreceni egyenlítés, Kusnyír Erik remekbe szabott beadása után Cibla Flórián fejelt, Samuel Petrásnak esélye sem volt a hárításra.
Támadásban maradt a hazai csapat, ment előre a DVSC, az esetleges győzelemmel ugyanis nagyon közel kerülhetett volna a bronzéremhez. A győrieknél Borbély Balázs is próbálta forgatni csapatát, még az egyenlítés előtt jött Schön Szabolcs helyére a román Stefan Vladoiu, aztán a hajrára Senna Miangue és a múlt vasárnapi, Ferencváros elleni bajnoki hőse, a győztes gólt szerző Bánáti Kevin.
Az utolsó percekben még sorozatos cserékkel frissített mindkét oldal, de az újonnan érkezőknek már nem maradt idejük arra, hogy érdemben változtassanak a mérkőzés képén. Főként, mert Karakó Ferenc játékvezető elkövette legnagyobb hibáját a mérkőzésen, amikor mindössze három percet hosszabbított, holott ennél jóval több lett volna indokolt. Így maradt az az eredmény, amely egyik csapatnak sem igazán jó, de egyiknek sem igazán rossz – sorozatban ötödször játszott döntetlent az ETO és a Loki egymással. 1–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18