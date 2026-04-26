Nemzeti Sportrádió

Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

2026.04.26. 21:25
null
Schön Szabolcsék (feketében) egy pontot szereztek Debrecenben (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I DVSC Debrecen NB I 31. forduló
A labdarúgó NB I 31. fordulójának záró mérkőzésén a dobogós DVSC otthonában 1–1-et játszott az ETO FC, amely így egypontos előnnyel rendelkezik a második Ferencváros előtt.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6544 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Cibla (73.), ill. Vitális (39.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Nagyon más volt a szituáció egy évvel ezelőtt, amikor az utolsó három körre fordult rá a honi első osztály mezőnye. Az ETO FC a negyedik helyről várta a közvetlen hajrát, míg a debreceniek a kiesést jelentő 11. pozícióban bizakodtak abban, hogy megőrzik élvonalbeli tagságukat. Ezzel szemben most az ETO lépéselőnyből várta a fordulót a Ferencvárossal szemben a bajnoki címért folyó harcban, a Loki pedig a harmadik helyről indult neki a vasárnapnak, ráadásul a piros-fehérek közvetlen riválisai pont nélkül maradtak a hétvégén.

Meglehetősen feszült a két csapat közös históriájának legfrissebb fejezete: sorozatban négyszer játszottak egymás ellen döntetlent, s legutóbbi meccsükön, január 31-én Győrben szinte vibrált a levegő a kispadok környékén. A második játékrész hosszabbításában jókora szócsata alakult ki a vezetőedzők között, szerencsére ennél tovább nem jutottak, aztán Borbély Balázs és Sergio Navarro úriemberhez méltóan rendezték a nézeteltérést.

A vasárnapi rangadó előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy a győriek szakmai stábja miként forgatja a csapatot, hiszen az ETO szerdán éjszakába nyúló, tizenegyespárbajba torkolló Mol Magyar Kupa-elődöntőt játszott a Groupama Arénában. A győriek nagyjából a fél csapatot cserélték ki, a Tóth Rajmund, Claudiu Bumba, Schön Szabolcs, Csinger Márk, Daniel Stefulj, Vitális Milán hatos fogat volt kezdő az Üllői úton és Debrecenben egyaránt.

null
2026.04.26.

NB I, 31. forduló: DVSC–ETO FC (Fotó: Czinege Melinda)

Hazai oldalon az nem okozott meglepetést, hogy a múlt héten Diósgyőrben két gólt szerző 21 éves Cibla Flórián ezúttal is ott volt a kezdők között. Arra viszont sokan felkapták a fejüket, hogy a tavaszi szezont végigvédő Erdélyi Benedek helyére Demjén Patrik került a kapuba. Amikor a téli átigazolási időszakban a rutinos kapus Debrecenbe igazolt, mindenki biztos volt benne, ő veszi át a Ferencváros által visszarendelt Varga Ádám helyét. A Loki spanyol mestere azonban váratlant húzott, és a saját nevelésű fiatal Erdélyi Benedeknek szavazott bizalmat, aki nem is okozott csalódást. Éppen ezért volt meglepő, hogy a Győr elleni rangadóra előre lépett a kispadról Demjén Patrik, aki legutóbb december 13-án az MTK–Újpest mérkőzésen állt a kapuban.

A debreceniek legutóbbi hazai mérkőzésére megtelt a Nagyerdei Stadion, most alig több mint harmadannyian voltak a lelátókon, pedig a tét a Loki számára maradt ugyanaz, a harmadik hely megszerzése, ráadásul a listavezető volt az ellenfél. Emellett az is bizakodásra adhatott okot a hazaiaknak, hogy az ETO ebben az évszázadban eddig egyetlenegyszer, 2004 augusztusában nyert Debrecenben.

Ahogy az várható volt, mindkét csapat az óvatosságot tartotta szem előtt, a „csak gólt nem kapni” volt a jelszó, hiszen egy döntetlennel a Győr és a Debrecen is léphetett egy aprót a célja felé. A második percben rövid ideig állt a játék a lelátó hazai oldaláról érkező piros-fehér füstbombák miatt.

A debrecenieknél a múlt heti hős, Cibla Flórián volt aktívabb, a legnagyobb lehetőség azonban nem előtte adódott, Kocsis Dominik szerezhetett volna gólt egy visszagurítás után, a szélvészgyors szélső azonban „eltörte” a labdát, odalett a lehetőség.

A két kapusnak nem sok dolga volt, egészen a félidő hajrájáig, ugyanis akkor villant a Schön Szabolcs, Vitális Milán duó, s utóbbi a leginkább kritikus pillanatban is higgadt megoldást választott, átjátszotta Lang Ádámot, és megszerezte a vezetést, így az első félidőben csak az ETO valósította meg a kapott gól nélküli meccsre vonatkozó tervet.

Nem tudni, mi hangzott el a szünetben a debreceni öltözőben, az biztos, hogy teljesen más felfogásban futballozó DVSC érkezett a folytatásra, és sorra alakította ki a helyzeteket. Josua Mejías fejesénél már sokan gólt kiáltottak, ám a venezuelai védő rosszul célzott, a labda elkerülte a kaput. Közben egy kontraakcióból a vendégek előtt is adódott lehetőség, de Zseljko Gavrics kulcspassza után Schön Szabolcs sokáig kivárt, így Demjén Patriké lett a labda. Nem sokkal később a Loki kapusa azt is bebizonyította, hogy a tétmeccs nélkül töltött majd öt hónap nem hagyott nyomokat a reflexein: Ahmed Benbuali fejese után a labda a kapu bal oldala felé tartott, ám elképesztő bravúrral hárított.

A Loki játékán érződött, hogy Bárány Donát sérülése óta nagyon nehezen tud gólt szerezni éles helyzetekben. Sergio Navarro egészen a második félidő derekig kivárt a cserével, ekkor érkezett Fran Manzarana és Komáromi György, egy perccel később pedig jött a debreceni egyenlítés, Kusnyír Erik remekbe szabott beadása után Cibla Flórián fejelt, Samuel Petrásnak esélye sem volt a hárításra.

Támadásban maradt a hazai csapat, ment előre a DVSC, az esetleges győzelemmel ugyanis nagyon közel kerülhetett volna a bronzéremhez. A győrieknél Borbély Balázs is próbálta forgatni csapatát, még az egyenlítés előtt jött Schön Szabolcs helyére a román Stefan Vladoiu, aztán a hajrára Senna Miangue és a múlt vasárnapi, Ferencváros elleni bajnoki hőse, a győztes gólt szerző Bánáti Kevin.

Az utolsó percekben még sorozatos cserékkel frissített mindkét oldal, de az újonnan érkezőknek már nem maradt idejük arra, hogy érdemben változtassanak a mérkőzés képén. Főként, mert Karakó Ferenc játékvezető elkövette legnagyobb hibáját a mérkőzésen, amikor mindössze három percet hosszabbított, holott ennél jóval több lett volna indokolt. Így maradt az az eredmény, amely egyik csapatnak sem igazán jó, de egyiknek sem igazán rossz – sorozatban ötödször játszott döntetlent az ETO és a Loki egymással. 1–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik