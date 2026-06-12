Vb 2026: Trump nem lesz jelen az amerikaiak nyitó mérkőzésén

A társházigazda a kaliforniai Inglewoodban Paraguay ellen kezdi meg szereplését, magyar idő szerint szombat hajnali 3 órakor.

„Trump elnök végül nem vesz részt a nyitó mérkőzésen. Szoros a programja. Tudom, hogy a világbajnokság alatt végig elfoglalt lesz” – mondta Andrew Giuliani, a Fehér Ház vb-t felügyelő munkacsoportjának vezetője.

Donald Trump vasárnap lesz 80 éves, ennek kapcsán ünnepséget is rendeznek a Fehér Házban.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

D-CSOPORT

Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!