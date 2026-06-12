Vb 2026: Trump nem lesz jelen az amerikaiak nyitó mérkőzésén

Donald Trump amerikai elnök nem vesz részt az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának pénteki világbajnoki nyitó mérkőzésén.
A társházigazda a kaliforniai Inglewoodban Paraguay ellen kezdi meg szereplését, magyar idő szerint szombat hajnali 3 órakor.
„Trump elnök végül nem vesz részt a nyitó mérkőzésen. Szoros a programja. Tudom, hogy a világbajnokság alatt végig elfoglalt lesz” – mondta Andrew Giuliani, a Fehér Ház vb-t felügyelő munkacsoportjának vezetője.
Donald Trump vasárnap lesz 80 éves, ennek kapcsán ünnepséget is rendeznek a Fehér Házban.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
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