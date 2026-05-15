Lenny Joseph: Nem kell foglalkozni a zajokkal, kritikákkal

SALIGA NORBERT
2026.05.15. 12:19
Lenny Joseph (zöld-fehér mezben) lábában a ZTE elleni bajnokin is ott lehet a gól (Fotó: Dömötör Csaba)
A francia másodosztályból szerződtette Lenny Josephet a Ferencváros, a szélvészgyors támadó az első teljes magyarországi idényében a csapat egyik legnagyobb erőssége lett: bizonyított az európai kupaporondon, a múlt hétvégén elhódította a Magyar Kupát is, amelyet reményei szerint a bajnoki cím követ szombaton.

– Egy idei vágyuk teljesült a fradistáknak: kupagyőztes lett a csapat. Ön hogyan élte meg a múlt hétvégi, ZTE elleni finálét?     
– Nagyszerű siker ez a csapat életében, ugyanis a Fradi 2022 óta nem volt kupagyőztes – mondta a Nemzeti Sportnak a Ferencvárosban 2025 januárja óta futballozó 25 esztendős francia támadó. – Óriási élmény volt ötvenezer szurkoló előtt pályára lépni a Puskás Arénában, az egyébként pokolian nehéz mérkőzésen. Ismerjük a zalaegerszegi játékosok képességeit, tudtuk, hogy szeretik birtokolni a labdát, hatékonyan támadnak. Szóval értékes siker volt ez, és nagyon örültünk annak, hogy sikerült megnyernünk a Magyar Kupát.

– Érdekes a Fradi idénye; amíg a Magyar Kupa-siker és az európai kupaszereplés megsüvegelendő, bravúros eredményeket is hozó sorozat, a bajnokság esetleges elbukása nagy csalódás lehet. A teljes idény megítélését a bajnoki cím határozza meg?   
– Egyértelműen, mert a legfontosabb célunk a bajnoki cím megvédése. Persze az sem elhanyagolható, hogy a legnagyobb harcainkat, legnagyobb győzelmeinket fantasztikus csapatok ellen az Európa-ligában vívtuk meg és értük el. A klubnak különösen fontos, hogy a csapat jól szerepeljen a nemzetközi szintéren, ugyanis ezek a mérkőzések helyezik reflektorfénybe. A bajnokság utolsó fordulójában nem csak mi alakítjuk a sorsunkat, de a ZTE ellen mindent megteszünk, sőt, szerintem biztosan megszerezzük a három pontot, és reménykedünk abban, hogy szerencsével megnyerjük az NB I-et is.

– A játékára nem lehet panasz, fontos gólokkal segítette a csapatot az évad során. Elégedett saját teljesítményével?   
– A mostani volt az első teljes idényem Magyarországon, úgy érzem, sikerült beilleszkednem, jó formában játszottam: tizenhat gólt szereztem, s adtam tíz gólpasszt is minden sorozatot figyelembe véve, szerintem ez nagyszerű mutató, bár a helyzetkihasználáson és a támadóharmadban adott passzokban még fejlődnöm kell. Tehát megvan a személyes célom: szeretném még több góllal és gólpasszal segíteni a Fradit a jövőben. 

Fotó: Árvai Károly

– Amikor tavaly januárban szerződtette a francia másodosztályú a Grenoble-tól a Ferencváros, sokan kétkedve fogadták érkezését, illetve kezdetben meglehetősen sok kritikával illették a játékát. Mi volt a kezdeti időszak tanulsága?     
– Az, hogy nem szabad foglalkozni a külső zajokkal, a kritikákkal, aki futballozni kezd és akar, csakis saját magával foglalkozzon. Bármilyen is volt épp a helyzetem, azaz ha sokat játszottam, netán éppen kispados voltam, jól ment a játék és sok gólt rúgtam, s ha ne adj ég, rosszabb formában voltam, akkor sem számított semmi más, csak az, hogy minden edzésen, minden mérkőzésen a legtöbbet mutassam meg a tudásomból. A fiatalabb játékosoknak is elmondom, nem szabad másokkal összehasonlítaniuk magukat, csak az számít, hogy az ember a saját határait feszegesse, és igyekezzen legjobb formájában teljesíteni. A pozitívumok csak idővel bontakoznak ki, de valóban megéri keményen dolgozni.

– Szerződése a 2027–2028-as idény végéig köti a Ferencvároshoz – hosszú távon tervez maradni vagy esetleg erősebb bajnokságba vágyakozik, máshol is kipróbálná magát?     
– Nem is kérdés, hogy szeretném kitölteni a szerződésemet a Fradinál. Fantasztikus klub, nagyszerű emberek dolgoznak a csapat körül, az edzői stáb munkája is kiemelkedő, úgy érzem, hogy folyamatosan fejlődöm, illetve szeretve, megbecsülve érzem itt magam. A családommal együtt szeretek Budapesten élni, és nem is gondolok más csapatra, vagyis sokáig szeretnék még Magyarországon futballozni.

– Ahogyan az életben minden, a sportban, a futballban s így a klubnál is folyamatosan változik az élet. Mit gondol, versenyképes lesz a Fradi a következő idényben, illetve a jövőben?     
– A csapatunk keretét az új bajnoki évadban is nagyszerű játékosok alkotják, úgyhogy a Ferencváros versenyképes, erős együttes marad. Ebben teljes mértékben biztos vagyok.

 

