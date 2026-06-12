Guzi Blanka megnyerte a hazai öttusavilágkupa-versenyt!



Gulyás Michelle köszöntötte a nézőket péntek délután a BOK-csarnokban. Olimpiai bajnokunk ezúttal nem vehetett részt a fővárosi világkupaversenyen, viszont arra kért mindenkit, hogy tiszta erőből szurkoljon két finalistánknak, Erdős Ritának és Guzi Blankának. Nagyszerű volt egyébként a hangulat, a lelátó benépesült lelkes gyerekekkel, akik fütyültek, tapsoltak, jól érezték magukat, örültek minden magyar részsikernek. Vívásban Guzi először bejutott a top 16-ba, aztán ott felülmúlta Laura Herediát is, míg Erdős Rita 1.1 másodperccel az egy perc lejárta előtt adott a nyolc közé jutást érő tust. A negyeddöntőben Guzi Blanka vetődött is, hogy bevigye a döntő találatot, de a 4:4-es végeredmény sajnos a brit Poppy Clarknak kedvezett – Erdősnek is ez a fázis jelentette a végállomást.

Guzi remekelt az OCR-ben is, 32.42 másodperc alatt tudta le a pályát, ezzel megdöntötte egyéni rekordját, míg Erdős 37.27-et ment, és ugyancsak egyéni csúcsot ért el.

Betétszámként világrekord-kísérletet is végigizgulhattunk, egyik alanya az egyiptomi Mohamed el Askar volt, aki éppen Budapesten érte el a 17.34-es aktuális csúcsát, ettől pénteken majdnem másfél másodperccel elmaradt.

No de vissza a női döntőre, nagyon szoros volt a küzdelem, Guzi Blanka egy másodperces elmaradással indult neki a laser runnak a második helyről, Erdős húsz másodperc hendikeppel kilencedikként kezdett, ami az ö esetében bőven lőtávolságon belüli hátrányt jelentett.

Az első körben az első öt helyezett futott egy bolyban, Guzi haladt az élen, a szurkolók megőrültek. Hatszáz méterrel később Clark és Guzi vezették a mezőnyt, mind a ketten jól lőttek a harmadik sorozatban. Erdős Rita éremesélye ekkor már hamvába holt.

Guzi lazábban futott Clarknál, de a brit is nagyon jól bírta a gyűrődést, egyértelművé vált, közülük kerül ki a verseny győztese. Korábbi háromszoros világkupafutam-nyertesünk egyértelműen ellépett Clarktól, de a lövészet után együtt indultak neki a véghajrának. Kiválóságunkkal képtelenség volt tartani a lépést, azt mondta még hétfőn, a sajtótájékoztatón, hogy jó erőben érzi magát, és kirobbanó formában is teljesített, óriási diadalt aratott, bámulatosan versenyzett ezen a héten.

