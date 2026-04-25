Nemhogy hetet, ezúttal egy gólt sem szerzett az Újpest, ki is kapott a Puskás Akadémiától

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Újpest FC 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 2500 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Markgráf (12.), Szolnoki (55.)
Minden bejött az egyiknek, míg a másiknak semmi. Az előző fordulóban a Puskás Akadémia több nagy helyzetet elpuskázott, és úgy szenvedett 1–0-s vereséget Pakson, hogy Szabó János kiállítása miatt a 62. perctől emberelőnyben futballozhatott, s Hornyák Zsolt vezetőedző a találkozó után azt mondta, ha reggelig játszanak, akkor sem szereztek volna gólt. Az Újpest ezzel szemben 7–2-re verte meg hazai pályán a Nyíregyházát. Azzal a vendégek is tisztában voltak, hogy szombaton Felcsúton aligha szereznek hét gólt, ugyanakkor a két csapat formáját elnézve jó esélyük volt arra, hogy 2024 márciusa után ismét legyőzzék a Puskás Akadémiát. Akkor Peter Ambrose és Jorgosz Andzulasz góljával nyertek a lila-fehérek – már egyikük sem tagja a keretnek, csak Banai Dávid, Matija Ljujics és Tamás Krisztián maradt hírmondónak az akkori kezdőből. Most a hazaiak három nyeretlen, a negyedik kerületiek három veretlen összecsapással a hátuk mögött érkeztek, nem csoda, hogy a vendégszektor szinte teljesen megtelt.
Noha a bajnokság szempontjából nem volt különösebb tétje a mérkőzésnek, presztízs tekintetében vélhetően mindkét együttes számára fontos, hogy a „felsőházban” végezzen. S persze az Újpestnek nyilván az sem volt mellékes, miként hangol a jövő heti, Ferencváros elleni derbire. Az első komolyabb lehetőségre öt percet kellett várni. Lukács Dániel játszott össze szépen Németh Andrással, majd az akció végén Quentin Maceiras lövése nyomán zúgott el a labda a jobb alsó sarok mellett. Ami Pakson 90 perc alatt és emberelőnyben sem sikerült, az most kevesebb mint negyedóra alatt összejött a Puskás Akadémiénak, s Markgráf Ákos az 51. élvonalbeli találkozóján az első gólját szerezte az NB I-ben. Tíz perccel később pedig kapuscserére kényszerült az Újpest. Az ellenfél védője, Nagy Zsolt és Dárdai Pál, a vendégek sportigazgatója is biztatta a leballagó, a hasfalizom-sérülést szenvedő Banai Dávidot, akit Dombó Dávid váltott a kapuban (a 33 éves futballista legutóbb 2024 májusában, még a ZTE játékosaként lépett pályára a magyar élvonalban), és mindjárt hatalmas védéssel mutatkozott be, Nagy Zsolt közeli lövését követően tolta ki a labdát az alapvonalon túlra, nem sokkal később pedig Lukács Dániel próbálkozását hárította. Az utolsó negyedórára a vendégeknél helyet cserélt Horváth Krisztofer és Krajcsovics Ábel, előbbi átkerült a jobb szélre, míg utóbbi a bal oldalon folytatta.
A második félidő elején Krajcsovics Ábel jobb felső sarokba tartó labdáját védte ki Szappanos Péter. A túloldalon Dombó Dávid is jól védett ugyan, de Szolnoki Roland fejesénél tehetetlen volt. Haloványnak tűnt a lilák támadójátéka, s most a múlt héten nagyszerű teljesítményt nyújtó Horváth Krisztofer is igen visszafogott volt. Érthető tehát, ha Szélesi Zoltán fél órával a vége előtt hármas cserére szánta el magát, és Fran Brodic mellett Nejc Gradisart is pályára küldte.
A váltás sem lendített a vendégek futballján, sok hibával, rengeteg rossz passzal játszott az Újpest, és ha nagy ritkán eljutott a kapuig, akkor sem tudott veszélyes lehetőséget kialakítani. A Puskás Akadémia megérdemelt győzelmet aratott, a fővárosi gárda viszont teljesen másik arcát mutatta, mint az előző fordulóban a Nyíregyháza ellen. Nyilvánvaló tehát, hogy a Ferencváros ellen jelentős javulásra lenne szükség ahhoz, hogy az Újpest lezárja a derbiken több mint tíz éve tartó nyeretlenségi sorozatát. 2–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|10. Nyíregyháza
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18