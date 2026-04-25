Nemhogy hetet, ezúttal egy gólt sem szerzett az Újpest, ki is kapott a Puskás Akadémiától

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Újpest FC 2–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 2500 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Markgráf (12.), Szolnoki (55.)

Minden bejött az egyiknek, míg a másiknak semmi. Az előző fordulóban a Puskás Akadémia több nagy helyzetet elpuskázott, és úgy szenvedett 1–0-s vereséget Pakson, hogy Szabó János kiállítása miatt a 62. perctől emberelőnyben futballozhatott, s Hornyák Zsolt vezetőedző a találkozó után azt mondta, ha reggelig játszanak, akkor sem szereztek volna gólt. Az Újpest ezzel szemben 7–2-re verte meg hazai pályán a Nyíregyházát. Azzal a vendégek is tisztában voltak, hogy szombaton Felcsúton aligha szereznek hét gólt, ugyanakkor a két csapat formáját elnézve jó esélyük volt arra, hogy 2024 márciusa után ismét legyőzzék a Puskás Akadémiát. Akkor Peter Ambrose és Jorgosz Andzulasz góljával nyertek a lila-fehérek – már egyikük sem tagja a keretnek, csak Banai Dávid, Matija Ljujics és Tamás Krisztián maradt hírmondónak az akkori kezdőből. Most a hazaiak három nyeretlen, a negyedik kerületiek három veretlen összecsapással a hátuk mögött érkeztek, nem csoda, hogy a vendégszektor szinte teljesen megtelt.

Noha a bajnokság szempontjából nem volt különösebb tétje a mérkőzésnek, presztízs tekintetében vélhetően mindkét együttes számára fontos, hogy a „felsőházban” végezzen. S persze az Újpestnek nyilván az sem volt mellékes, miként hangol a jövő heti, Ferencváros elleni derbire. Az első komolyabb lehetőségre öt percet kellett várni. Lukács Dániel játszott össze szépen Németh Andrással, majd az akció végén Quentin Maceiras lövése nyomán zúgott el a labda a jobb alsó sarok mellett. Ami Pakson 90 perc alatt és emberelőnyben sem sikerült, az most kevesebb mint negyedóra alatt összejött a Puskás Akadémiénak, s Markgráf Ákos az 51. élvonalbeli találkozóján az első gólját szerezte az NB I-ben. Tíz perccel később pedig kapuscserére kényszerült az Újpest. Az ellenfél védője, Nagy Zsolt és Dárdai Pál, a vendégek sportigazgatója is biztatta a leballagó, a hasfalizom-sérülést szenvedő Banai Dávidot, akit Dombó Dávid váltott a kapuban (a 33 éves futballista legutóbb 2024 májusában, még a ZTE játékosaként lépett pályára a magyar élvonalban), és mindjárt hatalmas védéssel mutatkozott be, Nagy Zsolt közeli lövését követően tolta ki a labdát az alapvonalon túlra, nem sokkal később pedig Lukács Dániel próbálkozását hárította. Az utolsó negyedórára a vendégeknél helyet cserélt Horváth Krisztofer és Krajcsovics Ábel, előbbi átkerült a jobb szélre, míg utóbbi a bal oldalon folytatta.