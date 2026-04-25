Nemhogy hetet, ezúttal egy gólt sem szerzett az Újpest, ki is kapott a Puskás Akadémiától

2026.04.25. 18:54
Két góllal nyert a Puskás Akadémia (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I 31. fordulójának második szombati mérkőzésén a Puskás Akadémia hazai pályán 2–0-ra legyőzte az Újpestet, így a felcsúti csapat megelőzte a tabellán a fővárosi lila-fehéreket.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Újpest FC 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 2500 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Markgráf (12.), Szolnoki (55.)

Minden bejött az egyiknek, míg a másiknak semmi. Az előző fordulóban a Puskás Akadémia több nagy helyzetet elpuskázott, és úgy szenvedett 1–0-s vereséget Pakson, hogy Szabó János kiállítása miatt a 62. perctől emberelőnyben futballozhatott, s Hornyák Zsolt vezetőedző a találkozó után azt mondta, ha reggelig játszanak, akkor sem szereztek volna gólt. Az Újpest ezzel szemben 7–2-re verte meg hazai pályán a Nyíregyházát. Azzal a vendégek is tisztában voltak, hogy szombaton Felcsúton aligha szereznek hét gólt, ugyanakkor a két csapat formáját elnézve jó esélyük volt arra, hogy 2024 márciusa után ismét legyőzzék a Puskás Akadémiát. Akkor Peter Ambrose és Jorgosz Andzulasz góljával nyertek a lila-fehérek – már egyikük sem tagja a keretnek, csak Banai Dávid, Matija Ljujics és Tamás Krisztián maradt hírmondónak az akkori kezdőből. Most a hazaiak három nyeretlen, a negyedik kerületiek három veretlen összecsapással a hátuk mögött érkeztek, nem csoda, hogy a vendégszektor szinte teljesen megtelt.

Noha a bajnokság szempontjából nem volt különösebb tétje a mérkőzésnek, presztízs tekintetében vélhetően mindkét együttes számára fontos, hogy a „felsőházban” végezzen. S persze az Újpestnek nyilván az sem volt mellékes, miként hangol a jövő heti, Ferencváros elleni derbire. Az első komolyabb lehetőségre öt percet kellett várni. Lukács Dániel játszott össze szépen Németh Andrással, majd az akció végén Quentin Maceiras lövése nyomán zúgott el a labda a jobb alsó sarok mellett. Ami Pakson 90 perc alatt és emberelőnyben sem sikerült, az most kevesebb mint negyedóra alatt összejött a Puskás Akadémiénak, s Markgráf Ákos az 51. élvonalbeli találkozóján az első gólját szerezte az NB I-ben. Tíz perccel később pedig kapuscserére kényszerült az Újpest. Az ellenfél védője, Nagy Zsolt és Dárdai Pál, a vendégek sportigazgatója is biztatta a leballagó, a hasfalizom-sérülést szenvedő Banai Dávidot, akit Dombó Dávid váltott a kapuban (a 33 éves futballista legutóbb 2024 májusában, még a ZTE játékosaként lépett pályára a magyar élvonalban), és mindjárt hatalmas védéssel mutatkozott be, Nagy Zsolt közeli lövését követően tolta ki a labdát az alapvonalon túlra, nem sokkal később pedig Lukács Dániel próbálkozását hárította. Az utolsó negyedórára a vendégeknél helyet cserélt Horváth Krisztofer és Krajcsovics Ábel, előbbi átkerült a jobb szélre, míg utóbbi a bal oldalon folytatta. 

NB I, 31. forduló: Puskás Akadémia–Újpest FC 2–0 (Fotó: Dömötör Csaba)

 

A második félidő elején Krajcsovics Ábel jobb felső sarokba tartó labdáját védte ki Szappanos Péter. A túloldalon Dombó Dávid is jól védett ugyan, de Szolnoki Roland fejesénél tehetetlen volt. Haloványnak tűnt a lilák támadójátéka, s most a múlt héten nagyszerű teljesítményt nyújtó Horváth Krisztofer is igen visszafogott volt. Érthető tehát, ha Szélesi Zoltán fél órával a vége előtt hármas cserére szánta el magát, és Fran Brodic mellett Nejc Gradisart is pályára küldte. 

A váltás sem lendített a vendégek futballján, sok hibával, rengeteg rossz passzal játszott az Újpest, és ha nagy ritkán eljutott a kapuig, akkor sem tudott veszélyes lehetőséget kialakítani. A Puskás Akadémia megérdemelt győzelmet aratott, a fővárosi gárda viszont teljesen másik arcát mutatta, mint az előző fordulóban a Nyíregyháza ellen. Nyilvánvaló tehát, hogy a Ferencváros ellen jelentős javulásra lenne szükség ahhoz, hogy az Újpest lezárja a derbiken több mint tíz éve tartó nyeretlenségi sorozatát. 2–0

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

10. Nyíregyháza

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

