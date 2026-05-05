Ferencváros: „Bíznunk kell a Kisvárdában”

A FORDULÓ KIÜTÉSE



Ötgólos siker a derbin: a Szusza Ferenc Stadionban öt gólt szerzett a Ferencváros, és bár az Újpestnek voltak lehetőségei, a házigazda nem tudott a kapuba találni, így kiütés lett a vége (0–5). A győzelemnek nagy a jelentősége az utolsó, a 33. bajnoki forduló előtt: ha a lila-fehérek győznek, az ETO FC már most bajnoki címet ünnepelhetett volna, ha a derbi döntetlennel ér véget, a győrieknek elég lett volna egy pont Kisvárdán az aranyéremhez – így azonban egyetlen pont a különbség a két csapat között. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a Ferencváros az utolsó körben legyőzi a Zalaegerszeget, az ETO-nak is nyernie kell, hogy az élen végezzen.

Az FTC 2019 óta folyamatosan bajnok, egymás után hétszer szerezte meg az aranyérmet, ezzel beállította vasárnapi ellenfele, az Újpest klubrekordját: a lila-fehérek 1969 és 1975 között voltak sorozatban hétszer bajnokok, és éppen a Ferencváros szakította meg ezt a sorozatot, aztán a Vasas lett az első, majd még kétszer ismét az Újpest.





Összejön-e egymás után a nyolcadik bajnoki cím? A válaszra még csaknem két hetet várni kell, ezen a szombaton a Magyar Kupa döntőjét rendezik, a Ferencváros és a Zalaegerszeg találkozik a Puskás Arénában.

„Már nem a mi kezünkben a bajnoki cím sorsa, bíznunk kell a Kisvárdában, hogy képes pontot szerezni az ETO-tól – mondta lapunknak Szalai Gábor, az FTC 25 éves védője. – Úgy készültünk, hogy az Újpestet le kell győznünk, aztán következhet a Magyar Kupa döntője, rajtunk múlik, hogy ezeken a mérkőzéseken miként szerepelünk. Kötelességünk a maximumot nyújtani, arról beszéltünk az előző héten, hogy nyerjük meg mind a három mérkőzést, ez múlik rajtunk. Nyilván bízunk abban, hogy megvédjük a bajnoki címünket, de most kizárólag a kupadöntőre össz­pontosítunk.”

Vasárnap persze még az Újpest elleni rangadó volt fontos, és a Ferencváros elképesztő statisztikával büszkélkedhet ősi riválisával szemben. A lila-fehérek legutóbb 2014-ben verték meg az FTC-t saját stadionjukban, 2015 végén pedig a Groupama Arénában, azóta a zöld-fehérek huszonnégy bajnokin verték meg ellenfelüket és hét döntetlen született.

„A megszokott menetrend szerint készültünk – fogalmazott Szalai Gábor. – Láttuk az Újpest Nyíregyháza elleni mérkőzését, amelyen hét gólt szerzett, vagyis van benne kreativitás és képes veszélyes támadójátékra, de azt is tudtuk, képesek vagyunk megállítani az ellenfél támadóit. Elismerem, az első félidőben, a vezető gólunk után voltak lehetőségei az Újpestnek, de egy rangadón, egy derbin csaknem elkerülhetetlen, hogy ne legyen a meccsnek olyan periódusa, amikor helyzeteket tud kidolgozni az ellenfél. Azt az időszakot túl kellett élni, próbáltunk zártak maradni, és nyilván sokat segített, hogy mi szereztük meg a vezetést. Sokkal nehezebb a dolgunk, amikor hátrányba kerülünk, és futunk az eredmény után, így az Újpestnek feljebb kellett jönnie, nagyobb területek nyíltak a csatáraink előtt. A szünet előtt született második gól megnyugtatta a csapatot, de a szünetben beszéltünk arról, hogy ez veszélyes eredmény, amikor jelentősnek tűnik az előnyöd, de egyetlen kapott gól megváltoztathatja a meccs képét, vagyis maximális koncentráció kell a második fél­időben is. Aztán a szünet után gyorsan jött a harmadik gól, ott azt éreztem, ellenfelünk már nem hisz abban, hogy pontot szerezhet, és örülök, hogy végül kapott gól nélkül zártuk a rangadót.”

Ezen a héten a ZTE FC elleni kupadöntőre készül a Fradi, a kék-fehérek mindkét bajnokin legyőzték a bajnokot. Milyen fináléra lehet számítani?

„A ZTE játéka nagyon meggyőző, de ezt kevesen látták, amikor a Groupama Arénában legyőztek bennünket – emlékezett a védő. – Jól futballoztak, ezt el kell ismerni. Egészen más mérkőzés volt az egerszegi, ott a kiállítás és egy nagyon furcsa tizenegyes befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét, és kulcspillanatokban Gundel-Takács Bence is nagyokat védett. Az előző két kupadöntőt nem sikerült megnyerni, tavaly tizenegyesekkel maradtunk alul, természetesen most győzni szeretnénk, meg akarjuk szerezni a trófeát. Kitűnő csapat az ellenfelünk, de az újpesti győzelem önbizalmat ad nekünk a döntőre – a Puskás Arénában mindig élmény pályára lépni.”

SOMOGYI ZSOLT

A FORDULÓ INDÍTÁSA

Bajnoki címet érhetnek az ilyen megoldások. Az ETO sokáig nem bírt a harapósan védekező Diósgyőrrel, ám a 33. percben két kitűnő megoldás és Schön Szabolcs leleményessége megtörte a jeget, és utat nyitott a fölényes győri győzelemnek. Miljan Krpics passzolta a labdát Vitális Milánnak, a középpályás a saját térfeléről, a kezdőkör vonaláról ívelt mértani pontossággal Bánáti Kevin felé, aki az alapvonal előtt visszahúzta a bal lábára a labdát, és tökéletesen emelte Schön fejére.





Vitális tavaszi teljesítményére nehéz megfelelő jelzőket találni. Szakmai partnerünk, a Cube adatai szerint Paul Anton az NB I középpályásai közül 11 passz és labdavezetési statisztikában állt az élen sérüléséig, és további négy mutatóban az első ötben (a Cube 24 statisztikát számol), így nem túlzás azt állítani, hogy a liga egyik legjobb középpályása nélkül áll az élen az ETO. A szinte tökéletes helyettes, Vingler László is kidőlt februárban, s így Borbély Balázsnak a Vitális, Tóth Rajmund párossal kellett végigvinnie a tavaszt, tulajdonképpen érdemi cserék nélkül a „hatos” poszton. A vezetőedző egyedül márciusban panaszkodott Anton hiányára, de a válogatott szünet óta nincs oka ilyesmire.

A játék kicsit direktebb lett, gyorsabban próbál eljutni a kapuig az ETO, s bár Anton toronymagasan vezette a hosszú passzos ranglistákat is, kiválásával nem egy emberre hárul minden feladat. Ősszel a Paks gól nélküli döntetlent ért el Győrben, a csapatot vezető Bognár György azt nyilatkozta, Anton semlegesítésével kihúzták az ETO méregfogát. Ez persze nem minden ellenfélnek sikerült, de a zöld-fehérek tavaszi teljesítményén látszik, hogy minden hátráltató tényező ellenére sikerült betölteni Anton és Vingler szerepkörét. A sokkal nagyobb felelősséget vállaló, már nemcsak labdavezetéseivel, hanem remek hosszú passzaival is támadásokat segítő Vitális, valamint a kitűnő védekezése mellett az előrejátékot is hatékonyan támogató Tóth Rajmund elévülhetetlen érdemeket szerezhet, ha bajnok lesz az ETO Kisvárdán, ám ez a harmónia nem alakulhatott volna ki Borbély Balázs zseniális húzásai nélkül. Egy dolog, hogy az ETO játéka rendíthetetlen alapokon nyugszik, a másik, hogy az edző a kulcsjátékosok kiválása után is képes pótolni őket, mert tökéletesen ismeri a keret összetételét, labdarúgói erősségeit és gyengeségeit.

M. D.

Vitális Milán sokoldalú játéka aranyat érhet az ETO-nak az utolsó fordulóban (Fotó: Péter)

A FORDULÓ ELŐZÉSE



Azt az arcát mutatta a Paksi FC vasárnap a DVSC ellen, amely az előző két idényben előbb ezüst-, majd bronzérmet hozott a bajnokságban: minőségi futballal 5–2-re győzött a rangadón, fellépett a dobogóra, és ha az utolsó fordulóban három pontot szerez a DVTK vendégeként, mindenképpen dobogón zár. Nem mindennapi eset, hogy alig 14 másodpercnyi játék után a VAR máris lehetséges büntetőt vizsgál (majd a felvétel megnézése után a játékvezető meg is ítéli), nem megszokott, hogy hét perc után máris 1–1 az állás, de olyan tetszetős, góllal végződő támadást is ritkán látni, mint amelynél Windecker József adta a gólpasszt a 172. NB I-es gólját szerző Böde Dánielnek.

A Paks–DVSC bajnoki mérkőzés 25. percében Hahn János sarokkal passzolt a jobb oldalon kilépő Windecker Józsefhez, ő Böde Dánielt hozta játékba, a hazaiak elnyűhetetlen csatára pedig hat méterről bal lábbal a Loki kapujába lőtte a labdá





„A győzelem volt a legfontosabb, ugyanakkor nekem is olyan érzésem van, hogy a játékunk a tavalyit idézte: hiányzott már ez a minőség… – mondta Windecker József, aki hatalmas mezőnymunka mellett góllal és gólpasszal segítette csapatát. – Nekem egyértelmű volt, hogy rögtön a kezdés után a vendégek védője, Josua Mejías kezezett a tizenhatoson belül, inkább attól tartottam, Hahn János nem volt-e lesen. Tavasszal kihagytam a tizenegyest a DVTK ellen, »Janó« pedig a Puskás Akadémia ellen, ezért mondtam, rúgja Horváth Kevin, és ő gólra is váltotta a lehetőséget. Azt hittük, a gyors gól lendületet ad, de szinte azonnal egyenlített a DVSC, aztán valamikor a játékrész közepén újra nálunk volt az előny, mégpedig igencsak szép akció végén. Ki kell emelni Hahn Jánost, nemcsak a sarkazása, hanem az ellenfél letámadása miatt is, mélységből érkeztem, fontos volt, hogy jól sikerült az első labdaérintésem, és bár kívülről úgy tűnhetett, Böde Dániel könnyű gólt szerzett, egyáltalán nem volt az. Sok éve együtt játszunk, bíztam benne, a kapu előterében megfutja a szükséges tizenöt métert, hihetetlenül erős, ha lefordul és kiteszi a karját, lehetetlen öt megállítani. Abban a gólban benne volt a paksi futball, és bár a Loki könnyű gólokat szerzett, amikor negyedszer is betaláltunk, már tudtam, csak mi nyerhetünk.”

Windecker József (középen) is élvezte a futballt a DVSC ellen, ő szerezte a paksiak harmadik gólját (Fotó: Kovács Péter)



Előtte azonban 2–2-nél még Win­decker József is betalált, több mint féléves gólcsendet lezárva.

„Amikor azt mondom, a Debrecen két szerencsés, elkerülhető gólt szerzett, el kell ismerni, a mi harmadik gólunk is az volt – folytatta a 33 éves középpályás. – Az előző két idényben sokszor találtam be szöglet után, jó ideje viszont nem jött össze, mi több, a labdával sem nagyon találkoztam. Ezúttal mintha vonzottam volna, csak a kapu jobb sarkába kellett passzolnom. Akkor még nem nyugodhattunk meg, a negyediknél viszont igen, megszereztük a három pontot, és most már csalódást jelentene, ha nem őriznénk meg a harmadik helyet. Nem gondoljuk, hogy könnyű lesz, motivált ellenfélre számítok, a diósgyőri fiatalok bizonyítani akarnak. Persze nem lehetnek nálunk motiváltabbak, ha törik, ha szakad, nyernünk kell!”

Z. A.

A FORDULÓ PONTMENTÉSE

Amikor már mindenki azt hitte, nyer az MTK Budapest, a Nyíregyháza Spartacus tizenegyeshez jutott, amelyet Muhamed Tijani értékesített is a 90. percben, így ponttal távozott a Hungária körútról a vendégcsapat.

„Bár több helyzetet dolgoztunk ki, Hegyi Krisztiánnak bravúrral is kellett védenie, összességében reális eredmény született – mondta lapunknak Manner Balázs, a nyíregyháziak 21 éves középpályása. – A meccs közben nem foglalkoztam ezzel, de utólag jó érzéssel tölt el, hogy ott lehettem Németh Krisztián utolsó hazai mérkőzésén: a harminchétszeres válogatott MTK-csatár az idény végén abbahagyja a labdarúgást, igazán szép pályafutás az övé, sokat légióskodott, fontos gólokat szerzett, példakép lehet a mai fiataloknak. Nagy motivációt ad nekem is az ő karrierje, örülök, hogy testközelből lehettem részese a búcsúztatásának.”

Manner Balázs (10) eddig három gólt szerzett és két gólpasszt adott a bajnokságban a Szpariban (Fotó: Földi Imre)



A Szpari a Kazincbarcikát fogadja a jövő héten, s adott esetben még a hetedik helyen is zárhat az idény végén – ez pedig csúcsbeállítást jelentene, hiszen a klub NB I-es történetében eddig a hetedik pozíció (1980–1981) a csúcs.

„Ez külön motiváció, de a legfontosabb célunkat elértük: gond nélkül maradtunk bent, ráadásul többször is eredményesen és jól játszottunk. Még egy meccs vár ránk, szeretnénk szépen búcsúzni szurkolóinktól, megérdemlik. Ami a következő idényt illeti, remélem, hasonlóan eredményesek leszünk, mint amilyenek a tavasszal voltunk. Ez volt az első NB I-es idényem, huszonnégy bajnokin szereztem három gólt és adtam két gólpasszt. Jól éreztem magam a pályán, egyre inkább belerázódtam – nem vagyok elégedett, de elégedetlen sem. A legszebb gólom? Nem tudok választani: az MTK, a Ferencváros és a ZTE ellen is jól eltaláltam a labdát, egyik szebb volt, mint a másik. Még több gól és gólpassz a célom!”

CS. A.