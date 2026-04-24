Nemzeti Sportrádió

Nem hozott gólt a tét nélküli meccs a Barcika és az MTK között

2026.04.24. 21:55
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
MTK NB I Kolorcity Kazincbarcika SC Kazincbarcika magyar foci
A labdarúgó NB I 31. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén gól nélküli döntetlenre végzett egymással a már biztos kieső Kazincbarcika és az MTK.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0
Diósgyőr, DVTK Stadion. Vezette: Molnár Attila

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

ÖSSZEFOGLALÓ

A már kiesett Kolorcity Kazincbarcika SC a jelenlegi évadban kétszer, egyaránt 3–1-re győzte le az MTK Budapestet – előbb Mezőkövesden, albérletben, majd a Hungária körúton –, és a sereghajtó számára az volt a ,,tét”, hogy egy harmadik siker révén egy ideig MTK specialistaként emlegethetik-e majd őket, illetve az NB II-ben ők, saját magukat. A két csapat formáját tekintve erre kevés volt az esély, hiszen az MTK az előző három meccsén veretlen maradt, a legutóbbi két találkozóját megnyerte, ezzel szemben a borsodi gárda négy vereséget követően várta a péntek esti összecsapást. A KC KBSC hat napja attól a Zalaegerszegi TE FC-től kapott ki idegenben 4–0-ra, melyet tizenhárom napja az MTK Budapest 3–0-val küldött haza. A fővárosiak kezdő tizenegye a jó széria miatt csak egy helyen változott az előző hetihez képest: a pályát, a környezetet jól ismerő Jurek Gábor, a DVTK kölcsönjátékosa került be. Ezzel szemben a diósgyőri albérletes barcikaiak annyi helyen módosítottak a kezdőn, amennyi gólt kaptak a múlt hét végén.

A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy az azonos felállásban játszó csapatok küzdelmében a KC Kazincbarcika SC a szokásos, kapu elé húzódó, a saját harmadában fegyelmezetten védekező fociját akarja hozni, ám egy „kiszabadulás” után előbb egy kaput eltaláló lövést hozott össze, a kezdőcsapatba 14 hét után visszakerült Deutsch László révén, majd néhány másodperccel később a másik visszatérő, a 36 éves Könyves Norbert lőtt a kapu fölé, aki ezt megelőzően akkor volt kezdő, amikor a sárga-kékek legutóbb nyerni tudtak (március 13-án, a DVTK vendégeként, 4–0-ra). A 26. percben Jurek Gábor helyismerete kevés volt, hogy a kapuba találjon, ziccerben, közelről eltévesztette a kaput. A választ adó Könyves Norbert nem, de a kapust is eltalálta, Hegyi Krisztián védett. A túloldalon Juhász Bence ugyanezt tette, egy ígéretes Németh Hunor-szabadrúgás után. Akadtak tehát lehetőségek mindkét oldalon az első játékrészben, az MTK Budapest jelentős mezőny- és labdabirtoklási fölénye közepette, ám gól nem született a meccs első felében.

null
fotó 2026.04.24.

NB I, 31. forduló: Kazincbarcika–MTK 0–0 (Fotó: Czinege Melinda)

A második félidő elején Jurek Gábor közeli, kaput eltaláló, rövid sarkos bombáját védte a barcikai kapus, ez is jelezte, hogy az MTK-nak erős szándéka van a gólszerzésre. A fehér mezes vendégek változatlanul ellenfelük térfelén tartották a labdát, azonban a helyzetkialakítás nem ment könnyen a mélyen, ám szervezetten védekező Kazincbarcikával szemben. Kerezsi Zalánnak volt ugyan egy lövése, de túlságosan is közepén erőltették a védelem bontását a vendégek, a szélre kitett labdákkal, az ellenfél hátsó alakzatának széthúzásával kevésszer próbálkoztak. Ahogy a KC KBSC is támadások vezetésével: a felezővonalon túlra, a labdával, csak ritkán jutott el. Mindkét edző friss erőket küldött a pályára, az MTK a kreativitás felélesztése jegyében, a Kazincbarcika pedig azért, hogy a présben levegőhöz jusson. A 80. percben adódott először gólszerzési lehetőség a barcikaiak előtt a második játékrészben, csakhogy Szőke Gergő nem találta el jól a labdát. Az ellaposodott meccsen végül nem született gól, mert a végjátékban Marin Jurina ziccerben hibázott.

Így a KC Kazincbarcika SC a pályaválasztóként Diósgyőrben lejátszott hetedik bajnokiján először szerzett pontot, és a sereghajtó azt is elkönyvelheti, hogy 2025. szeptember 20-a után, vagyis hét hónap után ismét lehozott kapott gól nélkül egy „hazai” bajnokit.

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

  
  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

10. Nyíregyháza Spartacus

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

Ezek is érdekelhetik