Nem hozott gólt a tét nélküli meccs a Barcika és az MTK között

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0
Diósgyőr, DVTK Stadion. Vezette: Molnár Attila
A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!
ÖSSZEFOGLALÓ
A már kiesett Kolorcity Kazincbarcika SC a jelenlegi évadban kétszer, egyaránt 3–1-re győzte le az MTK Budapestet – előbb Mezőkövesden, albérletben, majd a Hungária körúton –, és a sereghajtó számára az volt a ,,tét”, hogy egy harmadik siker révén egy ideig MTK specialistaként emlegethetik-e majd őket, illetve az NB II-ben ők, saját magukat. A két csapat formáját tekintve erre kevés volt az esély, hiszen az MTK az előző három meccsén veretlen maradt, a legutóbbi két találkozóját megnyerte, ezzel szemben a borsodi gárda négy vereséget követően várta a péntek esti összecsapást. A KC KBSC hat napja attól a Zalaegerszegi TE FC-től kapott ki idegenben 4–0-ra, melyet tizenhárom napja az MTK Budapest 3–0-val küldött haza. A fővárosiak kezdő tizenegye a jó széria miatt csak egy helyen változott az előző hetihez képest: a pályát, a környezetet jól ismerő Jurek Gábor, a DVTK kölcsönjátékosa került be. Ezzel szemben a diósgyőri albérletes barcikaiak annyi helyen módosítottak a kezdőn, amennyi gólt kaptak a múlt hét végén.
A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy az azonos felállásban játszó csapatok küzdelmében a KC Kazincbarcika SC a szokásos, kapu elé húzódó, a saját harmadában fegyelmezetten védekező fociját akarja hozni, ám egy „kiszabadulás” után előbb egy kaput eltaláló lövést hozott össze, a kezdőcsapatba 14 hét után visszakerült Deutsch László révén, majd néhány másodperccel később a másik visszatérő, a 36 éves Könyves Norbert lőtt a kapu fölé, aki ezt megelőzően akkor volt kezdő, amikor a sárga-kékek legutóbb nyerni tudtak (március 13-án, a DVTK vendégeként, 4–0-ra). A 26. percben Jurek Gábor helyismerete kevés volt, hogy a kapuba találjon, ziccerben, közelről eltévesztette a kaput. A választ adó Könyves Norbert nem, de a kapust is eltalálta, Hegyi Krisztián védett. A túloldalon Juhász Bence ugyanezt tette, egy ígéretes Németh Hunor-szabadrúgás után. Akadtak tehát lehetőségek mindkét oldalon az első játékrészben, az MTK Budapest jelentős mezőny- és labdabirtoklási fölénye közepette, ám gól nem született a meccs első felében.
A második félidő elején Jurek Gábor közeli, kaput eltaláló, rövid sarkos bombáját védte a barcikai kapus, ez is jelezte, hogy az MTK-nak erős szándéka van a gólszerzésre. A fehér mezes vendégek változatlanul ellenfelük térfelén tartották a labdát, azonban a helyzetkialakítás nem ment könnyen a mélyen, ám szervezetten védekező Kazincbarcikával szemben. Kerezsi Zalánnak volt ugyan egy lövése, de túlságosan is közepén erőltették a védelem bontását a vendégek, a szélre kitett labdákkal, az ellenfél hátsó alakzatának széthúzásával kevésszer próbálkoztak. Ahogy a KC KBSC is támadások vezetésével: a felezővonalon túlra, a labdával, csak ritkán jutott el. Mindkét edző friss erőket küldött a pályára, az MTK a kreativitás felélesztése jegyében, a Kazincbarcika pedig azért, hogy a présben levegőhöz jusson. A 80. percben adódott először gólszerzési lehetőség a barcikaiak előtt a második játékrészben, csakhogy Szőke Gergő nem találta el jól a labdát. Az ellaposodott meccsen végül nem született gól, mert a végjátékban Marin Jurina ziccerben hibázott.
Így a KC Kazincbarcika SC a pályaválasztóként Diósgyőrben lejátszott hetedik bajnokiján először szerzett pontot, és a sereghajtó azt is elkönyvelheti, hogy 2025. szeptember 20-a után, vagyis hét hónap után ismét lehozott kapott gól nélkül egy „hazai” bajnokit.
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|10. Nyíregyháza Spartacus
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18