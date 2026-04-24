Nem hozott gólt a tét nélküli meccs a Barcika és az MTK között

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 0–0

Diósgyőr, DVTK Stadion. Vezette: Molnár Attila

ÖSSZEFOGLALÓ

A már kiesett Kolorcity Kazincbarcika SC a jelenlegi évadban kétszer, egyaránt 3–1-re győzte le az MTK Budapestet – előbb Mezőkövesden, albérletben, majd a Hungária körúton –, és a sereghajtó számára az volt a ,,tét”, hogy egy harmadik siker révén egy ideig MTK specialistaként emlegethetik-e majd őket, illetve az NB II-ben ők, saját magukat. A két csapat formáját tekintve erre kevés volt az esély, hiszen az MTK az előző három meccsén veretlen maradt, a legutóbbi két találkozóját megnyerte, ezzel szemben a borsodi gárda négy vereséget követően várta a péntek esti összecsapást. A KC KBSC hat napja attól a Zalaegerszegi TE FC-től kapott ki idegenben 4–0-ra, melyet tizenhárom napja az MTK Budapest 3–0-val küldött haza. A fővárosiak kezdő tizenegye a jó széria miatt csak egy helyen változott az előző hetihez képest: a pályát, a környezetet jól ismerő Jurek Gábor, a DVTK kölcsönjátékosa került be. Ezzel szemben a diósgyőri albérletes barcikaiak annyi helyen módosítottak a kezdőn, amennyi gólt kaptak a múlt hét végén.

A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy az azonos felállásban játszó csapatok küzdelmében a KC Kazincbarcika SC a szokásos, kapu elé húzódó, a saját harmadában fegyelmezetten védekező fociját akarja hozni, ám egy „kiszabadulás” után előbb egy kaput eltaláló lövést hozott össze, a kezdőcsapatba 14 hét után visszakerült Deutsch László révén, majd néhány másodperccel később a másik visszatérő, a 36 éves Könyves Norbert lőtt a kapu fölé, aki ezt megelőzően akkor volt kezdő, amikor a sárga-kékek legutóbb nyerni tudtak (március 13-án, a DVTK vendégeként, 4–0-ra). A 26. percben Jurek Gábor helyismerete kevés volt, hogy a kapuba találjon, ziccerben, közelről eltévesztette a kaput. A választ adó Könyves Norbert nem, de a kapust is eltalálta, Hegyi Krisztián védett. A túloldalon Juhász Bence ugyanezt tette, egy ígéretes Németh Hunor-szabadrúgás után. Akadtak tehát lehetőségek mindkét oldalon az első játékrészben, az MTK Budapest jelentős mezőny- és labdabirtoklási fölénye közepette, ám gól nem született a meccs első felében.