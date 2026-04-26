DVSC–ETO 0–1 – ÉLŐ!, FTC–PAKS 2–0

Sokkal jobb volt a Ferencváros, két góllal nyert a Paks ellen

2026.04.26. 18:55
Címkék
FTC közvetítés Paks Ferencváros
A labdarúgó NB I 31. fordulójában a bajnoki címért hajtó FTC a Paks ellen lépett pályára hazai környezetben, és különösebb megerőltetés nélkül 2–0-ra nyert, így tovább küzd az aranyéremért.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Bogár
Gólszerző: Joseph (42., 66.)
Kiállítva: Corbu (FTC, 86.)

AZZAL A TUDATTAL várhatta a Fradi-tábor a Paks elleni bajnokit, amilyennel az elmúlt hét évben nemigen kellett várnia hazai mérkőzést: a csapat nem hibázhat. Sőt, muszáj nyernie. Persze az már biztos volt, hogy az NB I-es bajnoki cím matematikailag vasárnap még nem dől el, de a fővárosi zöld-fehérek minden szimpatizánsa pontosan tisztában lehetett azzal, hogy több botlás nem fér bele az idényben, hiszen az ETO révén hét év után valódi trónkövetelő akadt, sőt a győri rivális három fordulóval a bajnokság vége előtt már hárompontos előnybe került. Nyilván az is szokatlan lehetett, hogy az  aranyérem szempontjából a Ferencvárosnak már nincs a saját kezében a sorsa, hátralévő meccseinek megnyerésén túl abban is bíznia kell, hogy a győriek hibáznak. Ráadásul a Fradi sorsolása is nehezebbnek tűnik, mint az ETO-é. A Paks máris olyan ellenfél volt, amely szintén nagy célért, a dobogóért küzd. Kiélezett ütközetnek ígérkezett tehát a két zöld-fehér csapat összecsapása – amelyet árgus szemekkel figyelt egy harmadik zöld-fehér együttes.

fotó 2026.04.26.

NB I, 31. forduló: Ferencváros–Paks 2–0 (Fotók: Dömötör Csaba)

Robbie Keane, a hazaiak vezetőedzője mintha kissé kísérletező kedvében lett volna a kiemelt fontosságú mérkőzésen. Kitartott ugyan a háromvédős rendszer mellett (bár a meccs előtt lehetett olyan híreket hallani a klub háza tájáról, hogy az ír szakvezető áttér a négyvédős játékra), de húzott néhány váratlant. Betette a védők előtti „ütközőzónábaPhilippe Rommenst, a középpálya bal oldalán pedig Nagy Barnabás helyett Gruber Zsombort játszatta, aki a védekezésbe azért kevésbé szokott besegíteni.

Rendkívül intenzíven letámadott a Paks az első tíz percben, próbálta megzavarni a ferencvárosi labdakihozatalokat is, de aztán óvatosabb játékra váltottak a vendégek, mivel két helyzete is akadt a Fradinak az első tíz percben. A hatodikban Gruber Zsombor ballal középre tekert labdáját fejelte kevéssel kapu fölé Lenny Joseph tíz méterről, két perccel később pedig a balösszekötő helyén tiszta lövőhelyzetbe került Franko Kovacevic, de néhány centivel a bal kapufa mellé lőtt. A horvát támadó azonban néhány perccel később meghúzódott, így alig negyedóra múltán kényszerből máris cserélnie kellett Robbie Keane-nek, s Callum O'Dowdát küldte pályára (Gruber Zsombor így feljebb lépett a csatársorba Lenny Joseph mellé).

A 19. percben megúszott egy tizenegyest a bajnoki címvédő, a paksiak jobbról középre lőtt labdáját Mariano Gómez bizony a jobb kezével „vette le”, a játékvezető nem ítélt büntetőt (vélhetően úgy ítélte meg, leszorított kézről volt szó...), pedig azt biztosan nem lehet mondani, hogy a Fradi-védőnek nem volt ideje elhúzni a kezét a labda elől, ami még le is pattant előtte.

A 23. percben jött el a vendégek első nagy helyzete, balról érkező beadás után Vécsei Bálint fejelte a labdát kapu fölé az öt és felesről. A következő percben pedig már Gruber Zsombor előtt adódott kedvező lehetőség, de túl közel közel került a paksi kapushoz, így emelése mellé és fölé is ment. A 30. percben pedig Gavriel Kanikovszki találhatott volna be, de ballábas lövésébe nagyszerű ütemben vetődött bele Alaxai Áron – hatalmas mentés volt. Helyzetekben nem volt hiány, a paksi Gyurkits Gergő a 37. percben váratlanul, „sunyin” lőtt – az oldalhálóba.

A 42. percben viszont szöglet után megszerezte a vezetést a Ferencváros. Gavriel Kanikovszki balról adott be, Toon Raemaekers fejesét még védeni tudta Gyetván Márk, a kipattanó labdát azonban Lenny Joseph két méterről kíméletlenül bevágta a léc alá. A gólszerző két perccel később újra betalálhatott volna, de talán túl nagy gól akart rúgni, csavarása nyomán a labda elkerülte a hosszú, bal felső sarkot.

Összességében megérdemelt volt a ferencvárosiak vezetése az első félidő után, többet birtokolták a labdát (61:39 százalék arányban), több helyzetük volt, míg a vendégeknek nem akadt kaput eltaláló lövésük vagy fejesük. Változtatnia kellett valamit a szünetben Bognár Györgynek, a paksiak edzőjének, és be is küldte egyik nehéztüzérét a kispadról, Ádám Martint – aki nem sokat lacafacázott, mintegy tizenöt másodperc után sárga lapot kapott, miután letarolta Mariano Gómezt.

Határozottabban kezdte a második félidőt a Paks, feljebb is tolta kissé a védelmét, próbálta magához ragadni a kezdeményezést. Az 55. percben azonban a Fradi előtt adódott a játékrész első helyzete, Lenny Joseph lövését kellett szögletre tolnia Gyetván Márknak. Az 56. percben pedig a fejét fogó Robbie Keane sem akarta elhinni, mi maradt ki: Kanikovszki jobbról beadott labdáját teljesen tiszta helyzetből, senkitől sem zavartatva, négy méterről fejelte fölé Corbu Máriusz, aki a következő percben műesésért kapott sárga lapot, amikor el akart játszani egy tizenegyest...

S sorjáztak tovább a hazai helyzetek, az 58. percben Lenny Joseph szépen játszotta magát tisztára a tizenhatoson belül, ballal lőtt, nagyot kellett védenie a paksiak kapusának. Ahogy az első, úgy a második félidőben is inkább csak az első öt-tíz percben mutatott erőt a Paks, egyértelműen a Fradi uralta a mérkőzést, és nem tette meg azt a szívességet, hogy eladja a labdát, hogy kontralehetőségeket adjon a tolnaiaknak.

A 63. percben állt be a két klub közös legendája, Böde Dániel, de nem elsősorban a csatáraival volt problémája a Paksnak, hanem azzal, hogy alig-alig jutott el hozzá a labda.

A Fradi támadószekciójában az volt érezhető, hogy Gruber Zsombor nem igazán érzi otthon magát a bal oldalon. Majd egyszer csak átjött jobbra, és rögtön elő is készítette a csapata második gólját, és a találat lényegében el is döntötte a meccset a 66. percben, mert a játék képe alapján nehéz volt elképzelni, hogy a Paks felálljon, mivel hetven perc játék után sem volt még kaput eltaláló próbálkozása. Egyéb próbálkozása sem sokkal több. Böde Dániel például egy szöglet után tíz méterről lőtt – húsz méterrel fölé. Igaz, ezt lemásolta a túlsó oldalon Lenny Joseph is pár perccel később, de neki addigra már volt két gólja. Viszont a 83. percben a paksi erőcsatár megkínálta egy hatalmas ballábas bombával Dibusz Dénest a tizenhatosról, a Fradi kapusa pedig állta a sarat – szép jelenet volt, és legalább meglett az első vendégkapura lövés is.

Ez a végeredményen nem változtatott, az FTC megoldotta az első házi feladatát a háromból, vagyis magabiztosan nyert, és szurkolhatott vasárnap este a Debrecennek az ETO ellen. 2–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC31195759–31+28 62 
2. ETO FC Győr30188459–29+30 62 
3. Debreceni VSC301310746–34+12 49 
4. Zalaegerszegi TE31139948–37+11 48 
5. Paksi FC311381055–43+12 47 
6. Puskás Akadémia311261338–40–2 42 
7. Újpest FC311171347–50–3 40 
8. Kisvárda311171335–46–11 40 
9. Nyíregyháza Spartacus311081344–54–10 38 
10. MTK Budapest31991352–59–7 36 
11. Diósgyőri VTK316101538–58–20 28 
12. Kazincbarcika31532327–67–40 18 

 

 

FTC közvetítés Paks Ferencváros
