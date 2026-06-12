Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt eltiltották a világbajnok és olimpiai bronzérmes futót

2026.06.12. 16:37
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Fotó: Getty Images
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atlétika Gudaf Tsegay doppingvétség
Doppingvétség miatt négy hónapig nem versenyezhet Gudaf Tsegay kétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes etióp hosszútávfutó.

 

A sportág tisztaságáért felelős szervezet pénteki közlése szerint az atléta decemberben adott pozitív mintát, amikor a letrozol metabolitjának nyomait találták meg a szervezetében. A 29 éves sportoló azzal védekezett, hogy a tiltott anyag receptre felírható gyógyszerrel került a szervezetébe.

Tsegay eltiltása június 1. és szeptember 30. között lesz érvényben, de a tavaly december 5. óta elért eredményeit is törlik.

Az etióp futó 2022-ben 5000, 2013-ban Budapesten 10 000 méteren lett világbajnok, a 2021-es tokiói olimpián pedig a rövidebb távon szerzett bronzérmet. Vb-kről emellett van egy ezüst- és két bronzmedálja is.

 

atlétika Gudaf Tsegay doppingvétség
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