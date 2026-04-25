A ZTE látványos futballja nem vezetett eredményre, harmadszor is kikapott az idényben a Nyíregyházától

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4507 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Manner (27.), Babunszki (82.), ill. Teixeira (84.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
A kezdés előtt ovációtól volt hangos a lelátó: a hazai szurkolók a szerződését csütörtökön meghosszabbító Bódog Tamás vezetőedzőt ünnepelték, s persze a csapatnak is kijutott a tapsból, hiszen eldőlt, hogy a ZTE FC elleni bajnoki eredményétől függetlenül a Szpari a következő idényben is az élvonal tagja lesz. Két perccel a kezdés után újra tapsviharban tört ki a B-közép, ugyanis Katona Bálint megpattanó lövése nyomán a labda csak centikkel zúgott el a bal kapufa mellett. Aztán gyors vendégakció következett, s ebből már sejteni lehetett, antifutball helyett önfeledt játékot láthat a publikum.
Lapunk mérkőzés előtti beharangozójában Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus rutinos kapusa arról is beszélt, szeretnék elrontani a fürge, kombinatív labdarúgást produkáló vendégek játékát, s a meccs első percei alapján egészen biztos, hogy a kapus nem bunkerfutballról, a „rúgd a labdát, amerre állsz” stílusról beszélt, hanem arról, hogy már a meccs elején gólokkal „sokkolják” a ZTE-t. Egy dologgal azonban nem számolt a hazaiak játékosa, mégpedig a betegséggel, amely a meccs előtt döntötte le a lábáról, így szinte az utolsó pillanatban a fiatal Dala Martin állt a kapuba. A gólokon kívül tehát minden stimmelt, úgymond magasan védekezve nyomást gyakoroltak a hazaiak az egerszegi együttesre, s persze egy percre sem feledkeztek meg az esetleges kontraakciókról, így aztán élvezetes meccs kerekedett a két fél összecsapásából.
Húsz perc elteltével egyre többet birtokolta a labdát a ZTE, s egyre közelebb merészkedett a Szpari kapujához, ez pedig sok jót nem jelentett a hazaiakra nézve. Olyannyira nem, hogy a 24. percben Dala Martin hatalmas bravúrja kellett ahhoz, hogy ne a kék-fehérek vezessenek. Három perccel később azonban már a hazaiaknál volt az előny, ugyanis Manner Balázs kapásból lőtte a labdát védhetetlenül a ZTE kapujába.
A szünet után fölénybe kerültek az egygólos hátrányban futballozó egerszegiek, s helyzeteket is teremtettek, ám Dala Martin eszén nem lehetett túljárni. Az 52. percben hatalmas bravúrral védte Daniel Lima közeli lövését, s mert a jó kapusnak szerencséje is van, egy perccel később a kapufa sietett a segítségére. Aztán Katona Bálint hatalmas lövése következett, jelezve, hogy a Nyíregyháza nem mondott le a góllövésről, ezzel egyszersmind hullámzóvá, változatossá vált a játék, s nem kellett tartani attól, hogy a késői időpontban valaki netán unalmában elbóbiskol a lelátón. Az átlagosnál valamivel nagyobb iramban zajló mérkőzés megpróbáltatásait talán a több mint 400 kilométert utazó ZTE-játékosok bírták jobban, a hajrában ugyanis óvatosabbá vált a Nyíregyháza, viszont mindez nem járt laza, fegyelmezetlen, ütemtelen futballal, s így hiába támadott többet a vendégegyüttes, nem sikerült egyenlítenie.
A jó iramú, élvezetes mérkőzésen úgy tűnt, Dorian Babunszki találata eldönti a meccset, ám Guilherme Teixeira a hajrában szerzett szerencsés góljával újraéledtek a ZTE reményei. Aztán a katonás takitkai fegyelem vezetett odáig, hogy a Nyíregyháza megállította a zalai „fergeteget” a csaknem 5000 Szpari-drukker legnagyobb örömére. 2–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18