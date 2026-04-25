A ZTE látványos futballja nem vezetett eredményre, harmadszor is kikapott az idényben a Nyíregyházától

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4507 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Manner (27.), Babunszki (82.), ill. Teixeira (84.)

A kezdés előtt ovációtól volt hangos a lelátó: a hazai szurkolók a szerződését csütörtökön meghosszabbító Bódog Tamás vezetőedzőt ünnepelték, s persze a csapatnak is kijutott a tapsból, hiszen eldőlt, hogy a ZTE FC elleni bajnoki eredményétől függetlenül a Szpari a következő idényben is az élvonal tagja lesz. Két perccel a kezdés után újra tapsviharban tört ki a B-közép, ugyanis Katona Bálint megpattanó lövése nyomán a labda csak centikkel zúgott el a bal kapufa mellett. Aztán gyors vendégakció következett, s ebből már sejteni lehetett, antifutball helyett önfeledt játékot láthat a publikum.

Lapunk mérkőzés előtti beharangozójában Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus rutinos kapusa arról is beszélt, szeretnék elrontani a fürge, kombinatív labdarúgást produkáló vendégek játékát, s a meccs első percei alapján egészen biztos, hogy a kapus nem bunkerfutballról, a „rúgd a labdát, amerre állsz” stílusról beszélt, hanem arról, hogy már a meccs elején gólokkal „sokkolják” a ZTE-t. Egy dologgal azonban nem számolt a hazaiak játékosa, mégpedig a betegséggel, amely a meccs előtt döntötte le a lábáról, így szinte az utolsó pillanatban a fiatal Dala Martin állt a kapuba. A gólokon kívül tehát minden stimmelt, úgymond magasan védekezve nyomást gyakoroltak a hazaiak az egerszegi együttesre, s persze egy percre sem feledkeztek meg az esetleges kontraakciókról, így aztán élvezetes meccs kerekedett a két fél összecsapásából.

Húsz perc elteltével egyre többet birtokolta a labdát a ZTE, s egyre közelebb merészkedett a Szpari kapujához, ez pedig sok jót nem jelentett a hazaiakra nézve. Olyannyira nem, hogy a 24. percben Dala Martin hatalmas bravúrja kellett ahhoz, hogy ne a kék-fehérek vezessenek. Három perccel később azonban már a hazaiaknál volt az előny, ugyanis Manner Balázs kapásból lőtte a labdát védhetetlenül a ZTE kapujába.