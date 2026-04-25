A ZTE látványos futballja nem vezetett eredményre, harmadszor is kikapott az idényben a Nyíregyházától

2026.04.25. 21:26
Czinege MelindaTemesváriék (balra) ebben az idényben harmadszor is legyőzték a ZTE-t (Fotó: Czinege Melinda)
ZTE NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I élő közvetítés Zalaegerszeg NB I 31. forduló Szpari
A labdarúgó NB I 31. fordulójának harmadik szombati mérkőzésén a Nyíregyháza 2–1-re legyőzte a dobogóért küzdő Zalaegerszeget. A vasárnaptól 21 éves Manner Balázs az első félidőben gyönyörű kapáslövéssel szerzett vezetést a hazaiaknak, a hajrában mindkét csapat egyszer talált be.

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4507 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Manner (27.), Babunszki (82.), ill. Teixeira (84.) 

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A kezdés előtt ovációtól volt hangos a lelátó: a hazai szurkolók a szerződését csütörtökön meghosszabbító Bódog Tamás vezetőedzőt ünnepelték, s persze a csapatnak is kijutott a tapsból, hiszen eldőlt, hogy a ZTE FC elleni bajnoki eredményétől függetlenül a Szpari a következő idényben is az élvonal tagja lesz. Két perccel a kezdés után újra tapsviharban tört ki a B-közép, ugyanis Katona Bálint megpattanó lövése nyomán a labda csak centikkel zúgott el a bal kapufa mellett. Aztán gyors vendégakció következett, s ebből már sejteni lehetett, antifutball helyett önfeledt játékot láthat a publikum. 

Lapunk mérkőzés előtti beharangozójában Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus rutinos kapusa arról is beszélt, szeretnék elrontani a fürge, kombinatív labdarúgást produkáló vendégek játékát, s a meccs első percei alapján egészen biztos, hogy a kapus nem bunkerfutballról, a „rúgd a labdát, amerre állsz” stílusról beszélt, hanem arról, hogy már a meccs elején gólokkal „sokkolják” a ZTE-t. Egy dologgal azonban nem számolt a hazaiak játékosa, mégpedig a betegséggel, amely a meccs előtt döntötte le a lábáról, így szinte az utolsó pillanatban a fiatal Dala Martin állt a kapuba. A gólokon kívül tehát minden stimmelt, úgymond magasan védekezve nyomást gyakoroltak a hazaiak az egerszegi együttesre, s persze egy percre sem feledkeztek meg az esetleges kontraakciókról, így aztán élvezetes meccs kerekedett a két fél összecsapásából. 

Húsz perc elteltével egyre többet birtokolta a labdát a ZTE, s egyre közelebb merészkedett a Szpari kapujához, ez pedig sok jót nem jelentett a hazaiakra nézve. Olyannyira nem, hogy a 24. percben Dala Martin hatalmas bravúrja kellett ahhoz, hogy ne a kék-fehérek vezessenek. Három perccel később azonban már a hazaiaknál volt az előny, ugyanis Manner Balázs kapásból lőtte a labdát védhetetlenül a ZTE kapujába.

fotó 2026.04.25.

NB I: Nyíregyháza–ZTE 2–1 (Fotó: Czinege Melinda)

A szünet után fölénybe kerültek az egygólos hátrányban futballozó egerszegiek, s helyzeteket is teremtettek, ám Dala Martin eszén nem lehetett túljárni. Az 52. percben hatalmas bravúrral védte Daniel Lima közeli lövését, s mert a jó kapusnak szerencséje is van, egy perccel később a kapufa sietett a segítségére. Aztán Katona Bálint hatalmas lövése következett, jelezve, hogy a Nyíregyháza nem mondott le a góllövésről, ezzel egyszersmind hullámzóvá, változatossá vált a játék, s nem kellett tartani attól, hogy a késői időpontban valaki netán unalmában elbóbiskol a lelátón. Az átlagosnál valamivel nagyobb iramban zajló mérkőzés megpróbáltatásait talán a több mint 400 kilométert utazó ZTE-játékosok bírták jobban, a hajrában ugyanis óvatosabbá vált a Nyíregyháza, viszont mindez nem járt laza, fegyelmezetlen, ütemtelen futballal, s így hiába támadott többet a vendégegyüttes, nem sikerült egyenlítenie.

A jó iramú, élvezetes mérkőzésen úgy tűnt, Dorian Babunszki találata eldönti a meccset, ám Guilherme Teixeira a hajrában szerzett szerencsés góljával újraéledtek a ZTE reményei. Aztán a katonás takitkai fegyelem vezetett odáig, hogy a Nyíregyháza megállította a zalai „fergeteget” a csaknem 5000 Szpari-drukker legnagyobb örömére. 2–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

ZTE NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I élő közvetítés Zalaegerszeg NB I 31. forduló Szpari
