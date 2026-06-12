Jordániai bíró vezeti a spanyolok első meccsét

A FIFA nyilvánosságra hozta a június 15-i mérkőzések játékvezetői küldését, és a négy meccs közül hármat is vb-újonc bíró vezet.

A spanyolok a Zöld-foki-szigetek ellen mutatkoznak be a 2026-os vb-n, és ezt a mérkőzést a jordániai Adam Mahadmeh vezeti, aki 13 éves FIFA-kerettagsága ellenére az első vb-jén vesz részt.

Szintén vb-újonc a Belgium–Egyiptom összecsapást vezető brazil Ramon Abatti és a Szaúd-Arábia–Uruguay meccsen fújó olasz Maurizio Mariani, ellenben az Irán–Új-Zéland meccsen közreműködő César Arturo Ramos már a harmadik világbajnokságán működik közre, a mexikói bíró négy évvel ezelőtt elődöntőt vezetett Katarban.