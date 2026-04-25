A kiesés és az edzőváltás meghozta a felszabadultságot, a DVTK nyerni tudott Kisvárdán

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2 (1–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1486 néző. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Matanovics (22.), ill. Pető M. (38. – 11-esből), Colley (54.)

Kiállítva: Molnár G. (90., Kisvárda)

KÉT OLYAN CSAPAT találkozott, amelyik az utóbbi öt fordulóban egyetlen győzelmet sem tudott felmutatni (a Diósgyőrnél a meccs előtt valójában nyolcra rúgott ez a szám), így a matematikai törvényszerűségek közül mi másban lehetett bízni, mint abban, hogy mínuszszor mínusz, az plusz. Magyarán, hogy a két gyenge forma úgy „szorzódik” majd össze, s abból valami nagyszerű sül ki a pályán.

Míg kisvárdai oldalon Révész Attila sportigazgató-vezetőedző az MTK elleni legutóbbi vereség (1–2) után azt jelentette ki, hogy innentől kezdve a legjobbnak vélt csapat kap lehetőséget a bajnokság hátralévő részében (így került ki az alapemberek közül Martin Chlumecky és Bíró Bence és találta magát a kezdőben Aleksandar Jovicic valamint Soltész Dominik), addig a Diósgyőr biztossá vált kiesése után megbízott edzővé előlépett Takács Péternek arra is oda kellett figyelnie, hogy az akadémiai kötelezettségből fakadó fiatalpercek terén van még restanciája a klubnak, így ebben a bajnokságban először jutott lehetőséghez Bánhegyi Bogdán és Nazar Kovalenko is. Három belső védő, Szatmári Csaba, Tamás Márk és Bárdos Bence pályára küldésével igyekezett stabillá tenni a vendégcsapat védekezését debütáló szakvezető, és a meccs elején látottak is arra engedtek következtetni, hogy a miskolciak a masszív bekkelésből indulnak ki. Ezt a reteszt aztán mélységi indítással törte fel a Kisvárda, Bohdan Melnik nagyszerű indítása után az első NB I-es gólját szerző Marko Matanovics vállalta magára a befejezést. Legközelebb egy szöglet adott esélyt a hazaiaknak az előnyük növelésére, de a megszerzett labdával indultak a vendégek, és bár úgy tűnt, hárítja a vészt a várdai védelem, végül Aleksandar Jovicic és Lamin Colley úgy rúgott össze a tizenhatoson belül, hogy a videóelemző rendszer Hanyecz Bence játékvezetővel együtt a hazai védőt látta szabálytalannak, a tizenegyest pedig Pető Milán értékesítette. Közvetlenül a szünet előtt Bohdan Melnik és Demeter Milán fejelt úgy össze, hogy a diósgyőri balhátvédet le kellett cserélni és kórházba szállították (a meccs után azt az információt kaptuk, hogy magánál van, és nincs nagy baja, hazatérhetett Miskolcra), és a helyére újabb újonc, a tizennyolc éves Kiss Bálint érkezett.

Molnár Gábor kreativitásától várhatták kisvárdai oldalon a diósgyőri hátsó alakzat feltörését, de nem a csereként beállt középpályás került főszerepbe szünet után, hanem az újabb hazai labdavesztést követően a Lamin Colley-t indító Nazar Kovalenko, akinek átadásával a center a kapuig menetelt, és vezetéshez juttatta a DVTK-t. A turbánnal a fején játszó Bohdan Melnik azonnal válaszolhatott volna, de gyengére sikeredett a lövése, a felállt fal ellen pedig továbbra sem boldogult a Kisvárda.

Az idő a Diósgyőrnek dolgozott, sok volt az ápolás, a vendégeknél Aboubakar Keita is sérülés miatt hagyta el a pályát, Anderson Esiti érkezett – ő nyomban kapott is egy sárga lapot a beállása után.

Pető Milán zárhatta volna le a mérkőzést, de tizenhatoson kívüli lövése után a bal felső saroknál a lécet találta el a labda. A másik oldalon a csereként beálló Hianga’a Mbock távoli, megpattanó lövése nyomán csattant a jobboldali kapufán a labda, így a hajrában is az egyenlítésért kellett küzdenie a Kisvárdának az egyre több fiatalt bevető vendégeivel szemben.

Ez a szituáció hazai oldalon görcsösséget szült, a támadásban ismét szerény teljesítményt nyújtó zsinórban a hatodik mérkőzésén is nyeretlen maradt, mi több tőle szokatlan módon hazai pályán vereséget szenvedett. A jelek szerint a Diósgyőr teljesítményére jótékony hatással volt, hogy sorsa eldőlésével lekerült róla a teher, és a február 14-én Pakson aratott győzelme után gazdagodott ismét három ponttal. Ezzel együtt cserélnének a Kisvárdával, amely már hetekkel ezelőtt kiharcolta a bennmaradását, igaz, azóta aggasztóan gyenge a csapat teljesítménye. Ezt Molnár Gábor kezelte a legkevésbé szerencsésen, hiszen a villámgyorsan megkapott két sárga lap következtében a kiállítás sorsára jutott.