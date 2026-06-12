Ibrahimovic elárulta, kinek szurkol a vb-n – a bosnyákok nem örültek
Ztatan Ibrahimovic nem lenne Zlatan Ibrahimovic, ha kijelentéseivel nem kavarná meg időről időre az állóvizet. Most azzal sikerült vitákat kiváltania a világhálón, hogy szakkommentátori minőségében elárulta: gyökerei miatt a horvát nemzeti csapatért szorít a világbajnokságon.
Ibrahimovic annak kapcsán beszélt választásáról, hogy a Fox Sports elemző műsorában „kedvenc csoportjának” titulálta az L jelű négyest, amelyben Anglia mellett Horvátország is szerepel. A 122-szeres svéd válogatott klasszis édesanyja horvát származású, így a választás tulajdonképpen nem meglepő, ám édesapja „honfitársai”, a bosnyákok nem vették ezt jó néven, s ennek hangot is adtak a közösségi felületeken – számol be róla a Globoesporte.
„Itt van rögtön Anglia. Hogy a futball hazatér-e? Majd meglátjuk. Horvát gyökereim vannak, ezért nekik szurkolok ezen a tornán. Aztán ott van Ghána, rengeteg tehetséggel. Panama sajnos egyértelműen pofozógép lesz ebben a csoportban, az angolok és a horvátok fognak harcolni az első helyért, Ghána pedig elcsíphet egy-két pontot” – idézi Ibrahimovicot a brazil portál, amely arról nem tesz említést, mi volt a svédek reakciója a kijelentésre...
|Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Anglia–Horvátország
|X–X
|Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Ghána–Panama
|X–X
|Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Anglia–Ghána
|X–X
|Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Panama–Horvátország
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Panama–Anglia
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Horvátország–Ghána
|X–X