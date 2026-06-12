Ibrahimovic elárulta, kinek szurkol a vb-n – a bosnyákok nem örültek

Ztatan Ibrahimovic nem lenne Zlatan Ibrahimovic, ha kijelentéseivel nem kavarná meg időről időre az állóvizet. Most azzal sikerült vitákat kiváltania a világhálón, hogy szakkommentátori minőségében elárulta: gyökerei miatt a horvát nemzeti csapatért szorít a világbajnokságon.

Ibrahimovic annak kapcsán beszélt választásáról, hogy a Fox Sports elemző műsorában „kedvenc csoportjának” titulálta az L jelű négyest, amelyben Anglia mellett Horvátország is szerepel. A 122-szeres svéd válogatott klasszis édesanyja horvát származású, így a választás tulajdonképpen nem meglepő, ám édesapja „honfitársai”, a bosnyákok nem vették ezt jó néven, s ennek hangot is adtak a közösségi felületeken – számol be róla a Globoesporte.

„Itt van rögtön Anglia. Hogy a futball hazatér-e? Majd meglátjuk. Horvát gyökereim vannak, ezért nekik szurkolok ezen a tornán. Aztán ott van Ghána, rengeteg tehetséggel. Panama sajnos egyértelműen pofozógép lesz ebben a csoportban, az angolok és a horvátok fognak harcolni az első helyért, Ghána pedig elcsíphet egy-két pontot” – idézi Ibrahimovicot a brazil portál, amely arról nem tesz említést, mi volt a svédek reakciója a kijelentésre...

"I have some roots in Croatia, so I'm supporting them in this tournament" - Zlatan Ibrahimović



🇭🇷🩸



pic.twitter.com/Al8J7izRb4 — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 11, 2026