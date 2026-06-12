Nemzeti Sportrádió

Ibrahimovic elárulta, kinek szurkol a vb-n – a bosnyákok nem örültek

V. H. L.V. H. L.
2026.06.12. 15:47
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Zlatan Ibrahimovic (balról a harmadik) és Thierry Henry (balról a második) szakkommentátorként dolgozik a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Zlatan Ibrahimovic Panama Anglia foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Ghána Horvátország L-csoport
Komoly vitákat váltott ki a közösségimédia-felületeken Zlatan Ibrahimovic legutóbbi megnyilvánulása: a Bosznia-Hercegovinának szurkolók nem vették jó néven, hogy a svéd sztár édesanyja hazájának, Horvátországnak drukkol a labdarúgó-világbajnokságon.

Ztatan Ibrahimovic nem lenne Zlatan Ibrahimovic, ha kijelentéseivel nem kavarná meg időről időre az állóvizet. Most azzal sikerült vitákat kiváltania a világhálón, hogy szakkommentátori minőségében elárulta: gyökerei miatt a horvát nemzeti csapatért szorít a világbajnokságon. 

Ibrahimovic annak kapcsán beszélt választásáról, hogy a Fox Sports elemző műsorában „kedvenc csoportjának” titulálta az L jelű négyest, amelyben Anglia mellett Horvátország is szerepel. A 122-szeres svéd válogatott klasszis édesanyja horvát származású, így a választás tulajdonképpen nem meglepő, ám édesapja „honfitársai”, a bosnyákok nem vették ezt jó néven, s ennek hangot is adtak a közösségi felületeken – számol be róla a Globoesporte.

„Itt van rögtön Anglia. Hogy a futball hazatér-e? Majd meglátjuk. Horvát gyökereim vannak, ezért nekik szurkolok ezen a tornán. Aztán ott van Ghána, rengeteg tehetséggel. Panama sajnos egyértelműen pofozógép lesz ebben a csoportban, az angolok és a horvátok fognak harcolni az első helyért, Ghána pedig elcsíphet egy-két pontot” – idézi Ibrahimovicot a brazil portál, amely arról nem tesz említést, mi volt a svédek reakciója a kijelentésre...

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
Az L-CSOPORT programja

 

 

Zlatan Ibrahimovic Panama Anglia foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Ghána Horvátország L-csoport
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