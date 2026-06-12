Varga Ádám futamgyőzelemmel döntős 500 méteren a kajak-kenu Eb-n

A magyar versenyzőnek az első három között kellett célba érkeznie ahhoz, hogy a szombati fináléban is vízre szállhasson.

A Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa egy nappal korábban második lett az előfutamában, ezért kényszerült egy újabb fordulóra a finálé előtt, ezt azonban uralta. Rögtön a rajt után az élre állt, fél távnál már egy hajóhossz előnnyel vezetett, s ez a különbség a célban csak azért csökkent a felére, mert látva, hogy senki nem veszélyezteti a győzelmét, kiengedett.

Varga továbbjutásával biztossá vált, hogy a gyorsasági szakág szombati fináléi során mind a 11 számban lesz magyar hajó.

Pénteken, a délután folyamán még két magyar egység lesz érdekelt a középfutamokban: az Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka (17.40), illetve a Kurucz Levente, Fodor Bence (17.55) duó egyformán K-2 500 méteren próbál bejutni a vasárnapi döntőbe.