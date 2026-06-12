F1, Katalán Nagydíj, 2. szabadedzés

George Russell volt a leggyorsabb a Formula–1-es Katalán Nagydíj nyitányán, míg az első hármast Oscar Piastri és Charles Leclerc zárta, igaz, többek között a vb-éllovas Adrea Kimi Antonelli, a regnáló bajnok, Lando Norris és a bajnoki második Lewis Hamilton sem ült autóba. Arról, hogy miként alakul a második szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

1. KATALÁN NAGYDÍJ JÚNIUS 12, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:16.363 2. szabadedzés 17.00–18.00 JÚNIUS 13., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 14., VASÁRNAP A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00