Nemzeti Sportrádió

F1, Katalán Nagydíj, 2. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.06.12. 16:45
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Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Katalán Nagydíj Formula–1
George Russell volt a leggyorsabb a Formula–1-es Katalán Nagydíj nyitányán, míg az első hármast Oscar Piastri és Charles Leclerc zárta, igaz, többek között a vb-éllovas Adrea Kimi Antonelli, a regnáló bajnok, Lando Norris és a bajnoki második Lewis Hamilton sem ült autóba. Arról, hogy miként alakul a második szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Katalán Nagydíj Formula–1
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