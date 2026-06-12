Erste Liga: a BJA, a Brassó és a Miskolc is hosszabbított egy játékosával



A 29 éves Boros 2024-ben, hat FTC-szezont követően igazolt a BJA-hoz. A legutóbbi Erste Liga-idényben 24 alapszakasz mérkőzésen két gólt lőtt és két asszisztot jegyzett, míg a rájátszás tíz meccsén egy gólpasszt adott.

A 22 éves Szalay a 2022–2023-as szezonban mutatkozott be a felnőttek között. Az előző idény alapszakaszában 29 meccsen három gólpasszt adott, a negyeddöntők során hét találkozón kiosztott egy asszisztot.

A jövő hónapban 28 esztendős Gajdó tizedik brassói szezonjára készül. A 2025–2026-os Erste Liga-idényben 29 alapszakasz-találkozón 6-6 gólt lőtt és asszisztot jegyzett, a negyeddöntőben 4 meccsen 1+1-ig, az elődöntőben 7 mérkőzésen 3+2-ig jutott, majd a finálé mind az öt meccsén jégre lépett.