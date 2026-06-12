Tapasztalt kapust szerződtetett a Sepsi OSK

A nagyváradi születésű hálóőr pályafutása során 226 Superliga-mérkőzésen védett a Pandurii Targu Jiu, az Astra Giurgiu, az Universitatea Craiova, a FC Botosani, a Gloria Buzau, a FC Arges és az FC Hermannstadt színeiben. 2020-ban, az Astra játékosaként, Lazar rendszeresen meghívót kapott a román válogatott keretébe, pályára azonban csak egyszer lépett, a Fehéroroszország ellen 5–3-ra megnyert felkészülési találkozón.

A Sepsi kapuját a másodosztályban a Rapidtól kölcsönvett Bogdan Ungureanu védte, a székelyföldi csapat ezen a poszton teljesítette a kötelező U18-as játékos szerepeltetését. Ő azonban visszatér a bukaresti klubhoz, a korábban Nyíregyházán védő Fejér Béla hosszú ideje sérült, a 18 éves Bartha Mátyásnak pedig még tapasztalata a felnőttek között, ezért volt szükségük a szentgyörgyieknek a két évre aláíró Lazarra.

Lazar a Sepsi második nyári igazolása, egy nappal korábban Bogdan Vatajelu érkezett Nagyváradról. A Liga 2-ben szereplő szentgyörgyi keret tagjai közül egyelőre csak Denis Harut távozott, a lejárt szerződésű védő a szintén újonc Voluntari-hoz írt alá.