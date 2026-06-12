Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott a Torino és a Sassuolo – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.06.12. 16:14
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Ignazio Abate megérkezett Torinóba (Fotó: Torino FC)
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Sassuolo Serie A Alberto Aquilani Ignazio Abate Roberto D’Aversa Torino edzőváltás
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Torino hivatalos honlapján bejelentette, hogy Ignazio Abate a csapat új vezetőedzője. A Sassuolo szintén edzőt váltott.

A Torino előbb arról számolt be péntek délután, hogy Roberto D’Aversa távozott a kispadról, miután a csapat a 12. helyen végzett a Serie A 2025–2026-os kiírásában.

A klub nem sokkal később arról is beszámolt, hogy egy viszonylag újoncnak számító tréner kap lehetőséget az egyesületnél: a játékosként a Milant és az olasz válogatottat erősítő Ignazio Abate 2028 nyaráig írt alá a torinóiakkal.

Szintén pénteki hír, hogy a Sassuolo irányítását a 38-szoros olasz válogatott Alberto Aquilani vette át.

A 41 éves szakember Giovanni Carnevali helyére érkezett.

 

Sassuolo Serie A Alberto Aquilani Ignazio Abate Roberto D’Aversa Torino edzőváltás
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