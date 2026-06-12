Edzőt váltott a Torino és a Sassuolo – hivatalos
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Torino hivatalos honlapján bejelentette, hogy Ignazio Abate a csapat új vezetőedzője. A Sassuolo szintén edzőt váltott.
A Torino előbb arról számolt be péntek délután, hogy Roberto D’Aversa távozott a kispadról, miután a csapat a 12. helyen végzett a Serie A 2025–2026-os kiírásában.
A klub nem sokkal később arról is beszámolt, hogy egy viszonylag újoncnak számító tréner kap lehetőséget az egyesületnél: a játékosként a Milant és az olasz válogatottat erősítő Ignazio Abate 2028 nyaráig írt alá a torinóiakkal.
Szintén pénteki hír, hogy a Sassuolo irányítását a 38-szoros olasz válogatott Alberto Aquilani vette át.
A 41 éves szakember Giovanni Carnevali helyére érkezett.
Legfrissebb hírek
Már nem Maurizio Sarri a Lazio edzője
Olasz labdarúgás
2026.05.27. 18:07
Ezek is érdekelhetik