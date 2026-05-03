Lenny Joseph: Bajnokok és kupagyőztesek akarunk lenni!

Lenny Joseph, a Ferencváros támadója

– Első góljait szerezte az Újpest ellen, ráadásul egyik szebb volt, mint a másik.

– És ennek nagyon örülök! Különösen az első gólnál kellett koncentrálnom, az volt a nehezebb mozdulat, hiszen magasan ívelt labdát kellett jól eltalálnom.

– Az Újpest szinte labdába sem rúgott ezen a mérkőzésen – ezt hogyan érték el?

– Ötgólos győzelem ide vagy oda, kemény meccs volt, rangadót játszottunk. Éreztük, hogy az ellenfél mindent beleadott, hogy legyőzzön minket, de a mi akaratunk érvényesült.

– A tabellán második a csapat egy fordulóval a bajnokság vége előtt: tudnak felhőtlenül örülni az ötgólos kiütésnek?

– Örülünk egy ilyen siker után, jó érzés, hogy nyomást helyeztünk az ETO-ra. Továbbra is versenyben vagyunk az aranyéremért, azon vagyunk, hogy megnyerjük a Zalaegerszeg elleni hátralévő két meccsünket, hiszen a cél nem változott: bajnokok és kupagyőztesek akarunk lenni!

Gruber Zsombor, a Ferencváros támadója

„Az utóbbi időszakban hiányoltam magamtól a gólokat, gólpasszokat, úgyhogy a derbi után van minek örülnöm. Bár az Újpest ellen még nem sikerült Fradi-mezben betalálnom, számomra a három gólpasszom felér egy góllal. A vezetés megszerzésével átszakadt bennünk a gát, és bár a kétgólos előny még nem nevezhető megnyugtatónak, a szünet után rögtön betaláltunk, amire óriási szükségünk volt – talán ezért lett a végére ennyire sima a meccs. Az Újpestet nagy különbséggel legyőzni mindig jó érzés, de már nem csak rajtunk múlik, hogy elsőként végzünk-e. Mindent megteszünk, hogy megnyerjük az utolsó meccsünket, de sok reményt nem fűzünk a bajnoki címhez azok után, hogy az éllovas ETO ellenfele a Kisvárda, amely a mostani és a legutóbbi fordulóban vereséget szenvedett a két kiesőtől…”

Osváth Attila, a Ferencváros védője

„Rég játszottunk ennyire magabiztosan. Jobban akartuk a győzelmet, meggyőzően futballoztunk, kihasználtuk az Újpest gyengeségeit. Tudtuk, hogy ellenfelünk zártan védekezik, ezért veszélyesek lehetnek a beadásaink, valamint megvolt a receptünk arra, hogyan játsszuk át a középpályát. Lenny Joseph és Gruber Zsombor nagyszerű teljesítményt nyújtott, ezúttal ők tolták leginkább a csapat szekerét. Örülök, hogy már a Szusza Ferenc Stadionban is van győztes derbim. Ez a győzelem erőt adhat a csapatnak, továbbra is csak magunkkal szabad foglalkoznunk.”

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)