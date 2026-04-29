Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza kapusa, Dala Martin biztos kézzel ragadta meg a lehetőséget

SALIGA NORBERT
2026.04.29. 09:09
null
A Nyíregyháza Spartacus 22 éves kapusa, Dala Martin (balról a második) parádésan védett a ZTE FC ellen 2–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen, óriási szerepe volt abban, hogy csapata három pontot szerzett (Fotó: Czinege Melinda)
Az NB I 31. fordulójában a nyíregyházi Dala Martin parádésan védett, csapattársa, Manner Balázs mesteri kapásgólt lőtt, a felcsúti Markgráf Ákos és a debreceni Cibla Flórián fejjel, a diósgyőri Pető Milán pedig tizenegyesből volt eredményes.

SZIPORKÁZNAK MOSTANSÁG az U21-es korú labdarúgók az NB I-ben. A 30. fordulóban lapunk által osztályzott „fiatalperces” játékosok rekordmutatóval zártak, ugyanis átlagos értékelésük 5.86 volt, ami a bajnoki idény messze legjobb eredménye. A mögöttünk hagyott hétvégén hasonlóan jól teljesítettek.

A Kazincbarcika és az MTK pénteki 0–0-s összecsapása alkalmával leginkább a két kapus, a mérkőzés legjobbjának választott barcikai Juhász Bence (7) és a fővárosi Hegyi Krisztián (6) tette oda magát, mindketten több bravúrt is bemutattak. Vendégoldalon a balhátvéd Kovács Patrik (5) és a fáradhatatlan középpályás, Németh Hunor (5) vette ki még a részét a nullázásból, ám a tavasszal erős formát mutató támadótrió – Jurek Gábor (5), Átrok Zalán (4) és Molnár Ádin (5) –, ezúttal gyengébb napot fogott ki. A több MTK-s ennél is halványabban játszott tudósítónk szerint (4.66-os átlagos NS-osztályzat), de a KBSC-játékosok sem életük teljesítményét nyújtották (4.4-es csapatátlag).

A szombati játéknap a másik biztos kieső, a  DVTK meccsével kezdődött, a miskolciak a fiatalokkal az idény egyik legösszeszedettebb játékát játszották, s verték meg megérdemelten a Kisvárdát 2–1-re. Bánhegyi Bogdán Tamás (6) magabiztosan védett NB I-es bemutatkozása alkalmával, Szakos Bence (6), Demeter Milán (6) és a sérülése után őt váltó Kiss Bálint (6) a védelem szélén a gólját leszámítva nagyszerűen semlegesítette az agilis Marko Matanovicsot, Pető Milán (7) pedig ezúttal is kiemelkedett a DVTK-ból, ugyanis végig veszélyesen játszott, bátran cselezett, a tizenegyesénél higgadt maradt, és egy nagyszerű tekeréssel a lécet is eltalálta. Különösebb panasz a többiekre sem lehetett, a diósgyőri NS-osztályzatok középértéke 5.57 lett. Kisvárdán már nem volt ilyen rózsás a helyzet, Popovics Ilija (5) tehetetlen volt a góloknál, társai is a tavasszal látott gyengébb formában játszottak (4.36 lett az együttes átlagos teljesítménye). A folytatásban a Puskás Akadémia is magára talált, s nyert magabiztosan 2–0-ra az Újpest ellen. Stabil védekezése mellett első élvonalbeli góljával vette ki a részét a sikerből Markgráf Ákos (6), és rég nem látott hatékonyságú játékszervezéssel Michael Okeke (6) is betette a közösbe a saját részét – a többi PAFC-játékos 5.77-es átlagos értékelése is igencsak erősnek mondható. Az Újpest a Szpari hét szerzett gólos kiütése után meglepően pontatlanul, ötlettelenül játszott (5-ös csapatátlag), Bodnár Gergő (4) talán évadbeli leggyengébb játékát mutatta, Fenyő Noah (5) és Krajcsovics Ábel (5) pedig bár becsülettel hajtott, ez veszélyes akciókat ezúttal nem eredményezett. Az esti meccsen a tavaszi szezon két kellemes meglepetése, a Nyíregyháza és a ZTE játszott rendkívül szórakoztató, 2–1-re végződő találkozót. A Spartacusban a 22. életévét vasárnap betöltő Dala Martin (8) védett ellenállhatatlan formában: az első félidőben Maxsuell, Fabricio Amato, Daniel Lima és Kiss Bence is próbálkozott lövéssel, mindhiába, rendre hárított. A fordulás után Daniel Lima újra megpróbált gólt szerezni, senkitől sem zavartatva lőhetett az 52. percben, de a nyíregyházi kapus bravúrral, lábbal hárított. A kapott találatról sem tehetett, óriási szerepe volt abban, hogy csapata három pontot szerzett. Persze Manner Balázsról (7) sem lehet megfeledkezni, aki gyönyörű kapásgólja mellett csaknem felszántotta a pályát, mindenhol ott volt, minden mozzanata veszélyes volt – mindketten kiemelkedtek az egyébként jól teljesítő (tudósítónknál kereken 6-os átlagra végző) hazai együttesből. A vendégek (5.88-as csapatátlag) ezúttal sem szerepeltettek „fiatalperces” játékost.

Vasárnap a bajnoki cím két várományosára, az FTC-re és az ETO-ra összpontosult a figyelem. A Ferencváros meggyőző futballal, 2–0-ra legyőzte a Paksot. Gruber Zsombor (7) agilis játékkal mozgatta meg a védőket, a túloldalt Horváth Kevin (4) halovány volt, Gyetván Márk (6) pedig bár bemutatott néhány szép védést, képtelen volt meccsben tartani csapatát. A rend kedvéért: a ferencvárosiak átlagban 5.66-ra, míg a paksiak 4.7-re végeztek tudósítónknál. Ami sikerült a címvédőnek, az nem jött össze a trónkövetelőnek, ugyanis a győriek elhullajtottak két értékes pontot Debrecenben (1–1). Bíró Barnabás (6) stabilan játszott, Tóth Rajmund (5) viszont mintha kissé kiengedett volna a második félidőben, társaival (5.44-es csapatátlag) együtt. A DVSC pontrablásának két főszereplője „fiatalperces” labdarúgó volt: Szűcs Tamás (6) egyszerűen fáradhatatlan, ezúttal is bejátszotta és -futotta a pályát, míg Cibla Flórián (6) nagyszerű fejese egy pontot ért a csapatnak (amelynek átlagos NS-értékelése 5.33 volt).

A fordulóban huszonhét ifjú „fiatalperces” labdarúgót értékelt a Nemzeti Sport, átlagban 5.703-as osztályzattal honorálva teljesítményüket, ami ezúttal sokkal erősebb volt a légiósok és a rutinos magyarok mutatójánál (5.23).

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

