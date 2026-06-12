A Red Bull és a McLaren is megtámadhatja az FIA döntését Gasly ügyében
Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Katalán Nagydíj pénteki első szabadedzése előtt hivatalosan is megerősítette, hogy utólag törli Pierre Gasly két, bokszutcai gyorshajtásért kapott kétszer öt másodperces időbüntetését, miután világossá vált, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak.
A francia ennek értelmében visszakapta a harmadik helyét Monacóban, miközben Isack Hadjar elveszítette első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, Arvid Lindblad pedig a hetedik pozícióba csúszott vissza.
A történet azért különösen érdekes, mert nem Gasly volt az egyetlen versenyző, akit vitatott körülmények között büntettek bokszutcai sebességhatár-túllépésért. A francián kívül Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell és Franco Colapinto is kapott öt másodperces időbüntetést. A csapatok közül ugyanakkor csak az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet a Monacói Nagydíj után. Az FIA a hivatalos közleményében azt is hangsúlyozta, hogy bár utólag kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé, hogy töröljék a már letöltött büntetéseket.
Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége: a Red Bull és a McLaren ugyanis jelezte fellebbezési szándékát a szövetség felé. Az „vörös bikáknak” és a wokingiaknak az ítélethozataltól számítva 96 órájuk van arra, hogy összegyűjtsék érveiket, és eldöntsék, hivatalosan is megtámadják-e a döntést.
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00