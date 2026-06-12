Nemzeti Sportrádió

A Red Bull és a McLaren is megtámadhatja az FIA döntését Gasly ügyében

H. L.H. L.
2026.06.12. 16:55
Hadjar az első Red Bull-os dobogóját veszítette el Gasly büntetésének törlése miatt (Fotó: AFP)
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F1 Monacói Nagydíj McLaren Red Bull Formula–1 Alpine FIA
A Formula–1-es McLaren és Red Bull is jelezte a fellebbezési szándékát a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felé a Pierre Gasly bokszutcai gyorshajtásos ügyében hozott ítélet kapcsán.

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Katalán Nagydíj pénteki első szabadedzése előtt hivatalosan is megerősítette, hogy utólag törli Pierre Gasly két, bokszutcai gyorshajtásért kapott kétszer öt másodperces időbüntetését, miután világossá vált, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak.  

A francia ennek értelmében visszakapta a harmadik helyét Monacóban, miközben Isack Hadjar elveszítette első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, Arvid Lindblad pedig a hetedik pozícióba csúszott vissza.

A történet azért különösen érdekes, mert nem Gasly volt az egyetlen versenyző, akit vitatott körülmények között büntettek bokszutcai sebességhatár-túllépésért. A francián kívül Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell és Franco Colapinto is kapott öt másodperces időbüntetést. A csapatok közül ugyanakkor csak az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet a Monacói Nagydíj után. Az FIA a hivatalos közleményében azt is hangsúlyozta, hogy bár utólag kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé, hogy töröljék a már letöltött büntetéseket. 

Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége: a Red Bull és a McLaren ugyanis jelezte fellebbezési szándékát a szövetség felé. Az „vörös bikáknak” és a wokingiaknak az ítélethozataltól számítva 96 órájuk van arra, hogy összegyűjtsék érveiket, és eldöntsék, hivatalosan is megtámadják-e a döntést.

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Hadjar elvesztette az első pódiumát a Red Bull színeiben.
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

F1 Monacói Nagydíj McLaren Red Bull Formula–1 Alpine FIA
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