A Red Bull és a McLaren is megtámadhatja az FIA döntését Gasly ügyében

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Katalán Nagydíj pénteki első szabadedzése előtt hivatalosan is megerősítette, hogy utólag törli Pierre Gasly két, bokszutcai gyorshajtásért kapott kétszer öt másodperces időbüntetését, miután világossá vált, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak.

A francia ennek értelmében visszakapta a harmadik helyét Monacóban, miközben Isack Hadjar elveszítette első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, Arvid Lindblad pedig a hetedik pozícióba csúszott vissza.

A történet azért különösen érdekes, mert nem Gasly volt az egyetlen versenyző, akit vitatott körülmények között büntettek bokszutcai sebességhatár-túllépésért. A francián kívül Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell és Franco Colapinto is kapott öt másodperces időbüntetést. A csapatok közül ugyanakkor csak az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet a Monacói Nagydíj után. Az FIA a hivatalos közleményében azt is hangsúlyozta, hogy bár utólag kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé, hogy töröljék a már letöltött büntetéseket.

Ezzel ugyanakkor még nem biztos, hogy vége: a Red Bull és a McLaren ugyanis jelezte fellebbezési szándékát a szövetség felé. Az „vörös bikáknak” és a wokingiaknak az ítélethozataltól számítva 96 órájuk van arra, hogy összegyűjtsék érveiket, és eldöntsék, hivatalosan is megtámadják-e a döntést.