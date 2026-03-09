Billie Jean King-kupa: a legerősebb összeállításban játszik a magyar válogatott áprilisban

A magyar szövetség (MTSZ) hétfői Facebook-bejegyzése szerint Bardóczky Kornél kapitány így a lehető legerősebb összeállítású csapatot nevezte be a fordulóra, a névsorban ugyanis négy top 100-as játékos is ott van. Bondár a 66., Gálfi a 84., Udvardy a 95. a WTA-rangsorban, Stollár pedig a 30. helyen áll a párosok világranglistáján.

A lisszaboni versenyen a magyarok a hollandokkal, a törökökkel és a grúzokkal csapnak össze. A párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak.

Az MTSZ közleménye és Bardóczky múlt heti nyilatkozata szerint a nemzeti csapat célja a feljutás, ehhez az első helyen kell végezni a csoportban, majd nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az Euroafrikai zóna I-es csoportjának a tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.