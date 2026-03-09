Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: a legerősebb összeállításban játszik a magyar válogatott áprilisban

2026.03.09. 18:26
null
Fotók: Getty Images
Címkék
Billie Jean King-kupa Tóth Amarissa Gálfi Dalma női tenisz Bondár Anna Udvardy Panna Stollár Fanny
Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardy Panna, Tóth Amarissa és Stollár Fanny alkotja a magyar női teniszválogatottat az április 7-én kezdődő Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján.

A magyar szövetség (MTSZ) hétfői Facebook-bejegyzése szerint Bardóczky Kornél kapitány így a lehető legerősebb összeállítású csapatot nevezte be a fordulóra, a névsorban ugyanis négy top 100-as játékos is ott van. Bondár a 66., Gálfi a 84., Udvardy a 95. a WTA-rangsorban, Stollár pedig a 30. helyen áll a párosok világranglistáján.

A lisszaboni versenyen a magyarok a hollandokkal, a törökökkel és a grúzokkal csapnak össze. A párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak.

Az MTSZ közleménye és Bardóczky múlt heti nyilatkozata szerint a nemzeti csapat célja a feljutás, ehhez az első helyen kell végezni a csoportban, majd nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az Euroafrikai zóna I-es csoportjának a tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.

 

Billie Jean King-kupa Tóth Amarissa Gálfi Dalma női tenisz Bondár Anna Udvardy Panna Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Bondár Anna kikapott Muchovától az Indian Wells-i tenisztornán

Tenisz
2026.03.07. 22:26

Bardóczky Kornél: Idén is a feljutás a cél a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2026.03.06. 16:13

„Éjfél körül azt üzenték, ha nem kapok ki, elrabolják anyáékat” – Udvardy Panna

Tenisz
2026.03.06. 15:17

Udvardy Panna búcsúzott az antalyai negyeddöntőben

Tenisz
2026.03.06. 11:56

Bondár Anna a második fordulóba jutott Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.06. 07:22

Udvardy Panna a negyeddöntőbe jutott az antalyai tenisztornán

Tenisz
2026.03.05. 14:27

Nehéz csoportban a mieink a Billie Jean King-kupa portugáliai tornáján

Tenisz
2026.03.05. 13:16

Fucsovics Márton továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett az Indian Wells-i tenisztonán

Tenisz
2026.03.05. 06:45
Ezek is érdekelhetik