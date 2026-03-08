Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Kiütéses Vasas-siker, idegenben győzött a Csaba és a Csákvár, kettővel nyert a Vidi – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
2026.03.08. 16:50
null
A Vasas (piros-kékben) meg sem állt hat gólig odahaza a Kozármisleny ellen (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
Szentlőrinc Békéscsaba BMTE NB II Szeged Csákvár Ajka Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár Budafok NB II 20. forduló
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 21. fordulójában. Kora délután a Soroksár a ráadásban egyenlített Szentlőrincen, míg a BVSC a Tiszakécskét, a Békéscsaba pedig a Budafokot verte meg magabiztosan. A folytatásban a Vasas kiütötte a Kozármislenyt, a Videoton sorozatban ötödik győzelmét aratva két góllal verte mega Karcagot, a Szeged egy 90. percben értékesített tizenegyessel maradt alul otthon a Mezőkövesddel szemben, a Csákvár pedig hat fordulón át tartó nyeretlenségét megszakítva három ponttal tért haza Ajkáról. A forduló hétfő este a Budapest Honvéd–Kecskeméti TE tévés mérkőzéssel zárul majd.

LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
VASAS FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 6–0 (3–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1617 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Ring Kevin)
VASAS: Uram – Pávkovics, Baráth B. (Girsik A., 58.), Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Rab, 58.), Hős (Banó-Szabó, 67.) – Urblík J. – Molnár Cs., Németh B. (Jován, 75.), Tóth M. (Radó, 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Horváth D., Gajág, Vajda R. – Gellér (Zamostny, 67.), Kocsis D. (Szalka, 82.) – Zsóri (Turi, a szünetben), Bakó, László K. (Herczeg B., 67.) – Babinszky (Vogyicska Balázs, 67.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Tóth M. (1–0) a 38., Urblík J. (2–0) a 43., Németh B. (3–0) a 44., Urblík J. (4–0) a 73., Radó (5–0) a 78., Banó-Szabó (6–0) a 81. percben
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Ma az első pillanattól kezdve gólra törően és agresszíven játszottunk, s végre a rengeteg lehetőségünkből sokat gólra váltottunk. A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy ne álljanak le, s a cserék is lendítettek a játékon. Nagy dolog hat gólig eljutni ebben a kiegyensúlyozott NB II-ben, de szerénynek kell maradnunk – azonban, ha ezen az úton haladunk tovább, el fogjuk érni a célunkat. 
Czuczi Mátyás: – Rossz napunk volt – el kell felejteni minél hamarabb ezt a mérkőzést. Amit egész tavasszal eddig mutattunk, abból ma semmi sem látszott a pályán, s amit el lehetett rontani, azt elrontottuk. Nincs azonban probléma, a BVSC ellen javítanunk kell.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KARCAGI SC 20 (10) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2617 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Kulman Tamás)
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Somogyi, Murka (Geiger, 70.) – Kovács K. (Hesz O., 86.), Bedi, Zsótér – Haraszti (Varga R., 65.), Németh D. (Zimonyi, 65.). Vezetőedző: Pető Tamás
KARCAG: Engedi – Szekszárdi, Fazekas L., László D. – Kovalovszki (Győri Á., a szünetben), Szűcs K., Fábián (Pap Zs., 82.), Sághy (Osztrovka, 65.) – Székely D., Kaye (Görög, 82.) – Kohut (Sain, 65.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Kocsis G. (1–0) a 25., Németh D. (2–0) az 58. percben
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Nagyon jól játszott a csapat, visszatért a játékosok önbizalma: akik eddig hitehagyottak voltak, azok is mutatják, hogy sokkal több van bennük. Most egyben van a csapat.
Varga Attila: – Pontot, sőt pontokat szerettünk volna szerezni. Több helyzete volt a Videotonnak, de a kapusunknak nem kellett nagyot védenie, sőt volt esélyünk visszajönni a meccsbe.

A további 15 órás meccsek végeredményei:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 (Borvető 84., ill. Merényi 27., Szalai J. (90. 11-esből) – végeÖSSZEFOGLALÓ ITT!
FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1–2 (Csizmadia Z. 43., ill. Somfalvi 3., Bányai 13.) végeÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 14 órakor kezdődő meccsek jegyzőkönyvei, végeredményei:

BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 272 néző. Vezette: Nagy Róbert (Dobos Dávid, Balla Levente)
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 81.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 81.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Takács Zs. (Varga J., 68.), Visinka, Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Bódi – M. Ramos (Takács T., a szünetben), Pataki B. (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Dénes A. (1–0) a 20., Farkas B. (2–0) az 52., Takács T. (2–1) az 59., Dénes A. (3–1) a 76. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Az első félidőben kapkodtunk, a másodikban jól, okosan játszottunk. Megérdemelten győztünk.
Pintér Csaba: – Az első félidőt gyorsan el kell felejteni, a második félidőben rosszkor kaptuk a második gólt, azután már futottunk az eredmény után, kinyíltunk, és ezt megbüntette az ellenfél.

SZENTLŐRINC–SOROKSÁR SC 2–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Garai Péter, Bán Kristóf)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Bolla, Kiss-Szemán – Szolgai (Rac, 83.), Szilágyi Sz. – Kocsis B. (Harsányi, 64.), Nyári, Tollár (Herczeg, 83.) – Mascoe (Adamcsek, 76.). Vezetőedző: Visinka Ede
SOROKSÁR: Jova – Könczey (Lukács D., 66.), Króner, Kékesi, Horváth K., – Lakatos, Vass (Köböl, 57.), Korozmán (Gólik, 57.) – Bagi (Alonge, 78.), Gálfi, Kundrák (Bencze, 78.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Gálfi (11-esből, 0–1) az 56., Kollár (1–1) az 59., Harsányi I. (11-esből, 2–1) a 70., Lukács D. (2–2) a 90+5. percben
MESTERMÉRLEG 
Visinka Ede: – Idegesen kezdtünk, de a szünet után a vendéggól ellenére uraltuk a játékot, fordítottunk. Aztán jött a dráma: fél perccel a lefújás előtt támadtunk, mégis gólt kaptunk…
Korolovszky Gábor: – Láttam, de nem értem, hogy a vezetésünk után miért torpantunk meg, talán a mesterséges intelligenciával sikerül megfejtenem…

BUDAFOKI MTE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Antal Péter (Mohos Milán, Szabó Dániel)
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Jagodics M., Lapu, Debreceni Z. – Németh M. (Korponai, 68.), Posztobányi (Bukta, 57.) – Hajdú R., Varga B. (Torvund, 73.), Rehó (Stumpf, 57.) – Vasvári (Kovács D., 57.). Vezetőedző: Nikházi Márk
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kuzma, Kelemen D., Kotula, Mikló – Pintér B. (Hodonicki, 78.), Balla K. (Ésik, 65.) – Zsolnai R. (Kóródi, 85.) – Sármány (Szabó B., 65.), Borsos F. (Daru, 78.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Borsos F. (0–1) a 13., Major G. (0–2) a 83., Ésik (0–3) a 88. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Szégyellem magam nagyon a mai teljesítményünk miatt! Az első félidőben kétszer jött át az ellenfél a félpályán, és az egyikből gól lett. Nekünk rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtunk betalálni. Nagyon rossz mérkőzés volt, nem volt meg bennünk a kellő tűz. A Békéscsaba nem rossz csapat, de ez a mai produkció nagyon nem nézett ki jól, minden szempontból rossz napot fogtunk ki.
Csató Sándor: – Nagyon fontos mérkőzés volt ez nekünk. Az eredménytől függetlenül nem most játszottunk a legjobban a szezonban, nem volt ekkora különbség a két csapat között, de örülök neki, hogy így alakult a vége.

HÉTFŐ
20.00: Budapest Honvéd–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd20143339–16+2345
  2. Vasas FC21134438–17+2143
  3. Mezőkövesd21106530–24+636
  4. Kecskeméti TE20103732–24+833
  5. Csákvár2188528–26+232
  6. Videoton FC Fehérvár2186727–22+530
  7. Kozármisleny2177725–31–628
  8. Karcagi SC2177722–30–828
  9. BVSC-Zugló21831023–22+127
10. Szeged-Csanád GA2167822–23–125
11. Tiszakécske2167824–32–825
12. FC Ajka21711315–26–1122
13. Békéscsaba2157923–31–822
14. Budafoki MTE21561021–35–1421
15. Soroksár SC21471029–36–719
16. Szentlőrinc21310826–29–319

 

 

Szentlőrinc Békéscsaba BMTE NB II Szeged Csákvár Ajka Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár Budafok NB II 20. forduló
Legfrissebb hírek

Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba három góllal nyert a Promontor utcában

Labdarúgó NB II
5 órája

A Mezőkövesd 90. percben értékesített tizenegyessel vitte el a pontokat Szegedről

Labdarúgó NB II
6 órája

Véget ért a hosszú vesszőfutás: hat nyeretlen forduló után Ajkán győzött ismét a Csákvár

Labdarúgó NB II
6 órája

Egyhuzamban ötödik győzelmét aratta a Videoton

Labdarúgó NB II
6 órája

A ráadásban csúsztak ki a pontok a sereghajtó Szentlőrinc kezéből

Labdarúgó NB II
7 órája

Dénes Adrián duplázott, a BVSC megverte a Tiszakécskét

Labdarúgó NB II
7 órája

Molnár Csabának fontos, hogy hisznek benne a Vasasnál

Labdarúgó NB II
10 órája
Ezek is érdekelhetik