Kiütéses Vasas-siker, idegenben győzött a Csaba és a Csákvár, kettővel nyert a Vidi – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

VASAS FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 6–0 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1617 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Ring Kevin)

VASAS: Uram – Pávkovics, Baráth B. (Girsik A., 58.), Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Rab, 58.), Hős (Banó-Szabó, 67.) – Urblík J. – Molnár Cs., Németh B. (Jován, 75.), Tóth M. (Radó, 67.). Vezetőedző: Erős Gábor

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Horváth D., Gajág, Vajda R. – Gellér (Zamostny, 67.), Kocsis D. (Szalka, 82.) – Zsóri (Turi, a szünetben), Bakó, László K. (Herczeg B., 67.) – Babinszky (Vogyicska Balázs, 67.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Tóth M. (1–0) a 38., Urblík J. (2–0) a 43., Németh B. (3–0) a 44., Urblík J. (4–0) a 73., Radó (5–0) a 78., Banó-Szabó (6–0) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Ma az első pillanattól kezdve gólra törően és agresszíven játszottunk, s végre a rengeteg lehetőségünkből sokat gólra váltottunk. A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy ne álljanak le, s a cserék is lendítettek a játékon. Nagy dolog hat gólig eljutni ebben a kiegyensúlyozott NB II-ben, de szerénynek kell maradnunk – azonban, ha ezen az úton haladunk tovább, el fogjuk érni a célunkat.

Czuczi Mátyás: – Rossz napunk volt – el kell felejteni minél hamarabb ezt a mérkőzést. Amit egész tavasszal eddig mutattunk, abból ma semmi sem látszott a pályán, s amit el lehetett rontani, azt elrontottuk. Nincs azonban probléma, a BVSC ellen javítanunk kell.



VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KARCAGI SC 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2617 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Somogyi, Murka (Geiger, 70.) – Kovács K. (Hesz O., 86.), Bedi, Zsótér – Haraszti (Varga R., 65.), Németh D. (Zimonyi, 65.). Vezetőedző: Pető Tamás

KARCAG: Engedi – Szekszárdi, Fazekas L., László D. – Kovalovszki (Győri Á., a szünetben), Szűcs K., Fábián (Pap Zs., 82.), Sághy (Osztrovka, 65.) – Székely D., Kaye (Görög, 82.) – Kohut (Sain, 65.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kocsis G. (1–0) a 25., Németh D. (2–0) az 58. percben

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Nagyon jól játszott a csapat, visszatért a játékosok önbizalma: akik eddig hitehagyottak voltak, azok is mutatják, hogy sokkal több van bennük. Most egyben van a csapat.

Varga Attila: – Pontot, sőt pontokat szerettünk volna szerezni. Több helyzete volt a Videotonnak, de a kapusunknak nem kellett nagyot védenie, sőt volt esélyünk visszajönni a meccsbe.

A további 15 órás meccsek végeredményei:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 (Borvető 84., ill. Merényi 27., Szalai J. (90. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1–2 (Csizmadia Z. 43., ill. Somfalvi 3., Bányai 13.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 14 órakor kezdődő meccsek jegyzőkönyvei, végeredményei:

BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 272 néző. Vezette: Nagy Róbert (Dobos Dávid, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 81.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 81.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Takács Zs. (Varga J., 68.), Visinka, Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Bódi – M. Ramos (Takács T., a szünetben), Pataki B. (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Dénes A. (1–0) a 20., Farkas B. (2–0) az 52., Takács T. (2–1) az 59., Dénes A. (3–1) a 76. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Az első félidőben kapkodtunk, a másodikban jól, okosan játszottunk. Megérdemelten győztünk.

Pintér Csaba: – Az első félidőt gyorsan el kell felejteni, a második félidőben rosszkor kaptuk a második gólt, azután már futottunk az eredmény után, kinyíltunk, és ezt megbüntette az ellenfél.



SZENTLŐRINC–SOROKSÁR SC 2–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Garai Péter, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Bolla, Kiss-Szemán – Szolgai (Rac, 83.), Szilágyi Sz. – Kocsis B. (Harsányi, 64.), Nyári, Tollár (Herczeg, 83.) – Mascoe (Adamcsek, 76.). Vezetőedző: Visinka Ede

SOROKSÁR: Jova – Könczey (Lukács D., 66.), Króner, Kékesi, Horváth K., – Lakatos, Vass (Köböl, 57.), Korozmán (Gólik, 57.) – Bagi (Alonge, 78.), Gálfi, Kundrák (Bencze, 78.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Gálfi (11-esből, 0–1) az 56., Kollár (1–1) az 59., Harsányi I. (11-esből, 2–1) a 70., Lukács D. (2–2) a 90+5. percben

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Idegesen kezdtünk, de a szünet után a vendéggól ellenére uraltuk a játékot, fordítottunk. Aztán jött a dráma: fél perccel a lefújás előtt támadtunk, mégis gólt kaptunk…

Korolovszky Gábor: – Láttam, de nem értem, hogy a vezetésünk után miért torpantunk meg, talán a mesterséges intelligenciával sikerül megfejtenem…



BUDAFOKI MTE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Antal Péter (Mohos Milán, Szabó Dániel)

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Jagodics M., Lapu, Debreceni Z. – Németh M. (Korponai, 68.), Posztobányi (Bukta, 57.) – Hajdú R., Varga B. (Torvund, 73.), Rehó (Stumpf, 57.) – Vasvári (Kovács D., 57.). Vezetőedző: Nikházi Márk

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kuzma, Kelemen D., Kotula, Mikló – Pintér B. (Hodonicki, 78.), Balla K. (Ésik, 65.) – Zsolnai R. (Kóródi, 85.) – Sármány (Szabó B., 65.), Borsos F. (Daru, 78.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Borsos F. (0–1) a 13., Major G. (0–2) a 83., Ésik (0–3) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Szégyellem magam nagyon a mai teljesítményünk miatt! Az első félidőben kétszer jött át az ellenfél a félpályán, és az egyikből gól lett. Nekünk rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtunk betalálni. Nagyon rossz mérkőzés volt, nem volt meg bennünk a kellő tűz. A Békéscsaba nem rossz csapat, de ez a mai produkció nagyon nem nézett ki jól, minden szempontból rossz napot fogtunk ki.

Csató Sándor: – Nagyon fontos mérkőzés volt ez nekünk. Az eredménytől függetlenül nem most játszottunk a legjobban a szezonban, nem volt ekkora különbség a két csapat között, de örülök neki, hogy így alakult a vége.

HÉTFŐ

20.00: Budapest Honvéd–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)