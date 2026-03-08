Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 929 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Gordics (22.), Bárány (68.), Dzsudzsák (81.)
A nemzetközi kupaszereplésre hajtó, a bajnoki tabella harmadik helyen álló Debreceni VSC-nek a pozíciója megerősítéséhez nagyon kellett az előzetesen kötelezőnek tűnő győzelem a Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként. És persze azért is, hogy a következő fordulót, a Nyíregyháza Spartacus elleni, debreceni keleti rangadót jó hangulatban várhassák a Lokinál. Az előző meccshez képest két új játékos került be a DVSC kezdőcsapatába, mégpedig a védelembe, Lang Ádám sárga lapos eltiltása, Adrián Guerrero betegsége miatt maradt ki. A kazincbarcikai együttesnél jóval nagyobb volt a fluktuáció, az elmúlt hetek alapemberei közül hatan is kimaradtak, Rácz László sárga lapos eltiltása okán, Nagy Zsombor, Kártik Bálint, Szőke Gergő, Baranyai Nimród és Juhász Bence pedig a cserék közé került. Úgy tűnt, a sárga-kékek kezdője ezúttal arról is szól, hogy a jövő csapatának építése jegyében a keret néhány játékosát éles helyzetben nézze meg az NB II felé haladó együttes vezetőedzője, Kuttor Attila. A bizonyítást kapó labdarúgók között volt a 18 éves Kocsis Botond, aki ezen a bajnokin debütált az NB I-ben.
A mérkőzésen elején mélyen védekezett a Kazincbarcika, akárcsak az előző két találkozóján, a Ferencváros elleni bajnokin, illetve kupameccsen. A sárga mezeseknek a labdaszerzéseket követően nagy területet kellett volna befutniuk, hogy helyzetet teremtsenek. Erre fél félidőnyit kellett várni, ekkor Trencsényi Bence lövésénél Erdélyi Benedek kapusnak bravúrt kellett bemutatnia. A biztató barcikai jelenet után viszont az ellentámadásból gólt szerzett a DVSC, Sodiq Rasheed röviden kifejelt labdáját vágta a kapuba Djorde Gordics, aki ezzel tulajdonképpen csapata mezőnyfölényét váltotta készpénzre. A vendégek a gól előtt és után is kezdeményezőszerepben voltak, másodszor is a kapuba találtak, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy a hálót megzörgető Bárány Donát lesen állt. A meccs tehát nyílt maradt, és a félidő hajrájában kevés hiányzott a Barcikának az egyenlítéshez, az egyik szabadrúgás után Kacper Radkowski fejese nyomán kötött ki a labda a debreceni kapus kezében.
A második félidő elején letámadással kezdett a DVSC, de miután a szünetben beálló Könyves Norbert előtt adódott helyzet, visszavettek a lendületből a vendégek (a rutinos csatár a folytatásban is okozott kellemetlenséget a Debrecen fölénye közepette). A 60. percben Kocsis Dominik talált a kapuba, de a videós visszajátszás során azt lehetett látni, hogy Bárány kezezése után jutott előnyös helyzethez a debreceni gárda, így ezúttal sem ítélt gólt a játékvezető. A félidő közepén viszont már nem volt kérdés, jogosan zörrent meg a barcikai kapu hálója, Dzsudzsák Balázs szöglete és Djordje Gordics csúsztatása után Bárány Donát vitathatatlan gólt szerzett. Nem sokkal később Szűcs Tamás lövése nyomán döngette meg a kapufát a labda, majd a hajrában szabadrúgásból, a rosszul felállított sorfal mellett elcsavart labdából a 200. NB I-es meccsét játszó Dzsudzsák Balázs góljával lett magabiztos a DVSC előnye, fölénye. Az utolsó percekben mindkét csapat szerezhetett volna gólt, gólokat, ehhez a legközelebb Könyves állt, aki a kapufát találta el.
A DVTK Stadionban megrendezett meccset megérdemelten nyerte meg a DVSC, s három nyeretlen mérkőzés után gyűjtötte be a három pontot, míg a kazincbarcikai gárda zsinórban ötödször kapott ki. 0–3
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|25
|14
|7
|4
|50–27
|+23
|49
|2. Ferencvárosi TC
|24
|14
|4
|6
|46–26
|+20
|46
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. Nyíregyháza Spartacus
|24
|7
|7
|10
|33–40
|–7
|28
|10. MTK Budapest
|25
|7
|6
|12
|45–54
|–9
|27
|11. Diósgyőri VTK
|25
|5
|10
|10
|33–40
|–7
|25
|12. Kazincbarcika
|25
|4
|2
|19
|21–52
|–31
|14