Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen

2026.03.08. 19:38
null
Dzsudzsák Balázs (jobbra) is gólt szerzett (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I DVSC Kazincbarcika élő közvetítés KBSC NB I 25. forduló Debrecen
A labdarúgó NB I 25. fordulójában a dobogós Debrecen 3–0-ra nyert az utolsó helyezett Kazincbarcika ideiglenes, miskolci otthonában.

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 929 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Gordics (22.), Bárány (68.), Dzsudzsák (81.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Bárány Donát (feketében) is bevette a Kazincbarcika kapuját (Fotó: Árvai Károly)

A nemzetközi kupaszereplésre hajtó, a bajnoki tabella harmadik helyen álló Debreceni VSC-nek a pozíciója megerősítéséhez nagyon kellett az előzetesen kötelezőnek tűnő győzelem a Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként. És persze azért is, hogy a következő fordulót, a Nyíregyháza Spartacus elleni, debreceni keleti rangadót jó hangulatban várhassák a Lokinál. Az előző meccshez képest két új játékos került be a DVSC kezdőcsapatába, mégpedig a védelembe, Lang Ádám sárga lapos eltiltása, Adrián Guerrero betegsége miatt maradt ki. A kazincbarcikai együttesnél jóval nagyobb volt a fluktuáció, az elmúlt hetek alapemberei közül hatan is kimaradtak, Rácz László sárga lapos eltiltása okán, Nagy Zsombor, Kártik Bálint, Szőke Gergő, Baranyai Nimród és Juhász Bence pedig a cserék közé került. Úgy tűnt, a sárga-kékek kezdője ezúttal arról is szól, hogy a jövő csapatának építése jegyében a keret néhány játékosát éles helyzetben nézze meg az NB II felé haladó együttes vezetőedzője, Kuttor Attila. A bizonyítást kapó labdarúgók között volt a 18 éves Kocsis Botond, aki ezen a bajnokin debütált az NB I-ben.

A mérkőzésen elején mélyen védekezett a Kazincbarcika, akárcsak az előző két találkozóján, a Ferencváros elleni bajnokin, illetve kupameccsen. A sárga mezeseknek a labdaszerzéseket követően nagy területet kellett volna befutniuk, hogy helyzetet teremtsenek. Erre fél félidőnyit kellett várni, ekkor Trencsényi Bence lövésénél Erdélyi Benedek kapusnak bravúrt kellett bemutatnia. A biztató barcikai jelenet után viszont az ellentámadásból gólt szerzett a DVSC, Sodiq Rasheed röviden kifejelt labdáját vágta a kapuba Djorde Gordics, aki ezzel tulajdonképpen csapata mezőnyfölényét váltotta készpénzre. A vendégek a gól előtt és után is kezdeményezőszerepben voltak, másodszor is a kapuba találtak, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy a hálót megzörgető Bárány Donát lesen állt. A meccs tehát nyílt maradt, és a félidő hajrájában kevés hiányzott a Barcikának az egyenlítéshez, az egyik szabadrúgás után Kacper Radkowski fejese nyomán kötött ki a labda a debreceni kapus kezében.

null
fotó 2026.03.08.

NB I, 25. forduló: Kazincbarcika–Debrecen 0–3 (Fotó: Árvai Károly)

 

A második félidő elején letámadással kezdett a DVSC, de miután a szünetben beálló Könyves Norbert előtt adódott helyzet, visszavettek a lendületből a vendégek (a rutinos csatár a folytatásban is okozott kellemetlenséget a Debrecen fölénye közepette). A 60. percben Kocsis Dominik talált a kapuba, de a videós visszajátszás során azt lehetett látni, hogy Bárány kezezése után jutott előnyös helyzethez a debreceni gárda, így ezúttal sem ítélt gólt a játékvezető. A félidő közepén viszont már nem volt kérdés, jogosan zörrent meg a barcikai kapu hálója, Dzsudzsák Balázs szöglete és Djordje Gordics csúsztatása után Bárány Donát vitathatatlan gólt szerzett. Nem sokkal később Szűcs Tamás lövése nyomán döngette meg a kapufát a labda, majd a hajrában szabadrúgásból, a rosszul felállított sorfal mellett elcsavart labdából a 200. NB I-es meccsét játszó Dzsudzsák Balázs góljával lett magabiztos a DVSC előnye, fölénye. Az utolsó percekben mindkét csapat szerezhetett volna gólt, gólokat, ehhez a legközelebb Könyves állt, aki a kapufát találta el.

Dzsudzsák Balázs kiszúrta, hogy rossz helyen van a sorfal, így gólt tudott szerezni (Fotó: Árvai Károly)

A DVTK Stadionban megrendezett meccset megérdemelten nyerte meg a DVSC, s három nyeretlen mérkőzés után gyűjtötte be a három pontot, míg a kazincbarcikai gárda zsinórban ötödször kapott ki. 0–3

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC25147450–27+2349
  2. Ferencvárosi TC24144646–26+2046
  3. Debreceni VSC25127639–30+943
  4. Kisvárda25115931–37–638
  5. Zalaegerszegi TE25108738–31+738
  6. Paksi FC25107846–37+937
  7. Puskás Akadémia251051031–31035
  8. Újpest FC25861133–41–830
  9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–728
10. MTK Budapest25761245–54–927
11. Diósgyőri VTK255101033–40–725
12. Kazincbarcika25421921–52–3114

 

 

NB I DVSC Kazincbarcika élő közvetítés KBSC NB I 25. forduló Debrecen
Legfrissebb hírek

Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
37 perce

„Vignjevics legfontosabb üzenete: próbáljunk meg többet futballozni”

Labdarúgó NB I
3 órája

Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba három góllal nyert a Promontor utcában

Labdarúgó NB II
5 órája

Nem bírt egymással az MTK és a DVTK, a vendégek maradtak kieső helyen

Labdarúgó NB I
5 órája

A Mezőkövesd 90. percben értékesített tizenegyessel vitte el a pontokat Szegedről

Labdarúgó NB II
6 órája

Véget ért a hosszú vesszőfutás: hat nyeretlen forduló után Ajkán győzött ismét a Csákvár

Labdarúgó NB II
6 órája

Egyhuzamban ötödik győzelmét aratta a Videoton

Labdarúgó NB II
6 órája
Ezek is érdekelhetik