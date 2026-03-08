Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 929 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Gordics (22.), Bárány (68.), Dzsudzsák (81.)

Bárány Donát (feketében) is bevette a Kazincbarcika kapuját (Fotó: Árvai Károly)

A nemzetközi kupaszereplésre hajtó, a bajnoki tabella harmadik helyen álló Debreceni VSC-nek a pozíciója megerősítéséhez nagyon kellett az előzetesen kötelezőnek tűnő győzelem a Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként. És persze azért is, hogy a következő fordulót, a Nyíregyháza Spartacus elleni, debreceni keleti rangadót jó hangulatban várhassák a Lokinál. Az előző meccshez képest két új játékos került be a DVSC kezdőcsapatába, mégpedig a védelembe, Lang Ádám sárga lapos eltiltása, Adrián Guerrero betegsége miatt maradt ki. A kazincbarcikai együttesnél jóval nagyobb volt a fluktuáció, az elmúlt hetek alapemberei közül hatan is kimaradtak, Rácz László sárga lapos eltiltása okán, Nagy Zsombor, Kártik Bálint, Szőke Gergő, Baranyai Nimród és Juhász Bence pedig a cserék közé került. Úgy tűnt, a sárga-kékek kezdője ezúttal arról is szól, hogy a jövő csapatának építése jegyében a keret néhány játékosát éles helyzetben nézze meg az NB II felé haladó együttes vezetőedzője, Kuttor Attila. A bizonyítást kapó labdarúgók között volt a 18 éves Kocsis Botond, aki ezen a bajnokin debütált az NB I-ben.

A mérkőzésen elején mélyen védekezett a Kazincbarcika, akárcsak az előző két találkozóján, a Ferencváros elleni bajnokin, illetve kupameccsen. A sárga mezeseknek a labdaszerzéseket követően nagy területet kellett volna befutniuk, hogy helyzetet teremtsenek. Erre fél félidőnyit kellett várni, ekkor Trencsényi Bence lövésénél Erdélyi Benedek kapusnak bravúrt kellett bemutatnia. A biztató barcikai jelenet után viszont az ellentámadásból gólt szerzett a DVSC, Sodiq Rasheed röviden kifejelt labdáját vágta a kapuba Djorde Gordics, aki ezzel tulajdonképpen csapata mezőnyfölényét váltotta készpénzre. A vendégek a gól előtt és után is kezdeményezőszerepben voltak, másodszor is a kapuba találtak, ám a VAR-vizsgálat során kiderült, hogy a hálót megzörgető Bárány Donát lesen állt. A meccs tehát nyílt maradt, és a félidő hajrájában kevés hiányzott a Barcikának az egyenlítéshez, az egyik szabadrúgás után Kacper Radkowski fejese nyomán kötött ki a labda a debreceni kapus kezében.