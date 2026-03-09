Nemzeti Sportrádió

Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben

2026.03.09. 20:15
Nem jött össze a győzelem a Debrecennek (Fotó: futsal.deac.hu)
A futsal NB I rájátszásának felsőházában a DEAC 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával hétfőn.

A vezetést Passoli Dos Santos révén a hazaiak szerezték meg az első félidő végén, erre Bálint Andor válaszolt a 24. percben.

FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
Felsőház
DEAC–Nyíregyháza 1–1

 

