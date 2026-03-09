Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben
A futsal NB I rájátszásának felsőházában a DEAC 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával hétfőn.
A vezetést Passoli Dos Santos révén a hazaiak szerezték meg az első félidő végén, erre Bálint Andor válaszolt a 24. percben.
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
Felsőház
DEAC–Nyíregyháza 1–1
