Max Kanter és az Astana megtréfálta a mezőnyt a Párizs–Nizza második szakaszán

Nem állíthatjuk, hogy eddig borítaná a papírformát az idei Párizs–Nizza kerékpáros-körverseny, merthogy az első két szakaszon egyaránt mezőnyhajrá döntött. Vasárnap Luke Lamperti győzött, így a hétfői szakasznak ő vághatott neki sárgában.

A pöttyös trikós Casper Pedersen ezúttal sem vacakolt sokat, és ahogy az első etapon, most is részt vállalt a nap szökéséből, s ahogy vasárnap, úgy hétfőn is társa volt ebben Mathis Le Berre, sőt eleinte még Mattéo Vercher is. A szökevények előnye ezúttal két és fél percnél tetőzött, és a nap harmadik kategorizált emelkedőjét követően kiderült, csupán annyi volt Pedersen terve, hogy megerősítse vezetését a hegyi pontversenyben – ezt a három harmadik kategóriájú hegy megnyerésével meg is tette, így szépen vissza is csorgott a mezőnybe, amely nagyjából 60 kilométere a céltól be is fogta. A folytatásban olyan tempót diktált a mezőny, amely még nem ingerelte arra a vállalkozó szellemű kerékpárosokat, hogy támadással próbálkozzanak.

Ez viszont a figyelem kisebb lankadásával járt, ami azt eredményezte, hogy 33 kilométerre a célvonaltól hatan a mezőny hátsó felében buktak – mindannyian folytatni tudták a versenyt. A kényelmes tempózást jó hússzal a vége előtt Daan Hoole unta meg, a Decathlon hollandjának kísérlete először csak ártatlan próbálkozásnak tűnt, ám hamarosan már fél perchez közelített az előnye, főleg, hogy 15 kilométerrel a vége előtt újabb bukás lassította a mezőnyt.

Az utolsó 10 kilométerre fordulva még mindig volt fél perc előnye a két centi híján két méter magas hollandnak, s a mezőny élére a két évvel ezelőtti Tour de France-on zöld trikót szerző Biniam Girmay csapata, az NSN és a vasárnap harmadik helyen beérő Orluis Aularnak építkező Movistar vezetett. Majd megérkezett az összetett élén álló Lamperti csapata, az EF is. A mezőnyt azonban Montargisba érve hátráltatta a rengeteg körforgalom és szűk kanyar – bukás viszont nem –, de Hoolét csak az utolsó kilométeren belül érte be a mezőny, amelyben az Astana vezette fel a hajrát Max Kanternek. A német sprinter kiválóan ragadta meg a lehetőséget, hogy igazán komoly rivális nélkül maradt az utolsó kétszáz méterre – Lampertit bezárták, Girmay lemaradt –, s majd egy kerékpárnyival győzött Laurence Pithie és Jasper Stuyven előtt.

Összetettben továbbra is Lamperti vezet, de Vito Braet egy részhajrának köszönhetően ledolgozta a lemaradását, harmadiknak pedig felugrott a most második Pithie.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

84. PÁRIZS–NIZZA

2. SZAKASZ (Epone–Montargis 187 km)

1. Max Kanter (német, XDS Astana) 4:25:07 óra

2. Laurence Pithie (új-zélandi, Red Bull Bora-hansgrohe) azonos idővel

3. Jasper Stuyven (belga, Soudal Quick Step) a. i.

ÖSSZETETT

1. Luke Lamperti (amerikai, EF Education) 8:10:12 óra

2. Vito Braet (belga, Lotto-Intermarché) a. i.

3. Laurence Pithie (új-zélandi, Red Bull Bora-hansgrohe) 6 mp h.