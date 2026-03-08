Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

„Vignjevics legfontosabb üzenete: próbáljunk meg többet futballozni”

2026.03.08. 17:18
Nebojsa Vignjevics az MTK ellen irányította először a DVTK-t (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I 25. fordulójában megrendezett MTK–DVTK (1–1) mérkőzés után a két edző mellett több játékos is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

 

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 1–1 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Átrok (70.), ill. Colley (36.)

Online tudósítás itt!

HEGYI KIRSZTIÁN ÉRZETE… – A FŐSZEREPLŐK MONDTÁK 

„Ahogy Lamin Colley letette a labdát a büntetőpontra, azt éreztem: a jobb kezem felé céloz majd – mondta lapunknak Hegyi Krisztián az angol West Ham United az MTK Budapestnek kölcsönadott kapusa, aki a meccs elején kivédte a diósgyőri csatár tizenegyesét. – Ez nyilván csak egy megérzés, de most igazam lett, szerencsésen döntöttem, hiszen éppen oda érkezett a labda, amerre vetődtem. Természetesen nagyon sokat jelent lelkileg, hogy így indult a mérkőzés, és nem kerültünk azonnal hátrányba. Igaz, a szünet előtt vezetést szerzett a Diósgyőr: a gólnál úgy éreztem, nagyon pontos a fejes, a felső sarokba ment a labda, és bár közel volt az ujjam a labdához, szerintem nagy bravúr lett volna hárítani.”

A kapus a második félidőben is főszereplővé vált, leginkább amikor a bal kapufáról a gólvonalon rápattant a labda, és egy pillanatra úgy tűnt, öngól lehet belőle, ám Hegyi Krisztián villámgyors mozdulattal – szinte megmagyarázhatatlan módon, óriási bravúrral – megfogta a labdát a vonalon. 

„Vissza kell néznem az esetet, hogy rekonstruálni tudjam, pontosan mi történt – mosolygott a játékos. – Irányt változtatott a labda, az biztos, és ahogy a kapufáról felém pattant, nem maradt időm gondolkodni, ösztönösen cselekedtem. Egy pillanatra én sem tudtam, hol van, s bevallom, óriási megkönnyebbülést jelentett, hogy még időben meg tudtam állítani.”

„Elkerült minket a szerencse – ezt már Babos Bence mondta lapunk kérdésére, amikor a 22 éves diósgyőri játékost arról kérdeztük, hogyan értékeli az összecsapást. – Tudtuk, milyen fontos mérkőzésre készülünk, és azonnal tizenegyest is jutottunk, amely ugyan kimaradt, ám később megszereztük a vezetést. Az ilyen mérkőzések apróságokon múlnak, a szerencse a gólvonalon pattogó labdánál nem állt mellénk. Az első benyomások az új vezetőedzőről? Egy edzést tartott nekünk Nebojsa Vignjevics, nyilván ennyi idő alatt nem sok információt lehet átadni, de talán az volt a legfontosabb üzenete, hogy próbáljunk többet futballozni, passzoljunk bátran, játsszunk kicsiben – igyekeztünk szót fogadni. Kíváncsian várjuk a közös munkát az új edzővel.”

Átrok Zalán főszereplővé vált, hiszen első labdaérintésével egyenlítő gólt szerzett. 

„Nagyon jót tett a lelkemnek – sóhajtott nagyot az MTK Budapest támadója az öltözőfolyosón. – Már az idejét sem tudom, mikor szereztem legutóbb gólt, és amikor pályára léptem, nem gondoltam volna, hogy éppen most, ilyen hamar sikerül. Kerezsi Zalán ment el a bal oldalon, és a beadását követően a kapusról éppen elém került a labda, rögtön éreztem: ezt muszáj belőnöm! Nagyon jó érzés volt, hogy sikerült.”

A gólszerzőtől azt is kérdeztük, hogy 0–1-nél, amikor beállt, elfogadta volna-e a döntetlent.

„Dehogyis! –válaszolt határozottan a futballista. – Meg akartuk nyerni a mérkőzést, nekem is ez volt a szándékom, és ha a csere pillanatában az az ajánlat, hogy megnyerjük a mérkőzést, de én mégsem állhatok be, szó nélkül visszaültem volna a kispadra…”

Csalódásként értékelte a találkozót Szatmári Csaba, a DVTK védője: „Egyszerűen nem elég, ha egy góllal vezetünk, nem ez az első mérkőzés, amikor előnyből nem tudjuk megszerezni a győzelmet. Szó sincs arról, hogy elégedettek lennénk az idegenben megszerzett egy ponttal.”

PINEZITS MÁTÉ, az MTK Budapest vezetőedzője
– Félig üres vagy félig tele a pohár?
– Jó lenne már kilépni ebből a szerepből, hiszen nem először esik meg velünk, hogy hátrányba kerülünk buta hibák miatt, aztán fölállunk, és a mérkőzés hajrájában akár meg is nyerhetnénk a találkozókat. Így voltunk ezzel ma, a DVTK ellen is. Bosszant, hogy nem szereztük meg a három pontot, az viszont jó érzéssel tölt el, hogy a játékosok mentális állapota jó, ezt bizonyította a mai meccs is.

– A csapat egyik erősségét, Németh Hunort már a szünetben lecserélte. Mi volt ennek az oka?
Középpályásunk taktikai okokból került a jobb oldalra, és noha nem teljesített rosszul, szünet után változtattunk az elképzelésünkön, ezért cseréltem le. Tehát még egyszer: nem a teljesítménye miatt.

– Viszont éppen a cseréknek tudható be, hogy kis híján legyőzték a diósgyőrieket…
A csapat erejét mutatja, hogy a csereként pályára lépő játékosok megmutatták, ők is a csapat fontos részei. Külön örülök, hogy az egyik később szerepet kapó labdarúgónk nevéhez fűződik az egyenlítés.


Nebojsa VIGNJEVICS, a DVTK vezetőedzője
– Milyen érzés volt újra magyar kispad előtt állni?
Természetesen jó érzéssel töltött el, hogy újra Magyarországon dolgozhatok; a távozásom óta eltelt időszakban is nyomon követtem a magyar labdarúgást. Nem titok, nagyon sok magyar barátom a futball világához köthető, ahogy az élet más területein is vannak magyar barátaim.

– Árulja el, miként lehet felkészíteni egy csapatot egyetlen edzéssel?
Hát, nem egyszerű, mert valóban csupán egyszer gyakoroltunk, éppen ezért nem is vártam el ezen a meccsen új, esetleg szokatlan dolgokat a játékosoktól. Azt kértem, mindenki hozza ki magából a maximumot. Örömmel tölt el, hogy nemcsak a három fiatal, Szakos Bence, Bokros Szilárd és Pető Milán értette meg, mit akarok, hanem a többiek is jól reagáltak az elképzeléseimre.

– Mi a véleménye a meccsről?
– Vegyes érzések munkálkodnak bennem, hiszen a kihagyott tizenegyes ellenére sokáig vezettünk, mégsem lett a miénk a három pont. Szerintem a meccs kulcspillanatának Lamin Colley második félidőben kihagyott helyzete számít, ez az ellenfelet megerősítette, bennünket pedig gyengített.

Labdarúgó NB I
5 órája

Nem bírt egymással az MTK és a DVTK, a vendégek maradtak kieső helyen

Nebojsa Vignjevics első Diósgyőr-meccsén Lamin Colley a kihagyott tizenegyes után fejjel szerzett vezetést, Átrok Zalán egyenlített.
AZ ÁLLÁS       
1. ETO FC Győr25147450–27+23 49 
2. Ferencvárosi TC24144646–26+20 46 
3. Debreceni VSC24117636–30+6 40 
4. Kisvárda25115931–37–6 38 
5. Zalaegerszegi TE25108738–31+7 38 
6. Paksi FC25107846–37+9 37 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC25861133–41–8 30 
9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–7 28 
10. MTK Budapest25761245–54–9 27 
11. Diósgyőri VTK255101033–40–7 25 
12. Kazincbarcika24421821–49–28 14 

 

