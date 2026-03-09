Simon Béla a magyar evezősválogatott szövetségi kapitánya

A magyar szövetség (MESZ) hétfői sajtóközleménye szerint a szakvezető megbízatása március 1-től érvényes, és a felnőtt kereten kívül kiterjed az U19-es és az U23-as csapatra, sőt, a gyorsan fejlődő beach sprint szakágra is.

A MESZ stratégiai célja a sportág hazai bázisának szélesítése, illetve az, hogy egyre több magyar versenyző képviselhesse az országot a nemzetközi mezőnyben, valamint a következő olimpiai ciklusokban.

Simon rövid távú szakmai céljai között szerepel a beach sprint szakág megerősítése, amely az olimpiai programban is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A kapitány szerint megfelelő fejlesztéssel akár a Los Angeles-i olimpiai részvétel sem elérhetetlen.

Az eddigi szövetségi kapitány, Ficsor László nyugdíjba vonult, de továbbra is aktív szerepet vállal a sportág támogatásában. A válogatott szakmai munkáját továbbra is segíti a nemzetközi hírű edző, Antonio Colamonici.

A hosszú távú építkezés részeként Simon Béla development programot indított a serdülő korosztály számára, amelyet Boros Bálint és Furkó Kálmán vezet. A program célja, hogy már az utánpótlás korosztályban azonosítsák és fejlesszék azokat a sportolókat, akik a jövőben a magyar evezés élversenyzőivé válhatnak.