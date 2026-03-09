Nemzeti Sportrádió

A válogatottjában dőlt ki hetekre a DVSC átlövője

2026.03.09. 15:53
Jovovicsra több hét kihagyás vár (Fotó: Kovács Péter)
Többhetes kihagyás vár Jovana Jovovicsra, a Bajnokok Ligájában is érdekelt Debrecen női kézilabdacsapatának kulcsjátékosára.

A hajdúsági klub honlapjának hétfői híradása szerint a 24 éves balátlövő a szerb válogatott tagjaként Svédország ellen lépett pályára Európa-bajnoki selejtezőn, és háromszor bevette a skandinávok kapuját. A mérkőzés során aztán elszakadt a hasizma, így többhetes kihagyás vár rá.

A DVSC a dán Odensével találkozik a BL rájátszásában, a bajnokságban a harmadik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a Kisvárda lesz az ellenfele.

 

