NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója
A Nemzeti Sport már korábban beszámolt róla, hogy a DVSC labdarúgócsapatának vezetősége szóban megegyezett a Stockport County mögött álló angol befektetői csoporttal, amely Debrecenben is többségi tulajdonrészt vásárolhat. Jelenleg is folyamatban van a januárban esedékes tulajdonosváltás adminisztratív része, és már elkezdődött az új vezetőség kiválasztása is.
DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó
Információink szerint a DVSC új sportigazgatója az angliai kapcsolatainak is köszönhetően a 21-szeres válogatott kapus, Bogdán Ádám lehet, aki 2007 és 2019 között játszott Angliában, a Boltonban, a Liverpoolban és a Wiganben is. A 38 éves Bogdán az angliai időszaka után a skót Hibernianban, majd a Ferencvárosban játszott, 2023-ban vonult vissza, az utóbbi időben az M4 Sport szakértőjeként is dolgozott.
A leendő tulajdonosnál az angliai kapcsolatai miatt kerülhetett képbe Bogdán, aki az elmúlt hetekben már a DVSC egyik bajnokiján is feltűnt. Januárban, a tulajdonosváltással együtt jelenthetik be, mint a klub új sportigazgatóját. Bogdán egyébként éppen a közelmúltban végzett el az angliai PFA Business School sportigazgató képzését.