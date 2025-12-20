NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója

Nemzeti Sportrádió

2025.12.20.
Bogdán Ádám
A DVSC-nél januárban várható tulajdonosváltással új sportigazgató is érkezhet a Lokihoz: a Nemzeti Sport értesülései szerint a 21-szeres válogatott kapus, a jelenleg az M4 Sport szakértőjeként dolgozó Bogdán Ádám a leendő új tulajdonos kiszemeltje a posztra.

 

A Nemzeti Sport már korábban beszámolt róla, hogy a DVSC labdarúgócsapatának vezetősége szóban megegyezett a Stockport County mögött álló angol befektetői csoporttal, amely Debrecenben is többségi tulajdonrészt vásárolhat. Jelenleg is folyamatban van a januárban esedékes tulajdonosváltás adminisztratív része, és már elkezdődött az új vezetőség kiválasztása is.

Információink szerint a DVSC új sportigazgatója az angliai kapcsolatainak is köszönhetően a 21-szeres válogatott kapus, Bogdán Ádám lehet, aki 2007 és 2019 között játszott Angliában, a Boltonban, a Liverpoolban és a Wiganben is. A 38 éves Bogdán az angliai időszaka után a skót Hibernianban, majd a Ferencvárosban játszott, 2023-ban vonult vissza, az utóbbi időben az M4 Sport szakértőjeként is dolgozott. 

A leendő tulajdonosnál az angliai kapcsolatai miatt kerülhetett képbe Bogdán, aki az elmúlt hetekben már a DVSC egyik bajnokiján is feltűnt. Januárban, a tulajdonosváltással együtt jelenthetik be, mint a klub új sportigazgatóját. Bogdán egyébként éppen a közelmúltban végzett el az angliai PFA Business School sportigazgató képzését.

 

