A Manchester Cityvel találkozik a Liverpool az FA-kupában

Bár még tart az utolsó nyolcaddöntő, a következő kör párosítása már elkészült. A legjobb nyolc között a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester City ellen került össze. Az Arsenal a másodosztályú Southampton, a Chelsea a harmadik vonalbeli Port Vale ellen küzd meg az elődöntőért.

A 6. forduló mérkőzéseit április 4-én és 5-én rendezik meg.

ANGOL FA-KUPA

A 6. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Manchester City–Liverpool

Southampton (II.)–Arsenal

Chelsea–Port Vale (III.)

West Ham United/Brentford–Leeds United