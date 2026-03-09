A Manchester Cityvel találkozik a Liverpool az FA-kupában
Hétfő este kisorsolták az angol labdarúgó FA-kupa 6. fordulójának párosítását. A legjobb 4 közé jutásért április elején játszanak a csapatok.
Bár még tart az utolsó nyolcaddöntő, a következő kör párosítása már elkészült. A legjobb nyolc között a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester City ellen került össze. Az Arsenal a másodosztályú Southampton, a Chelsea a harmadik vonalbeli Port Vale ellen küzd meg az elődöntőért.
A 6. forduló mérkőzéseit április 4-én és 5-én rendezik meg.
ANGOL FA-KUPA
A 6. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Manchester City–Liverpool
Southampton (II.)–Arsenal
Chelsea–Port Vale (III.)
West Ham United/Brentford–Leeds United
